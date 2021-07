WIL Zu wenige Parkplätze vor Wiler Moschee – Besucher parkieren im Quartier: Jetzt fordert ein Stadtparlamentarier ein neues Konzept Der Wiler Stadtparlamentarier Urs Etter stört sich seit Jahren an der Verkehrsführung im Wiler Süden. Nun will die Stadt mit zwei Wegweisern den Suchverkehr bei der Moschee eingrenzen. Für den FDP-Vertreter ist dies nicht zielführend – und er fordert ein Mobilitätskonzept. Elia Fagetti 15.07.2021, 05.00 Uhr

Urs Etter steht am Mittwochvormittag auf dem fast vollen Bergholzparkplatz. Er wird regelmässig von den Besuchern des IBZ genutzt. Bild: Elia Fagetti

Schon im Jahr 2017 hatte Urs Etter das Thema «Verkehr im Südquartier» aufs politische Tapet gebracht. Doch passiert ist nicht viel. Auch vier Jahre später sind ihm die zahlreichen Autos beim Islamischen Begegnungszentrum (IBZ) ein Dorn im Auge. Der vorhandene Parkplatz beim Zentrum sei schnell voll und dann würden die Besucher im Quartier umherfahren, um einen Parkplatz zu finden, so Etter.

Nun nimmt der FDP-Stadtparlamentarier einen neuen Anlauf und hat einen politischen Vorstoss eingereicht. Doch worum geht es genau? Die Parkplätze in der Umgebung seien zu den Stosszeiten überfüllt. Der nahe gelegene Parkplatz des Sportparks Bergholz wird oft dazu gebraucht. Dies führe zu überfüllten Quartierstrassen und zu Parkvergehen. Nicht nur der Parkplatz des Bergholz muss für die Besucher des IBZ herhalten. Etter sagt:

«Ich musste schon eine Busse aushändigen, weil jemand vor meinem Haus auf meinem privaten Parkplatz parkiert hatte.»

Der Auslöser für Etter, die Problematik erneut politisch zur Sprache zu bringen, war eine Mitteilung der Stadt, die zwei neue Wegweiser aufstellen will. Diese waren von der islamischen Gemeinschaft beantragt worden. Diese Wegweiser sind für den Knoten Glärnisch-/Nelkenstrasse sowie für den Knoten Nelken-/Rosenstrasse vorgesehen und weisen auf mögliche freie Parkplätze hin. Doch laut Etter lösen sie das Problem nicht.

Viele Muslime kommen mit dem Auto

In seiner Einfachen Anfrage stellt der Bewohner des Südquartiers diverse Fragen an den Stadtrat. So zum Beispiel, warum die Zufahrt über die Glärnischstrasse, die schon im Jahr 2012 geplant war, bis heute nicht umgesetzt ist. Laut Etter sei es sogar die Idee des Grundstückbesitzers gewesen, die besagte Zufahrt zu bauen. Als das IBZ in der Planungsphase war, sei vorgesehen gewesen, dass die Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreisen. Dies sei so in der Bauvorlage gestanden. Doch Etter hält entgegen:

«Die meisten kommen mit dem Auto. Und das teils aus den Kantonen Thurgau oder Zürich.»

Deswegen sei auch die Zufahrt über die Glärnischstrasse der richtige Weg. Denn durch diese Zufahrt könnten die Besucher des Zentrums von der Autobahn herkommen und müssten nicht durch das Quartier fahren. Die Planung dazu wurde schon 2012 gemacht. Etter meint, man müsse es nur machen. Weiter prangert Etter auch an, dass man auf die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr gepocht habe. Zusammenfassend sagt der Stadtparlamentarier:

«Es ist Zeit für ein Mobilitätskonzept für das IBZ.»

Diese Kritik bringt der Parlamentarier an, weil für alle anderen Projekte der Stadt auch ein solches Konzept verlangt wird. Etter fragt sich zudem, warum man das Zentrum an eine Sackgasse gebaut hat.

Öffnungszeiten gefordert

Damit aber noch nicht genug. Vom Stau und den überfüllten Strassen abgesehen gibt es aus seiner Sicht ein weiteres Problem. Und das ist der Lärm. Etter sagt:

«Vor allem am Wochenende und während dem Ramadan ist es in der Nacht sehr laut.»

Weil Muslime während des Ramadans nur nach Sonnenuntergang essen dürfen, sei es deswegen zu dieser Zeit immer lauter. Auch an den Wochenenden treffe man sich im Zentrum, welches keine bestimmten Öffnungszeiten hat. Etter findet: «Jede Beiz muss um elf schliessen. Warum also nicht auch das Zentrum»?

Und wie reagiert die Stadt? Sie hat nun drei Monate Zeit, um die Anfrage zu beantworten.