Verkehrsberuhigung Nach Sorge um Sicherheit von Schülern: Niederbürer sollen bei neuen Massnahmen mitreden Der Gemeinderat hat das Verkehrssicherheitskonzept zuhanden der Mitwirkung verabschiedet. Einen Unfallschwerpunkt gibt es im Dorf keinen, jedoch mehrere Schwachstellen. Erste Schritte wurden bereits unternommen. 04.03.2021, 16.00 Uhr

Die Verkehrssicherheit in Niederbüren soll sich verbessern. Vor der Primarschule kam es wiederholt zu gefährlichen Situationen. Bild: Tobias Garcia

(bro) Vor gut einem Jahr, im Februar 2020, hatte eine Bürgerin, die sich Sorgen um die Schulweg- und Verkehrssicherheit in Niederbüren macht, 167 Unterschriften gesammelt und diese bei der Gemeinde eingereicht. Daraufhin formierte sich eine Arbeitsgruppe, die ein Verkehrsberuhigungskonzept erarbeitet hat.

Der Gemeinderat hat das Konzept nun in der Sitzung vom 24. Februar 2021 beraten und zuhanden der Mitwirkung verabschiedet. Wie der Gemeinderat in der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes der Gemeinde Niederbüren schreibt, wird das Verkehrsberuhigungskonzept, sobald es die aktuelle Pandemiesituation wieder zulässt, an einer Informationsveranstaltung der Bevölkerung von Niederbüren vorgestellt. Anschliessend erhalten die Niederbürerinnen und Niederbürer 20 Tage Zeit, sich schriftlich zum Konzept zu äussern. Diese Stellungnahmen werden laut Gemeinderat dort, wo es verkehrstechnisch sinnvoll und möglich ist, in das finale Konzept integriert. Der Gemeinderat wird schliesslich das überarbeitete Konzept verabschieden.

Kein Unfallschwerpunkt, aber einige Schwachstellen

Als Grundlage für das Konzept diente laut dem Niederbürer Gemeinderat einerseits die kantonale Verkehrsunfallstatistik von 2017 bis 2019 sowie eine Ortsbegehung, bei der konkrete Schwachstellen festgestellt wurden. Gemäss Unfallstatistik konnte im Dorf kein Unfallschwerpunkt ausgemacht werden. Dennoch wurden bei der Ortsbegehung einige Schwachstellen erkannt.

Ein Ausschnitt der Schwachstellenanalyse Niederbüren. Bild: PD

Auf Basis der Analysen wurden in einem Grobkonzept die strategischen Richtungen für eine erhöhte Verkehrssicherheit in Niederbüren festgehalten. Der Schwerpunkt liegt laut Gemeinderat auf folgenden zwei Aspekten:

Die Staatsstrasse soll zu einer attraktiven Durchgangsstrasse mit Aufenthaltsqualitäten umgestaltet werden,

und in den Gebieten Golfstrasse, Poststrasse und Mettlen/Rätenbergstrasse sollen verkehrsberuhigende Massnahmen realisiert werden.

Bei der Erarbeitung von konkreten Massnahmen in einen späteren Schritt seien die Anliegen aus der Unterschriftensammlung besonders berücksichtigt worden. Gleichzeitig habe man versucht, die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmenden einfliessen zu lassen.

Hecken an unübersichtlichen Stellen zurückgeschnitten

Damit die Verkehrssicherheit in Niederbüren, wie im Konzept vorgesehen, erhöht werden kann, müssen gemäss Gemeinderat im ganzen Strassennetz schrittweise mehrere Massnahmen umgesetzt werden. Erste Sofortmassnahmen wurden bereits umgesetzt. So wurden Hecken an unübersichtlichen Stellen bereits zurückgeschnitten oder entfernt.

Kurzfristig ist auch die farbliche Gestaltung der Strassenoberfläche vorgesehen. Diese optische Verengung soll die Aufmerksamkeit der Fahrzeuglenkenden erhöhen und somit die Verkehrssicherheit im Bereich der Schule und des Kindergartens verbessern.

Kantonspolizei St.Gallen ist in Projekt involviert

Die schrittweise Umsetzung bedingt gemäss Gemeinderat eine gute Koordination und Abstimmung der einzelnen Massnahmen sowie die Berücksichtigung des Konzeptes bei sämtlichen zukünftigen Strassenarbeiten. Jede Massnahme im Strassenbereich wird vor der Umsetzung mit der Abteilung Verkehrstechnik der Kantonspolizei St.Gallen geprüft und beraten.

Zudem wird das Betriebs- und Gestaltungskonzept entlang der Staatsstrasse (Kantonsstrasse 1) früher als geplant in Koordination mit dem Kanton erarbeitet. Darin sollen die im Rahmen des Verkehrsberuhigungskonzeptes eruierten Schwachstellen integriert werden.