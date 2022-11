Wil: Astra will vorerst keine neuen Rampen für Autobahn

verkehr Zu neuen Autobahnrampen in Wil sagt der Bund: «Technisch machbar, aber ...» Kürzlich schlug ein Wiler Ingenieur drei neue Rampen vor, um den Verkehr bei der Autobahn flüssiger zu machen. Das Bundesamt für Strassen nimmt Stellung. Der Kanton hofft weiter auf den Autobahnanschluss Wil West. Pablo Rohner 16.11.2022, 18.15 Uhr

Um den Wiler Autobahnanschluss, im Bild der Freudenau-Kreisel, gibt es nach wie vor häufig Stau. Bild: Hans Suter

Drei neue Autobahnrampen in der Thurau: Diese Idee zur Verflüssigung des Verkehrs um den Wiler Autobahnanschluss äusserte der pensionierte Wiler Ingenieur Willi Zurbrügg vor kurzem gegenüber dieser Zeitung. So könne erreicht werden, dass von der Autobahn kommende Fahrzeuge auf dem Weg in die Stadt nicht links abbiegen müssen – womit die beiden Lichtsignale auf der Georg-Renner-Strasse überflüssig würden.

Das Bundesamt für Strassen (Astra), das für die Autobahnausfahrten zuständig ist, kündigte eine Stellungnahme zu Zurbrüggs Konzept an. Nun liegt sie vor. Und das Astra sagt: Möglich wäre es. Die Autobahnrampen dürften «angesichts der technischen Möglichkeiten als machbar bezeichnet werden», schreibt der Kommunikationsbeauftragte Julian Räss.

Der Schutz von Natur und Landschaft in der Thurauebene – neben der technischen Machbarkeit der zweite Grund, weswegen ein vergleichbares Projekt 2008 verworfen wurde – dürfte den Autobahnrampen aber auch in Zukunft im Weg stehen. Wenn für eine Autobahn Land beschafft werden muss, stehe das «generell in Konkurrenz zu anderen Anliegen», schreibt Julian Räss. Anliegen wie die Siedlungsentwicklung oder eben die Erhaltung von Biodiversität und Fruchtfolgeflächen.

Willi Zurbrügg beschäftigt sich seit Jahren mit dem Verkehr in Wil. Bild: Pablo Rohner

Das Astra verfolgt derzeit kein mit Willi Zurbrüggs Konzept vergleichbares Projekt. Verlässliche Angaben dazu, wie die Autobahnrampen gebaut werden könnten, zum nötigen «Eingriff in die Umgebung» und zu möglichen Kosten könnten deshalb nicht gemacht werden, schreibt Julian Räss.

Die Kreisel bei der Lipo wurden für den ÖV saniert

Auch fünf Jahre nach der Umgestaltung der Kreisel bei der Lipo beim Einkaufszentrum in Rickenbach klagen Verkehrsteilnehmende über häufigen Stau auf den Strassen um den Autobahnanschluss, etwa auf der Flawilerstrasse zwischen Wil und Schwarzenbach oder auf der Wilerstrasse zwischen Rickenbach und der Umfahrung Bazenheid. Die Lösung dieser Probleme sieht das Astra aber nicht im Bau neuer Autobahnrampen:

Julian Räss, Kommunikationsbeauftragter beim Astra. Bild: Tobias Garcia

«Kann der Verkehr von der Nationalstrasse nicht abgenommen werden, ist eine Leistungssteigerung bei Autobahnanschlüssen nicht sinnvoll. »

Stattdessen seien «allenfalls auch Anpassungen auf dem umliegenden Strassennetz nötig.»

Bis zu 25'000 Fahrzeuge passieren gemäss Auskunft des kantonalen Bau- und Umweltdepartements täglich den Knoten beim Möbelhaus Lipo. Das hohe Verkehrsaufkommen und die «beengten Platzverhältnisse» seien der Grund für die Probleme vor allem «in den Spitzenstunden», schreibt Kommunikationsmitarbeiterin Evelyn Jeger.

Hinzu kommt: Als die Bahnhaltestellen Algetshausen-Henau und Schwarzenbach vor knapp zehn Jahren geschlossen wurden, verlagerte sich mehr öffentlicher Verkehr auf die Flawilerstrasse. Mit der Umgestaltung des Lipo-Kreisels sollte vor allem dafür gesorgt werden, dass die Busse fahrplanmässig verkehren können.

Grössere Umbauten frühstens ab 2030

Zwar seien Rückstaus auf der Autobahn mit der Sanierungen der Kreisel seltener geworden, heisst es beim Astra. Zu Stosszeiten kommen sie aber immer noch vor. Mögliche Massnahmen gegen Rückstaus wären «Anpassungen am Knoten selbst, die Verbreiterung oder Verlängerung der Ausfahrtsstrecke oder die Anpassung der Lichtsignale». Auch wenn noch nicht klar ist, wie: Das Astra will «die Situation langfristig optimieren».

Nach aktueller Planung seien grössere Umbauten jedoch frühstens ab 2030 möglich. Denkbar seien bis dahin Einzelmassnahmen. Nach Projekten zur Entlastung des Autobahnanschlusses gefragt, verweist das kantonale Bau- und Umweltdepartement auf ein Projekt, das zurzeit wenig Wind in den Segeln hat: den Anschluss Wil West.