Wil West nicht ohne Grünaustrasse im Osten von Wil?

verkehr Weil sie durch Wil West eine unfaire Verkehrsverlagerung befürchten: Zwei Hinterthurgauer Ex-Gemeindepräsidenten fordern Tempo bei neuer Strasse durch Wil In einem Brief an die Regierungen der Kantone Thurgau und St.Gallen sowie der Stadt Wil fordern Clemens Dahinden und Roland Kuttruff, dass die Grünaustrasse in Wil zeitgleich mit dem Autobahnanschluss Wil West gebaut werden soll. Die Verantwortlichen halten an der Etappierung fest. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 19.08.2022, 05.00 Uhr

Am Ostrand der Klosterwiese müsste für die Netzergänzung Ost eine Strasse gebaut werden. Bei der Firma Rutishauser würden die Autos in einen Tunnel geführt, durch den sie auf die Konstanzerstrasse gelangen. Bild: Pablo Rohner

Die offiziellen Prognosen sind deutlich: Wenn Wil West und die zugehörigen Strassen gebaut werden, fahren im Jahr 2040 pro Tag 7700 Fahrzeuge auf der Hauptstrasse durch Bettwiesen. Das sind 2500 mehr als heute. Und 1600 – also 26 Prozent – mehr, als wenn der Autobahnanschluss Wil West nicht gebaut würde.

Auch anderen Thurgauer Dörfern droht Mehrverkehr. Auf der Wilerstrasse in Sirnach etwa soll der Verkehr um 21 Prozent zunehmen. Und auch in nördlich von Bettwiesen gelegenen Gemeinden wie Tobel-Tägerschen oder Affeltrangen wird mehr Verkehr erwartet.

Clemens Dahinden, ehemaliger Gemeindepräsident von Bettwiesen. Bild: PD

Die ehemaligen Gemeindepräsidenten von Bettwiesen und Tobel-Tägerschen, Clemens Dahinden und Roland Kuttruff, wollen das nicht hinnehmen. Dieser Zeitung liegt ein Brief vor, den Dahinden und Kuttruff an die zuständigen Regierungsräte der Kantone St.Gallen und Thurgau, Susanne Hartmann und Dominik Diezi, sowie den Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder geschrieben haben.

Darin fordern sie, dass gleichzeitig mit der Netzergänzung Nord und dem neuen Autobahnanschluss auch die Netzergänzung Ost in der Stadt Wil gebaut wird. Clemens Dahinden hatte schon im Rahmen der Vernehmlassung des Agglomerationsprogramms Wil auf diesen Punkt gedrängt. Er spricht von einer «Verkehrsverlagerung» von Wil in die Hinterthurgauer Gemeinden. Sein Antrag wurde abgelehnt.

Der kürzeste Weg zur Autobahn: Künftig durch Bettwiesen?

Doch was würde es den Thurgauer Gemeinden im Norden von Wil bringen, wenn der Autobahnzubringer im östlichen Teil der Stadt attraktiver würde?

Die Netzergänzung Nord und der Autobahnanschluss Wil West sollen 2030 dem Verkehr übergeben werden. In den Prognosen wird davon ausgegangen, dass ab dann viele Fahrzeuge auf ihrem Weg zur Autobahn durch Bettwiesen und Tobel-Tägerschen fahren würden, anstatt in Münchwilen oder in Wil auf die Autobahn zu gehen.

Auf dem Weg zur Netzergänzung Nord werden viele Fahrzeuge durch Bettwiesen fahren, befürchtet Clemens Dahinden.

Die Grünaustrasse hingegen würde den bestehenden Autobahnzugang in Wil attraktiver machen. «Letztlich würde damit einfach der Bau der Autobahn von 1964 vervollständigt», sagt Clemens Dahinden.

Ein Tunnel unter Siedlungsgebiet und eine Strasse am Rand der Klosterwiese

Die Grünaustrasse, in den Planungsunterlagen auch Netzergänzung Ost genannt, ist kein neues Projekt. Geplant wird sie seit über 20 Jahren. Auch Clemens Dahinden hat als Verkehrsplaner an den Projekten für die Grünaustrasse mitgearbeitet. Doch 2003 sagte die Wiler Bevölkerung Nein zur Strasse.

Roland Kuttruff, ehemaliger Gemeindepräsident von Tobel-Tägerschen. Bild: PD

Zuletzt holte SVP-Stadtparlamentarier Benjamin Büsser das Projekt aus der Schublade. 2018 forderte er mit 16 Mitunterzeichnenden in einem Postulat die Prüfung einer Variante mit Tunnel. Diese – teurere – Lösung wäre auch aus Sicht von Clemens Dahinden zeitgemäss. Der Stadtrat erklärte Büssers Postulat für erheblich. Bis 2023 soll eine Zweckmässigkeitsbeurteilung vorliegen.

Clemens Dahinden kann sich vorstellen, wie die Netzergänzung Ost dereinst aussehen könnte: Die Autos würden ab der Konstanzerstrasse in einen Tunnel fahren, der unter dem Neulandenquartier hindurchführt. Unterhalb des Gartencenters Rutishauser würden die Autos aus dem Tunnel kommen und auf einer Strasse am Rand der Wiese östlich des Klosters St.Katharina zum Gammakreisel geführt.

Fahrzeuge, die vom Nordosten über die Konstanzerstrasse nach Wil kommen, könnten so einen direkteren Weg auf die Autobahn nehmen. Heute nehmen sie oft den Weg mitten durch die Stadt über die Rudenzburg-Kreuzung mit ihren langen Wartezeiten. Ohne die Grünaustrasse, so die Befürchtung von Dahinden und Kuttruff, würden sie diesen mühsamen Weg vermeiden, indem sie die neue Autobahneinfahrt Wil West anpeilen.

Kantone St.Gallen und Thurgau halten an Etappierung fest

Früher oder später soll die Grünaustrasse gebaut werden. Im Agglomerationsprogramm der Planungsgruppe Regio Wil ist ihre Realisierung ab 2031 geplant.

Derzeit befinde sich die Grünaustrasse «in der Studienphase», schreibt der Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi, Chef des Departements für Bau und Umwelt, in seiner Antwort an Dahinden und Kuttruff. Auf Anfrage dieser Zeitung schreibt Diezi, das Agglomerationsprogramm und die darin vorgesehene Etappierung seien für den Kanton Thurgau «bindend».

Die Felder, auf denen Wil West entstehen soll, liegen im Kanton Thurgau, gehören jedoch dem Kanton St.Gallen. Bild: Hanspeter Schiess und Urs Bucher

Der Mehrverkehr für die Thurgauer Gemeinden würde aber «nicht einfach hingenommen». Der Kanton Thurgau plane bereits jetzt Massnahmen, um den erwarteten Verkehr in Bettwiesen und Tobel-Tägerschen «verträglich und sicher» abzuwickeln. Unter anderem sollen die Strassen so gestaltet werden, dass sie «für Fussgänger und Velofahrer sicherer und attraktiver werden», so Diezi. Die Projektierung beginne im kommenden September.

Auch das Bau- und Umweltdepartement des Kantons St.Gallen lässt via Kommunikationsstelle verlauten, die gleichzeitige Realisierung der beiden Vorhaben sei «aus heutiger Sicht unrealistisch». Dies, weil die Planung für die Netzergänzung Nord schon viel weiter fortgeschritten sei als diejenige für die Netzergänzung Ost. Zudem sei bei der Grünaustrasse auch die Finanzierung «weniger umsetzungsreif», wie es im Vernehmlassungsbericht zum Agglomerationsprogramm Wil aus dem Jahr 2021 heisst.

«Wil wird noch weniger Interesse an der Realisierung haben als heute»

Dass für eine «optimale Entlastungswirkung» sowohl die neuen Strassen im Westen wie auch im Osten gebraucht werden, sei richtig, heisst es beim Kanton St.Gallen. Im Antwortschreiben von Dominik Diezi an die beiden alt Gemeindepräsidenten klingt es ähnlich:

«Ich stimme zu, dass es wichtig ist, alle geplanten Massnahmen zu realisieren.»

Wie der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder auf Anfrage schreibt, decken sich die Positionen der Kantone mit denjenigen der Stadt Wil. Clemens Dahinden und Roland Kuttruff hingegen befürchten, dass nach der Inbetriebnahme der neuen Autobahnzufahrt Wil West und der Netzergänzung Nord in Wil viel Verkehr und damit der politische Druck wegfällt, um den Bau der Osttangente voranzutreiben.

Die Rudenzburg-Kreuzung in Wil. Hier fahren derzeit noch viele Fahrzeuge durch, die in Wil auf die Autobahn wollen. Bild: PD

Besonders die Thurgauer Regierung habe im kantonsübergreifenden Planung von Wil West eine Gelegenheit verpasst. Denn, wenn die Autos über die Netzergänzung Nord fahren, falle in Wil viel Verkehr und damit politischer Druck weg.

Kutruff und Dahinden schreiben in ihrem Brief:

«Die Stadt Wil wird an einer Realisierung noch weniger Interesse haben als heute, der Kanton St.Gallen wird sich wie bisher nicht aufdrängen und der Kanton Thurgau hat nichts mehr zu sagen.»

Den Mehrverkehr aufs politische Parkett bringen

Derzeit sieht es danach aus, dass die Kantone Thurgau und St.Gallen und die Stadt Wil die Etappierung der Projekte als unumstösslich ansehen. In diesem Fall, sagt Dahinden, würde er versuchen, den drohenden Mehrverkehr auf das politische Parkett zu bringen, wenn sich die Thurgauer Bevölkerung zum ersten Mal zu Wil West äussern kann: 2023 im Rahmen der Planauflage der Dreibrunnenallee, der auf Thurgauer Boden gelegenen zentralen Strasse durch den Geschäftspark Wil West.

Clemens Dahinden und Roland Kuttruff wurden vom Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi und dem Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder zu einem Gespräch eingeladen. Wann diese stattfinden werden, ist noch nicht bekannt.

Hinweis: Am Montag, 22. August findet um 19 Uhr im Ebnet-Saal in Bronschhofen eine Informationsveranstaltung zur Netzergänzung Nord statt. Unter anderem mit der St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, dem Wiler Stadtpräsidenten Hans Mäder und der Wiler Stadträtin Ursula Egli.

