Tempo 30 in Wil: Die Position von Politiker Matthias Loepfe

Verkehr Tempo 30 flächendeckend in der Stadt Wil einführen ‒ dagegen spricht nichts, findet ein Stadtparlamentarier Matthias Loepfe von den Grünen Prowil ist für die Einführung von Tempo 30 in der Stadt Wil. Die Sicherheit könnte verbessert, der Lärm reduziert werden, meint er. Nun fragt er beim Stadtrat nach, welche Bestrebungen die Stadt in diesem Thema hat. Sabrina Manser 1 Kommentar 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einer flächendeckenden Einführung von Tempo 30 würde man schneller durch die Stadt kommen, sagt der Stadtparlamentarier Matthias Loepfe. Bild: Sabrina Manser

Es würde sich in der Stadt Wil so einiges verändern. Nämlich dann, wenn man auf städtischem Gebiet flächendeckend Tempo 30 einführen würde. Vor allem würden sich Vorteile daraus ergeben – findet zumindest der Wiler Stadtparlamentarier, Matthias Loepfe von der Grüne Prowil. Denn die Verkehrssicherheit könnte verbessert, der Lärm reduziert werden. Auch die Schulwege würden sicherer werden und ohne das ständige Anhalten und Anfahren wird der Verkehr flüssiger.

Matthias Loepfe, Stadtparlamentarier, Grüne Prowil. Bild: PD

Die Idee von Loepfe wäre, auf allen kommunalen Strassen, also auch in Quartieren und der Innenstadt, und mindestens auf Abschnitten der kantonalen Strassen Tempo 30 einzuführen. Ein Teil der Quartiere ist bereits verkehrsberuhigt, in der Innenstadt sowie in Bronschhofen und Rossrüti würde dies aber noch fehlen.

Loepfe sagt: «Es geht darum, eine lebenswerte Stadt zu schaffen.» Und weiter:

«Strassen sind nicht mehr nur Verkehrsraum, sondern auch Lebensraum.»

Es gehe auch um Aufenthaltsqualität. «Strassen mit Tempo 30 können anders gestaltet werden. Es entsteht mehr Platz für Bäume und den Aufenthalt», sagt Loepfe. Er bezeichnet die Temporeduktion als ein «strategisches Schlüsselthema» für die Stadtentwicklung. Denn ohne Lärmreduktion könne keine bauliche Entwicklung mehr entlang der Hauptachsen stattfinden. Auch diese Lagen seien wichtig für ein nachhaltiges Wachstum und die Stärkung der Innenstadt.

Die Grundlagen sind gegeben

«Es gibt wenig, was dagegen spricht», sagt der Parlamentarier. Er nennt die Temporeduktion einen «Game Changer» für die Stadtentwicklung. Doch auch wenn die Fakten scheinbar für sich sprechen, werden Debatten zu diesem Thema oft emotional geführt. Zudem sagt Loepfe:

«Der Stadtrat ist zurückhaltend, nur wenig wird umgesetzt.»

Dies obwohl Grundlagen eigentlich gegeben sind. So steht etwa im kommunalen Richtplan, dass Siedlungsgebiete mit 30er-Zonen verkehrsberuhigt werden. Auch der kommunale Klimaschutz sieht eine Temporeduktion vor. Dasselbe gilt beim Konzept für die Schulwegsicherheit sowie das Agglomerationsprogramm.

Nun will es Loepfe genauer wissen. In einer Interpellation fragt er den Stadtrat unter anderem, ob er die Vorteile einer Temporeduktion nachvollziehen könne, ob er gewillt sei, Tempo 30 flächendeckend einzuführen und wie der Zeitplan aussehe.

Eine reine Willenssache

Loepfe schätzt die Umsetzung der 30er-Zone auf städtischem Gebiet als realistisch ein.

«Es ist eine reine Willenssache.»

Um den emotionalen Debatten entgegenzuwirken, müsse man die Diskussion versachlichen und Fakten auf den Tisch legen.

Oft nehmen Autofahrerinnen und Autofahrer eine Temporeduktion als Schikane wahr. «Wenn wir den Strassenraum umgestalten, vielleicht verengen und Bäume pflanzen, ist das nicht eine Schikane, sondern ein neuer Strassenraum.» Auf diese Weise, denkt Loepfe, könnte die Idee besser angenommen werden.

Weiter sagt er:

«Es sollten eigentlich alle ein Interesse daran haben, die Verkehrssicherheit zu fördern und den Lärm zu reduzieren.»

Der richtige Zeitpunkt

Loepfe erachtet es als den richtigen Zeitpunkt, jetzt darüber zu reden, wo auch die Veranstaltungen von Wil Vivendo stattfinden. Bei dieser Mitwirkung konnte sich die Wiler Bevölkerung in den letzten Wochen zum Thema Mobilität äussern. «Es ist unklar, welche Rolle die Temporeduktion bei Wil Vivendo spielt.» Für die Strassenraumgestaltungen sei dies aber zentral, denn je nach Temporegime würden sich andere Strassenräume ergeben.

Deshalb wolle er das Thema zur Ansprache bringen. Gerade auch, weil der Stadtrat derzeit den Nutzungsplan erarbeite. «Strategische Grundlagen müssen wir jetzt diskutieren», sagt Loepfe.

Auch auf kantonalen Strassen müsse die 30er-Zone vom Stadtrat forciert werden. Zurzeit prüft der Kanton St.Gallen die Bedingungen für eine Einführung von Tempo 30. Auch hier möchte Loepfe vom Stadtrat wissen, welches die nächsten Schritte sind.

Übrigens haben auch Zürich und Winterthur breitflächige Temporeduktionen beschlossen. Im vergangenen Jahr gab es in der Stadt St.Gallen ebenfalls einen Vorstoss zu diesem Thema. Ähnliche Bestrebungen wurden vor drei Jahren in Lichtensteig unternommen, seither hat sich dort aber nichts mehr getan.

1 Kommentar Peter Isenring vor etwa 14 Stunden Kaum zu glauben, in anderen Kantonen werden die 30-Zonen bereits in Begegnungszonen mit Tempo 20 umgewandelt. Zudem hat es in diesen Kantonen bereits Tempo 30 km/h (Unterschied zu 30-Zonensignalisationen) auf Hauptstraßen. Alle Kommentare anzeigen