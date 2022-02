Verkehr Schulwegsicherheit in Bronschhofen: Warum diese weisse, gestrichelte Linie Velofahrende schützen soll In Bronschhofen ist der Verkehr immer wieder ein Thema. Vor allem, wenn es um das Thema Schulweg geht. Nun soll die Sicherheit dank neuer Bodenmarkierungen erhöht werden. Doch wozu ist eine weisse, gestrichelte Linie im Radstreifen eigentlich gut? Simon Dudle 23.02.2022, 19.30 Uhr

Diese neu angebrachten weissen Linien soll Velofahrende besser schützen. Bild: Simon Dudle

Bodenmarkierungen sind in der Stadt Wil grad ein grosses Thema. So geben die grauen Bänder, welche bei der Unterführung Hubstrasse im Zuge der Brückensanierung unlängst auf der Strasse angebracht worden sind, zu reden. Die Thematik schaffte es auch in die Wiler Fastnachts-Bullen, welche am Mittwochabend im Rahmen des Gümpelimittwoch auf dem Hofplatz von Herold Michael Sarbach verlesen wurden.

Neue Bodenmarkierungen gibt es aber nicht nur im Wiler Stadtzentrum, sondern auch auf der AMP-Strasse in Bronschhofen. Dort wurden unlängst neue Führungs- und Wartelinien angebracht und die Velostreifen um 50 Prozent auf 1,8 Meter verbreitert. Velofahrende bekommen so mehr Platz und sollen besser vor Autos und Lastwagen geschützt sein.

15 Gefahrenstellen bis Ende März entschärfen

Auffallend: An gewissen Stellen wurde im Radstreifen auch eine weisse, gestrichelte Linie angebracht. Und zwar dort, wo es neben dem Velostreifen Längsparkfelder hat, auf welchen Autos abgestellt werden können. Doch wozu dient die weisse, gestrichelte Linie? Philipp Gemperle von der Stadt Wil erklärt:

Philipp Gemperle, Kommunikationschef Stadt Wil. Bild: PD

«Diese Randlinie soll verhindern, dass Radfahrende durch das Öffnen von Fahrzeugtüren gefährdet werden.»

Auch andernorts auf Wiler Stadtgebiet sind dieser Tage neue Strassenmarkierungen zu finden, so etwa im Lindenhofquartier oder auf der Braunauerstrasse. In den kommenden Wochen werden weitere Querungen, Signalisationen und Farbbahnen optimiert, wie die Stadt Wil am Mittwoch mitteilt. Spielt das Wetter mit, sollen so bis Ende März total 15 Gefahrenstellen entschärft werden.

Die Überprüfung läuft weiter

Dies alles geschieht im Rahmen des Projektes Schulwegsicherheit. Dieses wurde bereits im Jahr 2008 gestartet und konnte fünf Jahre später abgeschlossen werden. Vorübergehend. Denn nach der Fusion der Stadt Wil mit Bronschhofen und Rossrüti per 2013 folgte die Überprüfung der Schulwege in den neuen Stadtteilen.

Einige Umsetzungsmassnahmen sind also bereits erfolgt, weitere stehen laut der Stadt Wil an oder sind in Projektierung. Mit dem Ziel, in der ganzen Stadt sichere Schulwege zu erstellen, werden bis Ende dieses Jahres die Schulwege auf dem ganzen Stadtgebiet erneut unter die Lupe genommen. Die erhobenen Daten werden Grundlage für weitere Projekte sein.