Verkehr Nach über 50 Rückmeldungen: Gemeinde und Kanton optimieren die flankierenden Massnahmen in Bütschwil Voraussichtlich im Herbst wollen die Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil und das Tiefbauamt des Kantons über das weitere Vorgehen bei den verschiedenen Verkehrsprojekten im Dorf informieren. Aufgrund des Mitwirkungsverfahrens werden Optimierungen geprüft beziehungsweise vorgenommen. 01.07.2022, 05.00 Uhr

Im Gebiet Hofwiesen in Bütschwil soll die Machbarkeit eines «Busbahnhofs» abseits der Hauptstrasse geprüft werden. Bild: PD

Nach der Eröffnung der Umfahrung Bütschwil sollen nun die Strassen im Dorf umgestaltet werden. Doch gegen diese sogenannten flankierenden Massnahmen gibt es Kritik. Beim Mitwirkungsverfahren haben rund 50 Einzelpersonen sowie Interessengruppen und Organisationen eine Stellungnahme zu den Projekten des kantonalen Tiefbauamts und der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil abgegeben.

Die Rückmeldungen wurden in den vergangenen Wochen einer ersten Analyse unterzogen und in drei Mitwirkungsberichten zusammengefasst und kommentiert. Diese werden Mitte August veröffentlicht, wie die Gemeinde im aktuellen Mitteilungsblatt schreibt. In den nächsten Monaten werden aufgrund der Rückmeldungen verschiedene Optimierungen geprüft bzw. vorgenommen, sodass voraussichtlich im Herbst 2022 über das weitere Vorgehen informiert werden kann.

Zusammenfassend stossen die Kernfahrbahn und die markierten Radstreifen auf der Wiler- und Landstrasse auf eine breite Akzeptanz, ebenso der konsequente Verzicht auf Rechtsvortritt. Andere Massnahmen wurden unterschiedlich beurteilt.

Tiefbauamt prüft einen «Busbahnhof»

Der Vorschlag des Gemeinderats, im Gebiet Hofwiesen einen «Busbahnhof» abseits der Hauptstrasse zu realisieren, wird von verschiedenen Mitwirkenden begrüsst. Dabei soll die Haltestelle so gestaltet werden, dass Busse aus beiden Fahrtrichtungen einfahren können und sich die Busbucht in Richtung Wil erübrigt. Als Ergebnis der Mitwirkung prüft das kantonale Tiefbauamt in einem nächsten Schritt die Machbarkeit eines solchen «Busbahnhofs».

Weiter geht das Tiefbauamt auf den Vorschlag ein, im Abschnitt Hofackerstrasse–Engi auf das ostseitige Trottoir zu verzichten. Gleichzeitig wird der Bau eines Fussgängerstreifens auf Höhe Hofackerstrasse geprüft. Voraussetzung für diesen Fussgängerstreifen ist eine ausreichend hohe Fussgängerfrequenz.

Antrag für Tempo 30 auf der Ottilienstrasse

Gemäss aktuellen Normen müssen Parkplätze aus Sicherheitsgründen so angeordnet sein, dass Ein- und Ausfahrten vorwärts erfolgen. Seitwärtsparkplätze werden aufgehoben. Das Tiefbauamt und die Gemeinde sind in Diskussion, Ersatzparkplätze zu schaffen, die Reduktion des Parkplatzangebots so klein wie möglich zu halten und den Handlungsspielraum möglichst weit auszunützen.

Bei der Einmündung der Mosnangerstrasse in die Ottilienstrasse besteht die Befürchtung, dass durch die Begradigung der Ottilienstrasse zu hohe Geschwindigkeiten erzielt werden. In der weiteren Projektierung wird deshalb geprüft, ob die Kurve verengt werden kann. Die von einigen Mitwirkenden geforderte Einführung von Tempo 30 müsste laut Rückmeldung des Tiefbauamts unabhängig der geplanten Projekte bei der Kantonspolizei beantragt werden und hat auf den Ausbau der Strasse keinen Einfluss. Der Gemeinderat wird einen entsprechenden Antrag stellen.

Einige Rückmeldungen beziehen sich auf verschiedene Fussgängerstreifen. Um zu klären, ob die Fussgängerstreifen bei der Ottilienstrasse/Landstrasse auch künftig eine Berechtigung haben, soll in einem nächsten Schritt die Nutzerfrequenz erhoben werden. Beim Fussgängerstreifen vor dem Restaurant Wies muss auf die gewünschte Lichtsignalanlage verzichtet werden, da die hierfür erforderliche Nutzerfrequenz deutlich unterschritten wird. Betreffend des Fussgängerstreifens beim Gemeindehaus wird abgeklärt, ob dieser trotz geringer Nutzerfrequenz bestehen bleiben kann, da er sich an einem Schulweg befindet.

Verkehrsgutachten für Kirchplatz und Umgebung

Am wenigsten weit fortgeschritten ist die Planung zur Umgestaltung des Kirchplatzes. Dazu sind mehrheitlich negative Rückmeldungen eingegangen, wie die Gemeinde mitteilt. Insbesondere bemängelt werden die fehlende Notwendigkeit einer Kirchplatzgestaltung, die Parkplatzreduktion sowie Sicherheitsaspekte. Zudem gehen die Sichtweisen zu einer möglichen Tempo-30-Limite auseinander.

Diese Fragen erfordern eine grossräumige Betrachtung. Ein Verkehrsgutachten soll klären, in welchen Bereichen rund um den Kirchplatz Tempo 30 sinnvoll ist. Gleichzeitig soll ermittelt werden, wo entlang der Mosnangerstrasse und Kirchgasse Parkfelder erstellt werden können. Erst, wenn diese wesentlichen Grundlagen vorliegen, wird das Kirchplatzprojekt weiterverfolgt. (gk/lsf)