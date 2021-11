Unfall-Kreuzung Züberwangen: Neue Bushaltestelle, kein Blinklicht

Verkehr Bushaltestelle an Züberwanger Unfall-Knoten wird definitiv – Blinklichtanlage ist aber vom Tisch Die provisorische Postautohaltestelle an der St.Gallerstrasse in Züberwangen wird zum Definitivum. Das Bauprojekt des Kantons steht kurz vor der öffentlichen Auflage. Klar ist nun aber auch: Eine Blinklichtanlage, wie von der SVP gewünscht, wird es nicht geben. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

An der St.Gallerstrasse in Züberwangen soll eine definitive Postautohaltestelle mit Wartehäuschen erstellt werden. Das Bauprojekt wird demnächst öffentlich aufgelegt. Bild: Andrea Häusler

Dreizehn Jahre sind es her, seit ein Schüler beim Einmünder der Schul- in die St.Gallerstrasse in Züberwangen auf tragische Weise tödlich verunglückt ist. Der Jugendliche war von einem Auto erfasst worden, als er die Kantonsstrasse querte, um auf den Radweg zu gelangen.

Der Kanton reagierte damals umgehend: Bereits im Herbst 2009 wurde der Unfall-Knoten saniert. Nebst baulichen Massnahmen, wie der Realisierung einer langgezogenen Mittelinsel mit integrierter Abbiegespur, wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h reduziert.

Frequenz stimmt

Seit Dezember 2015 besteht gleichenorts an der Kantonsstrasse eine provisorische Postauto-Haltestelle. Auch diese hat eine verkehrsberuhigende Funktion. Nach der vierjährigen Testphase kommt das Amt für öffentlichen Verkehr des Kantons nun zum Schluss, dass die Passagierzahlen in Richtung Zuzwil, wie auch in Richtung Wil, ausreichend sind und der Kostendeckungsgrad die Zielvorgaben erfüllt.

Entsprechend wurde, hinsichtlich einer definitiven Integration der Haltestelle ins regionale öV-Netz, ein Projekt mit überdachtem Wartebereich sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz entsprechenden Ein- und Aussteigekanten erarbeitet. Der Zuzwiler Gemeinderat hat sich kürzlich im positiven Sinne dazu vernehmen lassen.

Kein Erfolg trotz langem Kampf

Über den Ausbau der Haltestelle hinaus, werden im sensiblem Einlenkerbereich keine weiteren Massnahmen zugunsten der Verkehrssicherheit umgesetzt. Die örtliche SVP, namentlich deren Präsident, Walter Kerschbaumer, hatte sich in den vergangenen Jahren wiederholt und mit Nachdruck um entsprechende Anpassungen bemüht. Dies, nachdem Vorschläge wie der Bau einer Unter- oder Überführung in einem genauso frühen Stadium ad acta gelegt worden waren, wie die Idee eines Kreisels oder der Betrieb einer Lichtsignalanlage.

SVP-Präsident Walter Kerschbaumer, Zuzwil. Bild: Ursula Ammann

Geblieben war letztlich der Wunsch nach einem Blinklicht, das die Automobilistinnen und Automobilisten zu Vorsicht mahnen sollte. Mit diesem Vorstoss war der SVP-Ortspartei sogar ein Teilerfolg gelungen: Die Gemeinde Zuzwil hatte das Begehren im Rahmen des 17. Strassenbauprogramms (2019–2023) eingereicht. Obwohl auch diese Option bereits im Rahmen der baulichen Entschärfung im Jahr 2009 abgeklärt und verworfen worden war.

Kein Blinklicht, aber Leerrohre

Jetzt folgte die Bestätigung dessen, was bereits vor zwölf Jahren festgestellt worden war. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) hat das Anliegen «Blinklichtanlage» geprüft und für nicht umsetzbar befunden. Dies teilt die SVP in einer entsprechenden Stellungnahme mit. Deren Präsident findet diesen Beschluss «stossend und fahrlässig», wie er schreibt.

Erfreut zeigt er sich hingegen ob der Tatsache, dass die Gemeinde dem Tiefbauamt des Kantons St.Gallen als Bauherrschaft «trotz des Berichts und den daraus resultierenden rechtlichen Unmöglichkeiten» empfohlen hat, im Zuge des Umbaus der Haltestelle vorsorglich Leerrohre einzuziehen. Kerschbaumer findet: «Das zeigt, dass sich die Zuzwiler Gemeindebehörde der Gefahr für den Schwachverkehr bewusst ist.»

Nach Abschluss der Vernehmlassung zum Bauprojekt des Kantons werde dieses, in einem nächsten Schritt, in Zuzwil öffentlich aufgelegt, sagt Gemeindepräsident Roland Hardegger auf Anfrage. Anschliessend stünden Landverhandlungen an, zumal für die Umsetzung des Bauvorhabens zusätzliche Flächen erforderlich sind.