Wil: Kleinkind in Schacht gefallen, jetzt entscheidet das Gericht

Kleinkind fiel bei überfluteter Wiler Reitwiese in Schacht – Verurteilter akzeptiert Strafbefehl nicht und zieht den Fall vors Gericht

Das Drama ereignete sich am 30. August 2020. Ein damals viereinhalbjähriger Bub fiel auf dem überfluteten Wiler Reitplatz Weierwise in einen Schacht und zog sich dabei folgenschwere Verletzungen zu. Am 3. November wird der Fall nun vor dem Kreisgericht Wil verhandelt.