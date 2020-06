Verhängnisvolle Whatsapp-Videos:

Wiler erhält Geldstrafe wegen illegaler Pornografie «Verbotene Pornografie» gehört unverzüglich vom Handy gelöscht. Ein 29-Jähriger aus dem Raum Wil tat dies nicht. Gestern stand er vor deswegen vor dem Flawiler Kreisgericht. Andrea Häusler 20.06.2020, 05.45 Uhr

Wer Whatsapp nutzt, sollte auch über den Umgang mit «problematischen Inhalten» Bescheid wissen. Der Weg vor den Richter ist kürzer als mancher arglose User denkt, wie das Beispiel jenes 29-jährigen Mannes zeigt, der gestern in Flawil verurteilt wurde. Symbolbild: Andrea Häusler Symbolbild: Andrea Häusler

J. ist kein «Krimineller». Im Gegenteil: Er geht pflichtbewusst seiner Arbeit nach, weist beste Zeugnisse vor, unterstützt fürsorglich seine bedürftigen Eltern und ist – von einer Jugendsünde abgesehen – nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Obwohl mit Aufenthaltsbewilligung C in der Schweiz niedergelassen, passe er, so der Richter, in Sachen Disziplin und Arbeitseinstellung exakt ins Klischee des oberbünzligen Schweizers.

Vielleicht hatte der 29-Jährige aus der Umgebung Wil einfach nur Pech gehabt, dass ausgerechnet er vor dem Staatsanwalt und schliesslich vor den Schranken des Kreisgerichts Wil landete. Denn ihm war glaubhaft nicht bewusst, dass er sich mit dem Besitz und insbesondere dem Versenden von Videodateien mit kritischem pornografischem Inhalt via Whatsapp strafbar machte.

Dateien unbekannter Herkunft

Es war im August 2018. Das Video, das einen minderjährigen Buben bei sexuellen Handlungen mit einem Huhn zeigt, gelangte über Whatsapp auf das Mobiltelefon des gebürtigen Nordmazedoniers. «Von einer unbekannten Nummer», wie es in der Anklageschrift heisst.

J.’s fataler Fehler war, dass er die anonyme Datei nicht unverzüglich löschte. Das Video befand sich auch am 22. Juli 2019 noch auf seinem Smartphone. Zu jenem Zeitpunkt, als dieses im Zusammenhang mit der Strafuntersuchung gegen einen seiner Chat-Partner sichergestellt wurde.

Weitere Videos auf dem Mobiltelefon

Bei diesem einen Filmchen war es ohnehin nicht geblieben. Auch dies ergab die Auswertung des beschlagnahmten Handys. Einen Monat nach Erhalt des Huhn-Videos hatte J. eine weitere Videodatei zugespielt bekommen, die er, als Administrator einer zehnköpfigen Whatsapp-Gruppe, im Kollegenkreis teilte. Der Inhalt zeigte einen lachenden minderjährigen Buben bei sexuellen Handlungen mit einem scheinbar schlafenden Mann.

Das «Feedback» eines Gruppenmitglieds folgte drei Tage später: Es schickte J. ein längeres Video mit amüsierten, minderjährigen Buben, die untereinander den Analverkehr praktizierten. Porno oder Comedy? Die Frage stellte sich, blieb aber unbeantwortet.

Ursprung der Filme unbekannt

Auch bei diesem Film ist der tatsächliche Ursprung unbekannt. Feststeht hingegen, dass der anonyme Absender die Datei breit gestreut hatte. Erst im März hatte das Kreisgericht St.Gallen einen Mann wegen des exakt gleichen Videos verurteilt.

Die letzte strafrelevante Filmsequenz, die einen erwachsener Mann bei sexuellen Handlungen mit einem Schwein zeigt, erreichte den Beschuldigten im darauffolgenden Frühjahr. Deren Herkunft ist genauso unklar wie jene der anderen Dateien.

Zwischen Schuld und Unschuld

Dass er das illegale Bildmaterial zugespielt erhielt, dafür konnte der Beschuldigte freilich nichts. Von der Staatsanwaltschaft wie auch vom Richter musste er sich jedoch den Vorwurf gefallen lassen, dass er die Dateien nicht unverzüglich gelöscht, sondern (bewusst oder unbewusst) gespeichert sowie anderen wissentlich und willentlich zugänglich gemacht hatte. Selbst die Verteidigung vermochte diesen nicht zu entkräften.

Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Dessen ist sich J. bewusst. Gleichwohl betonte er vor Gericht:

«Es war mir nie klar, dass ich etwas Illegales tue, sonst hätte ich die Filme doch gelöscht.»

Und Bezug nehmend auf die Inhalte ergänzte er: «Ich stehe ja nicht auf so was.» Die Szene mit den drei asiatischen Buben beispielsweise habe ihm derart abgelöscht, dass er sie nicht einmal zu Ende geschaut habe. Und pornografische Handlungen mit Tieren, sagte er, seien einfach nur ekelhaft.

Bedingte Geldstrafe erheblich reduziert

Die Anklage beantragte dem Gericht schriftlich, J. wegen mehrfachen Besitzes und des Inverkehrbringens verbotener Pornografie zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Franken (8100 Franken) zu verurteilen.

Den Entscheid über eine Landesverweisung überliess sie dem Gericht. Letzteres folgte, zumindest was das (eher geringe) Verschulden des Angeklagten betrifft, weitgehend der Verteidigung. In dubio pro reo freigesprochen wurde J. allerdings einzig vom Vorwurf, den Film mit den drei Buben besessen zu haben. In den übrigen Punkten fällte der Richter Schuldsprüche und verurteilte den Angeklagten zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 90 Franken. Der Verteidiger hatte 40 Tagessätze zu 60 Franken beantragt.

Das inzwischen «saubere» Handy erhält J. entgegen dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurück. Von einem Landesverweis wird abgesehen.

Hochzeit nach schlaflosen Nächten

Selbst wenn sich J. während der zweijährigen Probezeit wohl verhält, kommt ihn die Sache teuer zu stehen. Nebst den Untersuchungskosten und der Gebühr für die Anklageschrift hat er auch Verfahrens- und Anwaltskosten zu übernehmen.

Und es bleibt der Tolggen im Reinheft, sprich Strafregister. Ungeachtet dessen ist der Abschluss des Verfahrens für den Verurteilten entlastend. Er habe unter Schlaflosigkeit und Konzentrationsproblemen gelitten, sagte er. Jetzt könne er nach vorne blicken, heiraten und irgendwann eine Familie gründen.