Vereinssterben In Wil verschwinden die letzten Heimweh-Vereine nach und nach Dank Social Media und besseren Verkehrsnetzen scheinen Heimatvereine überflüssig geworden sein. In Wil hält sich noch ein Letzter. Fiorella Koch Jetzt kommentieren 24.03.2023, 05.00 Uhr

Die Appenzeller Tracht ist ein grosser Bestandteil des Appenzeller Brauchtums. Bild: Benjamin Manser

Eine Gruppe Menschen mit einem fremden Dialekt versammelt sich am Samstagabend in einer Dorfbeiz. Sie sitzen gemütlich zusammen, lachen, erinnern sich gemeinsam an die guten alten Zeiten. Was sie verbindet, ist die Entfernung zu ihrer Heimat.

Solche Zusammenkünfte waren früher in der Schweiz nicht selten: Es handelt sich um sogenannte Heimatvereine. Die Zürcher in Graubünden, die Walliser in Basel und die Berner in Luzern schlossen sich zusammen, um ihre Kultur und ihr Brauchtum zu erhalten oder gemeinsam die Heimat zu besuchen.

Solche Heimatvereine gibt es auch in Wil. Aber sie sterben nach und nach aus, von den drei Letzten wird Ende dieses Jahres nur noch einer übrig sein. Die Gründe dafür sind überall dieselben.

Nachwuchs verliert Bezug zur Abstammung

Wie viele Heimatvereine die Schweiz tatsächlich hat, und wie es um sie steht, ist unbekannt, denn die Schweiz führt kein Vereinsregister. Der Vereinscoach Hanu Fehr aber kennt die Sorgen der verschwindenden Vereine. «Der Nachwuchs der Kantons-Auswanderer wächst am neuen Ort auf und verliert den Bezug zu ihrer Abstammung», sagt Fehr.

Diese Begründung bestätigt der Vereinspräsident des Bündner Chors aus Wil, Harry Battaglia. «Die Jungen kommen nicht mehr in den Verein», sagt er resigniert. «Sie haben ihre Interessen anderswo.»

Der Bündner Chor Wil und Umgebung am Thurgauer Gesangfest 2011 in Sirnach. Bild: Nana do Carmo

Ursprünglich spaltete sich der Bünder Chor vom Bündnerverein ab, um rätoromanische Lieder zu singen und das Bündner Kulturgut zu erhalten. Der Heimatverein existiert wegen des Mitgliederschwunds allerdings seit 2013 nicht mehr. Das gleiche Schicksal holt nun auch den Chor ein. Er ist nicht mehr aktiv: «Wir sind zu klein, um noch auftreten zu können. Nun treffen wir uns noch, bis die Vereinskasse leer ist.»

Einfacher zu bewältigende Distanzen

Als weiteren Grund zählt Fehr die neuen Medien auf: «Heute kann man sich auch auf dem Bildschirm austauschen. Die Jungen halten über Social Media Kontakt.» Walter Nef, der Kassier des Appenzellerverein Flawil, fügt eine weitere Begründung hinzu: «Wir sind zu nahe am Appenzell.» Durch die Verbesserung der Verkehrsnetzwerke und des öffentlichen Verkehrs können heutige Kantons-Auswanderer einfach das Handy für einen Facetime-Anruf zücken oder per Zug in die Heimat fahren.

«Der Verein wollte das Appenzeller Brauchtum pflegen. Wir haben die Schellen geschüttelt, es ging urchig zu und her», sagt Nef. Aber auch der Appenzeller-Heimatverein plant die Schliessung auf Ende Jahr. Wegen Mitgliederschwunds und einem Durchschnittsalter von 80 Jahren werden sie ihre Vereinskasse mit Ausflügen entleeren müssen, bis zur letzten Abschlusssitzung.

Der letzte Heimatverein von Wil

Fehr fasst zusammen:

«Heimatvereine sind ein Auslaufmodell. Die Mitglieder sterben aus.»

In Wil ist der letzte noch nicht ausgestorbene Heimatverein der Glarnerverein. Balthasar Tschudi, der Präsident, erinnert sich an früher: «Es gab über zwölf Glarnervereine in der ganzen Schweiz. Davon existieren nur noch wir und Basel – Bern wurde letztes Jahr wegen Überalterung aufgelöst. Die Hälfte der Mitglieder waren im Altersheim.»

Trotzdem halten sich die letzten Glarner in Wil noch tapfer: Sie machen Ausflüge ins Glarnerland, besuchen jährlich die Glarner Landsgemeinde oder essen eine Glarner Kalbsbratwurst. Den Ursprung hat der 56-jährige Verein in Uzwil: «Vor vielen Jahren kam ein Haufen Glarner nach Uzwil, um zu arbeiten», sagt Tschudi. «Sie haben sich an den Wochenenden im Löwen getroffen und den Glarnerverein gegründet.»

Die Glarner Landsgemeinde stimmt 1997 über gesetzliche Vorlagen des Kantons ab. Bild: Keystone

Florierendes Vereinswesen in Wil

Doch abgesehen von den Heimatvereinen geht es dem Vereinswesen von Wil und Umgebung gut, wie das Wiler Vereinsverzeichnis mit über 320 Vereinen zeigt. Ausserdem scheint das Heimatvereinsterben eine Schweizer Krankheit zu sein – denn die Ausländervereine florieren.

In Wil zeigt sich, dass sich zahlreiche Einwanderer zusammengeschlossen haben. Die Chinesen-, Türken-, Tibeter-, Japaner-, Serben- und Südamerikavereine sind nur einige Beispiele. Für die Schweizer aber sind die Distanzen wohl zu kurz geworden. Früher war die Heimat einfach noch weiter weg.

