Vereinssterben Ein Jahrgängerverein weniger für die Region Wil: Die Jahrgänge 1931–35 gehen in den endgültigen Ruhestand An einer ausserordentlichen Hauptversammlung hat sich der Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung aufgelöst. Er war dato der «älteste» Jahrgängerverein der Region und bestand genau 30 Jahre lang. 13.02.2023, 15.00 Uhr

27 Kameraden nahmen an der letzten Hauptversammlung des Jahrgängervereins 1931–35 Wil und Umgebung teil. Bild: PD

Vergangene Woche stand für den Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung eine denkwürdige Hauptversammlung an. 27 Jahrgänger-Kameraden trafen sich in der Aula Lindenhof und beschlossen die Auflösung des Vereins. Das ist einer Medienmeldung zu entnehmen. Mit dem Jahrgängerverein 1931–35 Wil und Umgebung verschwindet der Verein mit den ältesten Mitgliedern der Region. Präsident Ernst Gmür liess es sich entsprechend nicht nehmen, im Anschluss an seinen letzten Jahresbericht auch einen bebilderten Rückblick zu präsentieren.