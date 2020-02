Verein gesucht: Die Bichwiler Bundesfeier steht auf der Kippe Findet sich bis Ende Februar kein Bichwiler Verein, der die örtliche Bundesfeier organisiert, fällt sie aus. Tobias Söldi 08.02.2020, 05.00 Uhr

Noch liegt der 1.August in weiter Ferne. Trotzdem muss sich Oberuzwil schon jetzt mit der diesjährigen Bundesfeier beschäftigen – und das aus einem wenig erfreulichen Grund. Bis heute hat sich kein Verein finden lassen, der bereit ist, die anstehende Bundesfeier in Bichwil, einem der drei Dörfer der Gemeinde, auf die Beine zu stellen, wie man im aktuellen Mitteilungsblatt nachlesen kann. Es wäre das erste Mal seit mehr als 30 Jahren, dass in der Gemeinde keine Bundesfeier stattfinden würde.

Seit jeher wird der Nationalfeiertag abwechslungsweise in den drei Dörfern der Gemeinde durchgeführt. Im vergangenen Jahr organisierte der Tennisclub die Feier in Oberuzwil, dieses Jahr ist Bichwil an der Reihe, nächstes Jahr Niederglatt. «Es geht uns darum, das Gemeinschaftsgefühl zu fördern», erklärt Gabriela Hollenstein, Leiterin der Gemeinderatskanzlei, diesen Turnus.

Zu wenig Leute wegen Ferien

Dafür schreibt die Gemeinde im Herbst des Vorjahres alle Vereine des jeweiligen Dorfes an. Diese haben dann bis Ende Jahr Zeit, sich zu melden. Hollenstein erinnert sich:

«Bis jetzt haben wir immer einen Verein gefunden. Es kam sogar vor, dass wir mehrere Bewerber hatten.»

Zum Zuge kamen unter anderem etwa das Freiwillige Rettungskorps Oberzwil, die Musikgesellschaft Oberuzwil-Bichwil, der Turnverein Bichwil oder das Wohnheim Bisacht. Doch dieses Jahr sieht es schlecht aus. Aus Bichwil sind nur Absagen eingetroffen, und der Turnus soll nicht geändert werden.

Bedeutet den lokalen Vereinen das Vaterland nichts mehr? Wohl kaum. Hollenstein erklärt sich die Zurückhaltung vielmehr dadurch, dass es für die Vereine im Sommer, wenn viele ihrer Mitglieder die Ferien geniessen, schwierig sei, genügend Leute zusammen zu bringen. Sie betont aber: «Die Gemeinde macht keine Vorgaben, wie die Feier aussehen soll.» Auch ein kleiner Anlass mit einer einfachen Festwirtschaft sei denkbar. «Die Vereine sind frei in der Gestaltung.» Zudem unterstütze die Gemeinde die Organisation der Feier tatkräftig: etwa in administrativen Belangen, bei der Verkehrsregelung, mit Werbemassnahmen oder der Infrastruktur.

Klassische Bundesfeier im Wandel

Oberuzwil ist dabei nicht die einzige Gemeinde der Region, die mit der Organisation der Bundesfeier Schwierigkeiten hat. Nachdem zum Beispiel in Zuzwil 2019 die Veranstalter die Organisation abgegeben haben und kein Nachfolger gefunden werden konnte, führte die Gemeinde die Bundesfeier in eigener Regie durch. Jonschwil nahm sich im selben Jahr sogar eine Auszeit. Dies zwar wegen eines Sommerfestes, das zeitnah in jenen Tagen stattfand, doch bestätigte damals Gemeindepräsident Stefan Frei gegenüber dieser Zeitung, dass es nicht ganz einfach sei, in der Ferienzeit genügend Freiwillige zum Organisieren einer Bundesfeier zu finden.

Überhaupt scheint sich die klassische Bundesfeier im Wandel zu befinden: Veranstaltungen werden abgesagt, zusammengelegt, auf den Vorabend verschoben, morgendliche Brunchs und spätnachmittägliche Grillfeste ersetzen abendliches Feuerwerk, offene Gesprächsrunden, patriotische Ansagen von Politikern.

Die Hoffnung ist noch intakt

Oberuzwil geht nun in die Offensive. Noch bis Ende Februar können sich interessierte Vereine aus Bichwil melden. «Wir haben die Hoffnung, dass sie es sich nochmals überlegen», sagt Hollenstein. Läuft diese Frist ohne Rückmeldung ab, suche man den persönlichen Kontakt mit den Vereinspräsidentinnen und -präsidenten. Wenn auch dies nicht fruchte, müsste die diesjährige Feier wohl oder übel abgesagt werden. Hollenstein:

«Das wäre schade, aber wir wollen nichts erzwingen. Die Initiative muss aus der Bevölkerung kommen.»

Die Hoffnung stirbt zuletzt.