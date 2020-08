Verdienter 2:1-Erfolg gegen Rapperswil-Jona: Der SC Bronschhofen gelingt zum Saisonauftakt die Überraschung gegen einen Aufstiegskandidaten

Für die zweite Mannschaft des FC Uzwil hat die Meisterschaft in der 2. Liga regional mit einer 0:1-Auswärtsniederlage gegen Linth II begonnen. Der einzige Treffer der Partie erzielte das Heimteam bereits in der 13. Minute. Bereits am Samstag treffen Uzwil II und Bronschhofen im Derby aufeinander. Anpfiff auf der Sportanlage Rüti in Henau ist um 19.15 Uhr. (tm)