Niederbüren: Unbekannte Täter entfernen nachts neun Schachtdeckel

Vandalismus «Sinnlose und dumme Aktion, welche Menschen und Tiere massiv gefährdet hat»: Unbekannte haben in Niederbüren neun Schachtdeckel entfernt In der Gemeinde Niederbüren wurden am vergangenen Wochenende neun Schachtdeckel und mehrere Schnee- und Strassenpfähle entfernt. Die Gemeinde verurteilt die Aktion im aktuellen Mitteilungsblatt. Es wurde niemand verletzt, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren tausend Franken. 01.12.2022, 12.00 Uhr

In Niederbüren hat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Samstag insgesamt neun Schachtdeckel entfernt. Bild: PD

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf Samstag hat eine unbekannte Täterschaft in der Gemeinde Niederbüren insgesamt neun Schachtdeckel sowie mehrere Schnee- und Strassenpfähle entfernt. Ausserdem wurden mehrere Hinweis- und Verkehrstafeln entlang der Gossauerstrasse zwischen Mutwil und Bächigen sowie der Moosstrasse zwischen Mutwil und Moos beschädigt. Dies schreibt die Gemeinde in ihrem aktuellen Mitteilungsblatt.