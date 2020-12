Niederhelfenschwil Vandalen auf der Sproochbrugg Am Rasen des Sportplatzes entstand Sachschaden in Höhe von Tausenden von Franken. Martin Knoepfel Aktualisiert 31.12.2020, 19.54 Uhr

(kapo/mkn) In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 30. Dezember, und heute Donnerstagmorgen, 31. Dezember, sind Unbekannte mit einem Fahrzeug auf dem schneebedeckten Sportplatz der Oberstufe Sproochbrugg an der Leo-Jung-Strasse herumgefahren. Das schreibt die Medienstelle der Kantonspolizei in einer Mitteilung von heute.