Uzwil: Unklare Zukunft an der Augartenkreuzung

UZWIL/ST.GALLEN Augartenkreuzung: Abklärungen laufen, ob Abwasserbehandlung vorgezogen wird Im April hat eine unheilige Koalition im Kantonsrat das Projekt zum Umbau der Augartenkreuzung beerdigt. Damit ist auch die Schaffung einer Anlage zur Behandlung der Strassenabwässer gestorben, die weiterhin ins Naturschutzgebiet fliessen. Martin Knoepfel Aktualisiert 15.09.2021, 15.16 Uhr

Das Naturschutzgebiet bei der Augartenkreuzung in Uzwil umfasst unter anderem zwei Teiche. Heute fliesst Meteorwasser von der Strasse in diese Teiche. Bild: Larissa Flammer

In der April-Session dieses Jahres beschloss der Kantonsrat, nicht auf das Strassenbauprojekt zum Umbau der Augartenkreuzung in Uzwil einzutreten (Bericht in dieser Zeitung). In einer Interpellation wies deshalb Kantonsrätin Jeannette Losa (Grüne / Mörschwil) darauf hin, dass mit dem Projekt ebenfalls ökologische Verbesserungen für das Naturschutzgebiet bei der Augartenkreuzung vorgesehen waren.