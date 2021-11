SVP Uzwil sucht Kooperation mit benachbarten Ortsparteien

Uzwil/Oberuzwil/Oberbüren Weil Bereitschaft zu Vorstandsarbeit sinkt: Ortsparteien rücken zusammen - jetzt auch die SVP Nach Oberuzwils SP will auch die Uzwiler SVP mit ihren Nachbarn Oberuzwil und Oberbüren die Kräfte bündeln. Der Grund: Sinkende Mitgliederzahlen und fehlende Bereitschaft, sich aktiv einzubringen. Philipp Stutz 08.11.2021, 11.22 Uhr

Die SVP Uzwil sucht die Kooperation mit benachbarten Ortsparteien - zur Bündelung der Kräfte. Symbolbild: PD/Sarah Bösiger-Büchel

«In der heutigen Gesellschaft wird es für Vereine und politische Parteien zunehmend schwieriger, Personen zu finden, die bereit sind, ihre Freizeit zu ‹opfern› und aktiv in einem Vereinsvorstand mitzuwirken», hält die SVP Uzwil in einem internen Arbeitspapier fest. Dieser gesellschaftliche Trend treffe alle politischen Parteien der Region. Es werde zwar anerkannt, dass politische Parteien notwendig seien, um das Land zu gestalten. «Aber immer weniger Bürger wollen sich aktiv auf der untersten Ebene der politischen Arbeit einbringen.»

Seit Jahren werde es für die SVP-Ortsparteien Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren zunehmend schwieriger, funktionsfähige Gremien aufrecht zu erhalten, hält die SVP fest. Aus diesem Grund haben die drei Parteien entschieden, ihre Kräfte zu bündeln. Zurzeit wird an einem Organisationskonzept gearbeitet, welches im Dezember den Mitgliedern unterbreitet werden soll.

Sozialdemokraten haben bereits fusioniert

Die Sozialdemokraten kennen ähnliche Probleme und haben bereits reagiert. An der Hauptversammlung der beiden SP-Sektionen Oberuzwil und Jonschwil stimmten die Mitglieder der geplanten Fusion zu.

Die Vereinigung wurde notwendig, weil beide Sektionen unter weniger Mitgliedern leiden. «Es ist ein Zeichen der Zeit, dass Parteien mit Mitgliederschwund und mangelndem Interesse leben müssen», heisst es in einer Pressemitteilung. Ziel der Fusion sei es, vermehrt jüngere Wählerinnen und Wähler für die Mitarbeit in der Partei begeistern zu können. Die SP-Politik soll in beiden Gemeinden ihre Repräsentanten haben. Denn nur mit einer starken Partei könne man neue Personen für Behördentätigkeiten finden.

Auch FDP arbeitet enger zusammen

Dass das Interesse an Parteien zusehends schwindet, haben auch die Freisinnigen erkennen müssen. Die Ortsparteien von Oberuzwil, Uzwil und Oberbüren haben sich deshalb vor einiger Zeit angenähert. Dies trägt bereits erste Früchte. So konnte die FDP wieder mehr Besucher an gemeinsam organisierten Anlässen verzeichnen und dabei Synergien nutzen. Auch bei Wahlen arbeite man gut zusammen, heisst es seitens der FDP.