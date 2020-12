Uzwil/Oberuzwil/Jonschwil Geteilter Überfluss: Wie Kirchen in der Region zusammenspannen und Geschenke für Armutsbetroffene sammeln Der Verein Markthalle verteilt Lebensmittel an Menschen der Region Uzwil, die von Armut betroffen sind. Im Dezember und Januar kann man in den Kirchen Lebensmittel und Alltagsprodukte abgeben, die als Geschenke den Armutsbetroffenen weitergegeben werden. Zudem passen die Kirchen ihr Weihnachtsprogramm an – unter anderem gibt es eine Schnitzeljagd. Dinah Hauser 15.12.2020, 05.00 Uhr

Nebst Lebensmitteln sind armutsbetroffene Menschen auch froh um Zahnpasta und andere Hygieneprodukte. Bild: PD

Weihnachten ist die Zeit des Schenkens. Einige Personen verschenken materielle Sachen. Manche erhalten so auch Geschenke, die sie selbst nicht benötigen. Doch was ist mit Armutsbetroffenen? Wenn das Geld knapp für das Nötigste reicht, dann liegen Geschenke kaum drin.

Der Vorstand des Vereins Markthalle, welcher eine Lebensmittelabgabe für Menschen in Armut betreibt, diskutierte bereits im Jahr 2012 darüber. Daraus entstand die Aktion «Geteilter Überfluss». Geschenke im Überfluss werden in den Kirchen und Kirchgemeindezentren gesammelt und in der Markthalle an Menschen weitergegeben, die von Armut betroffen sind.

Von Lebensmitteln bis Kleidung

Auch in diesem Jahr können Geschenke abgegeben werden in den katholischen Kirchen Henau, Niederuzwil, Schwarzenbach, Jonschwil, Oberuzwil, Bichwil, in den reformierten Kirchen Oberuzwil und Niederuzwil, in der evangelisch-methodistischen Kirche Uzwil sowie in der FEG Uzwil. Dafür stehen Behälter vom 19. Dezember bis am 10. Januar bereit. Gesammelt werden Lebensmittel, die ungekühlt haltbar sind. Aber auch Kleider, Kosmetik, Zahnpasta oder Shampoo sind für Armutsbetroffene wertvoll sowie Kinderspielzeug und -kleidung. Alkohol wird in der Markthalle jedoch nicht abgegeben.

«Manchmal kaufen die Leute extra Geschenke, um sie bei uns abzugeben.»

Das sagt Katharina Piljic. Sie ist im Verein für das Verteilen der Lebensmittel in der Markthalle verantwortlich und managt jährlich die Weihnachtsaktion. So sei etwa auch schon eine schön verpackte Guezli-Schale abgegeben worden mitsamt Backzutaten.

Katharina Piljic managt die Geschenkverteilung. Bild: PD

Seit einigen Jahren gibt es nebst der Geschenkverteilung, die während der üblichen Abgabezeiten stattfindet, auch einen grossen Lottomatch. «Dort vergeben wir jeweils die schönen und speziellen Sachen als Preise», sagt Piljic. Darunter befinden sich etwa Restaurantgutscheine, Früchtekörbe oder auch Kaffeemaschinen. Gespielt wird jeweils über 13 Runden mit je drei Preisen. Wer nichts gewonnen hat, erhält am Ende einen Trostpreis, «denn es soll niemand mit leeren Händen davon gehen». Pro Anlass kamen jeweils zirka 100 Personen.

Auch einen Znacht gibt es. «Im vergangenen Jahr haben einige Flüchtlinge ein afghanisches Gericht gekocht», sagt Piljic. Die Rückmeldungen der Teilnehmenden seien positiv und sie schätzten den gesellschaftlichen Anlass. Dieser könne nur dank der zahlreichen Spenden und der Mitwirkung von Freiwilligen stattfinden.

«Wir sind danach immer k. o. Aber wir können mit unserem Einsatz andere Menschen beglücken, was ein schönes Gefühl ist.»

Jedoch fällt der Lottomatch zum Abschluss der aktuellen Aktion aus. Corona macht dem Anlass einen Strich durch die Rechnung. Piljic möchte die Geschenkverteilung deswegen als Tombola gestalten, die zu den üblichen Abgabezeiten stattfinden soll. Wie der genaue Ablauf sein wird, will sie erst noch vereinsintern abklären.

Die Verteilung von Lebensmitteln wurde jedoch während der Coronapandemie nie eingestellt, berichtet Piljic.

«Gerade in schwierigen Zeiten sind die Bezüger besonders auf Unterstützung angewiesen.»

Zudem hatten Lebensmittelläden immer geöffnet, dementsprechend sei auch überschüssige Ware angefallen, die habe verteilt werden müssen.

Kirchliche Feiern gestalten sich anders – unter anderem mit einer Schnitzeljagd

Normalerweise sind die Weihnachtsgottesdienste in den Kirchen gut besucht. Das Bedürfnis nach Besinnlichkeit und Stimmung scheint zu dieser Jahreszeit gross zu sein. Doch dieses Jahr wird Weihnachten anders. So passen auch die Kirchen ihr Programm an, wie das Beispiel der katholischen Kirchgemeinde Uzwil und Umgebung zeigt. Einerseits sind in den Kirchen Henau, Niederuzwil, Bichwil und Oberuzwil viele kleine Feiern geplant sowie «Wir Weihnachten anders» auf dem Pfiffholdernhof. Da die Personenzahl beschränkt ist, ist eine Anmeldung online zwingend.

Andererseits soll es in Oberuzwil mittels App Actionbound eine Art Schnitzeljagd rund um Weihnachten geben. Seelsorger Kari Bürgler:

«Man kann sich das wie einen interaktiven Weihnachtsweg vorstellen.»

Kari Bürgler ist Seelsorger der katholischen Kirchgemeinde Uzwil und Umgebung und Präsident des Vereins Markthalle. Bild: PD

Bürgler ist mitunter in die Planung der Weihnachtsanlässe involviert. Mit der App auf dem Handy scannt man den QR-Code, der vom 24. bis zum 26. Dezember bei der Dorfkapelle aushängt. Je nachdem, ob man alleine, in der Gruppe oder mit Kindern unterwegs ist, gibt es verschiedene Aufgaben im Dorf zu lösen. Diese reichen von Rätsel über das Lesen eines Textes bis hin zum Hören eines Liedes. So soll sich die Bevölkerung in einem coronakonformen Rahmen mit dem Thema Weihnachten auch persönlich oder besinnlich auseinandersetzen können.

Zu viel will Bürgler allerdings nicht verraten, denn die Schnitzeljagd soll eine Überraschung bleiben. Eines ist aber kein Geheimnis: Auf den Weg soll eine Packung Teigwaren, Reis, Milch oder Speiseöl mitgenommen werden, die dann bei der Markthalle abgegeben wird. Der Proviant kommt Menschen zugute, die von Armut betroffen sind. «Weihnachten hat mit Solidarität zu tun. Dass man an andere denkt, die nicht wie wir feiern können», sagt Bürgler, der auch Präsident des Vereins Markthalle ist.

Besinnung auf das Schlichte

Für ihn ist es wichtig, dass Weihnachten stattfindet, wenn auch mit Hürden. «Wie wir das mit dem Singen lösen, ist allerdings eine grosse Herausforderung», sagt Bürgler, der auch einige der Gottesdienste leiten wird. Denn «Stille Nacht» gehört einfach dazu, die Regeln des Bundes verbieten allerdings das Singen in Gemeinschaft. Bürgler rät den Besuchern, innerlich mitzusingen und so das Lied in einem selbst klingen zu lassen. Er möchte sich auf die Schlichtheit besinnen.

«Schliesslich gab es auf Erden keine grosse Feier, als Jesus geboren wurde.»

Im Gegenteil: Josef und Maria hatten Mühe, überhaupt eine Unterkunft zu finden. Bürgler will sich deshalb – passend zur Pandemie, in der Treffen nur in kleinem Rahmen möglich sind – auf das Einfache besinnen und zu diesem Kern zurückkehren. «Weihnachten ist nicht etwas Theoretisches. Weihnachten wird überall dort konkret, wo es die Menschen zulassen.»

Weitere Informationen zum Verein Markthalle und den Weihnachtsfeiern unter: www.kath-uzwil.ch