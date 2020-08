Uzwiler Kunstradfahrer Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri bleiben knapp unter eigenem Schweizer Rekord Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri haben auch am zweiten internationalen Online-Wettkampf eine überzeugende Leistung gezeigt. Das Zweierteam des Vereins Kunstradfahren Uzwil klassierte sich auf dem fünften Schlussrang. 31.08.2020, 16.10 Uhr

Lukas Burri und Fabienne Hammerschmidt zeigten ihre Kunststücke im zweiten Teil des Wettkampfs auf einem Velo. Bild: PD

(pd/tm) Auch bei ihrer zweiten Teilnahme am ICWW Online-Cup, einem Onlinewettkampf, gelang den zwei Kunstradfahrern Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri mit Schlussrang fünf ein toller Auftritt. Neben dem Schweizer Zweier nahmen Teams aus Belgien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Peru und den USA teil. Die Zuschauer konnten via Livestream das Wettkampfgeschehen in 14 verschiedenen Hallen in Europa – Belgien, Deutschland, Ungarn und Schweiz – verfolgen.

Es ist als Sportler sicher ungewohnt, wenn die Startfreigabe nicht auf der Anzeige zu sehen ist, sondern vom Sprecher des Wettkampfs mitgeteilt wird. Von all der nötigen Technik um die Sportler herum und im Hintergrund merkte man als Zuschauer nicht viel. Denn die Verbindung sowohl zu den Kampfrichtern als auch zu den Zuschauern war stabil und liess eine faire Bewertung zu.

Schlusspunktzahl von 153,43 erreicht

Den ersten Teil ihrer Kür bestritten Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri vom Verein Kunstradfahren Uzwil auf zwei Velos. Es klappten fast alle Bilder wunschgemäss, nur bei einer Standdrehung schlich sich ein technischer Fehler ein. Im zweiten Teil, gemeinsam auf einem Rad, fuhren die zwei Kunstradfahrer etwas unruhiger.

Insgesamt konnten sie jedoch eine sturzfreie Kür zeigen. Dies resultierte in einer Schlusspunktzahl von 153,43 Punkten, was nur knappe 0,03 Punkte unter ihrem aktuellen Schweizer Rekord liegt. Etwa 20 Zuschauer vor Ort applaudierten dementsprechend nach ihrer Kür, was auch zu Hause vor dem Bildschirm zu hören war.

Gutes Gefühl für Saisonstart in Oberbüren geholt

Das Zweierteam Burri/Hammerschmidt war sehr zufrieden mit seinem Auftritt und holte ein gutes Gefühl für den Saisonstart. Dieser findet in knapp zwei Wochen, am 12. September, in der Thurzelg in Oberbüren statt.

Da Fabienne Hammerschmidt und Lukas Burri ihre letzte Saison als aktive Sportler bestreiten werden, wird dies auch ihr letzter Wettkampf vor Heimpublikum sein.