Uzwiler Kita  richtet sich neu aus: Wegen schulergänzenden Tagesstrukturen werden nur noch Kinder bis sieben Jahre betreut

Für die Kita Chinderhus Rägeboge ist die jetzige Situation in ihrer 25-jährigen Geschichte einzigartig. Das Coronavirus macht ihr und der gesamten Branche zu schaffen. Der Bundesrat verfügte, dass Kitas als systemrelevante Betriebe trotz Coronapandemie geöffnet bleiben müssen. Gleichzeitig empfahl er den Eltern, ihre Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen.

Das hat dazu geführt, dass die Uzwiler Kita zwar weiterhin geöffnet ist, allerdings viel weniger Kinder sie besuchen. Da die Kinder aufgrund der Vorschriften aber nur noch in Vierergruppen betreut werden dürfen, wird trotzdem das ganze Personal benötigt. Einzige Ausnahme bilden jene Mitarbeitenden, welche selbst zur Risikogruppe gehören. Kurzarbeit zur Minderung des finanziellen Risikos war in der Folge also keine Option.

Die Finanzierung dieses reduzierten Betriebs ist teilweise noch in Abklärung. Die Eltern seien aber dazu angehalten, ihre Beiträge weiterhin zu bezahlen, selbst wenn sie ihr Kind während des Lockdowns zu Hause betreuen.

Vereinspräsidentin Anita Haag hat sich in einem Brief bereits an die Eltern gewandt und ihnen diese Situation erklärt. «Bei Eltern, die wegen der Coronakrise selbst in finanzielle Not geraten sind, haben wir signalisiert, eine andere Lösung zu suchen.» Generell hätten aber viele Eltern viel Verständnis gezeigt und es sei eine grosse Solidarität spürbar. Für Anita Haag ist dies auch ein Zeichen der Wertschätzung für die Arbeit der Kita in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Dafür sei sie sehr dankbar.

«Es ist aber auch viel Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft spürbar.» So blieben einige Neuanmeldungen, die in den vergangenen Jahren jeweils gemacht wurden, heuer aus. Anita Haag hofft, dass sich die Situation mit der Öffnung der Schulen am 11. Mai, aber vor allem auch mittelfristig normalisiert. Eine gewisse Sorge um die langfristige Entwicklung und die Folgen der Coronakrise will sie aber nicht verhehlen.