Schulanlagen erhalten Photovoltaikanlage und mehr Schulzimmer

Uzwil Während der Sommerferien gebaut: Schulanlagen erhalten neue Photovoltaikanlage und mehr Schulzimmer In der Gemeinde Uzwil wurden diverse Bauprojekte und Renovationen realisiert. So erhielt das Garderobengebäude in der Rüti eine Photovoltaikanlage. Und die Raumnot an der Primarschule Herrenhof wurde mit zusätzlichen Schulzimmern vorübergehend gelöst. 17.08.2022, 17.40 Uhr

Die Primarschule Herrenhof in Uzwil erhielt zwei zusätzliche Schulzimmer. Bild: PD

«Mit den regelmässigen Investitionen in den Unterhalt unserer Anlagen stellen wir sicher, dass sie gebrauchsfähig bleiben, sich an veränderte Bedürfnisse anpassen, energetisch fitter werden und ihren Wert erhalten.» Das sagt Marcel Huber, Bereichsleiter Infrastruktur der Gemeinde Uzwil.

Dieses Jahr hat die Gemeinde am alten Garderobengebäude in der Rüti. Es stammt aus den 1980er Jahren. Sein Dach war am Ende der Lebensdauer. «Philosophie der Gemeinde bei geeigneten Steildächern ist, sie am Ende ihrer Lebensdauer durch Indach-Photovoltaikanlagen zu ersetzen», schreibt Uzwil im aktuellen Gemeindeblatt.

Photovoltaikanlage auf Garderobengebäude

Und so entstehe auf der nach Südost exponierten Dachhälfte nun eine solche Anlage. Sie ergänzt die grossflächige Photovoltaikanlage auf der neueren Garderobe und die Indach-Anlage auf der neuen Schwinghalle. «Auch sonst wird die alte Garderobe mit den laufenden Arbeiten energetisch ertüchtigt. Stichworte sind Dämmung, neue Fenster und Tore», heisst es im Gemeindeblatt weiter. Bereits letztes Jahr wurden ihre Duschen und Bodenbeläge in den Garderoben und Korridoren erneuert.

Wie alle Gebäude altern auch Schulhäuser. «Wenn immer möglich legt Uzwil die Erneuerungen in die Ferienzeit, um den Schulbetrieb nicht zu beeinträchtigen. So wars auch dieses Jahr», schreibt die Gemeinde Uzwil. Mit dem Start ins neue Schuljahr seien die meisten Baustellen abgeschlossen.

So wurde der Kindergarten Taaholz innen erneuert. Die Räume erhielten neue, schallabsorbierende Holzdecken und neue Bodenbeläge, Garderoben und Schränke wurden renoviert. Der Kindergarten erhielt ein neues, deutlich besser gedämmtes Dach. «Hier wurde bewusst auf eine PV-Anlage verzichtet. Die für den Kindergarten wertvollen Bäume werfen zu viel Schatten», ist im Gemeindeblatt zu lesen.

Zusätzlicher Raum für Herrenhof

In den Uzwiler Schulen steigen die Schülerzahlen konstant an, daher wird der Raum allmählich knapp. Bereits letztes Jahr entstand im Herrenhof mit einem Pavillon zusätzlicher vorübergehender Raum. «Das hat sich diesen Sommer wiederholt. Der Modulbau, welcher in der Sonnmatt während der Bauzeit die Cafeteria beherbergte, ist im Herrenhof neu aufgebaut», schreibt die Gemeinde. Er habe eine neue Raumaufteilung erhalten und beherberge nun zwei vollwertige Schulzimmer. Ab 2025 soll die Schulanlage Herrenhof erweitert werden.

Schliesslich zügelte das Jugendkulturzentrum am vergangenen Freitag aus dem Pavillon an der Sonnenhügelstrasse zurück ins Uzwiler Zentrum an die Birkenstrasse 22. Es befindet sich nun an der Birkenstrasse neben dem Gemeindehaus.

Das Jugendkulturzentrum öffnet am Samstag, 27. August, von 11 bis 15 Uhr seine Tore zur freien Besichtigung. Nebst Verpflegungsmöglichkeiten werden beispielsweise eine Hüpfburg, Frisbees oder Boule-Kugeln zur Verfügung stehen, um im angrenzenden Schifflipark aktiv zu werden. (pd/alr)