Uzwil Verkehrslärm an der Gupfenstrasse: Warum der Kanton die Lärmschutzwand als einzige Lösung sieht Eine Lärmschutzwand soll die Anwohner eines Abschnittes der Gupfenstrasse vor dem Verkehrslärm schützen. Der Kanton hat allerdings auch andere Massnahmen geprüft. Warum er an der Wand festhält. Dinah Hauser 16.12.2020, 05.00 Uhr

Die Uzwiler Gupfenstrasse ist vor allem zu Stosszeiten viel befahren. Bild: Dinah Hauser

Die Gemeinde Uzwil und der Kanton sind sich uneins, was die Gestaltung der Lärmschutzwand an der Gupfenstrasse angeht. Der Verkehrslärm ist dort schon seit Jahren, gar Jahrzehnten zu hoch. Die Planung der Massnahmen zur Lärmreduzierung und zum Schutz der Anwohner läuft ebenfalls schon seit mehreren Jahren. Der Kanton und die Gemeinde sind in Gesprächen. «Das zu schützende Gebiet liegt in einer Wohnzone. In Wohnzonen gibt es strengere Grenzwerte für den Lärm», sagt Claudia Eugster, Leiterin Kommunikation des St.Galler Bauamtes, auf Anfrage.

Kürzlich wies die Gemeinde den Vorschlag des Kantons zurück. «Dass damit eine Ortschaft räumlich durchtrennt wird, interessiert offenbar nicht», war Ende November im Mitteilungsblatt der Gemeinde zu lesen. Diese zerschneidende Wirkung könne hingenommen werden, solange das Areal Sonnmatt nicht bebaut sei. Dann könnte auf der gegenüberliegenden Strassenseite womöglich noch eine Lärmschutzwand nötig werden. «Man stelle sich eine beidseitige Lärmschutzwand und den Kanal vor, den das gäbe.»

In der Folge wandten sich einige Personen aus der Leserschaft an die Redaktion. Ob denn nicht auch andere Massnahmen geprüft worden seien, die eine Lärmschutzwand unnötig machen würden. Ein Leser schlägt etwa eine Tempo-30-Zone vor, wie es sie in Grabs an der Werdenstrasse seit kurzem gibt. Auch dort wurden die Grenzwerte für Lärmemission überschritten.

Laut Eugster hat der Kanton für die Gupfenstrasse verschiedene Massnahmen geprüft. «Dazu gehören auch der Einbau von lärmarmen Belägen und eine Reduktion der signalisierten Geschwindigkeit.» Der Kanton kam aber zum Schluss, dass die Grenzwerte nur mit einer Lärmschutzwand eingehalten werden können. «Sowohl der Einbau eines lärmarmen Belages als auch eine Geschwindigkeitsreduktion wären zu wenig effektiv.» Die konkrete Ausgestaltung ist aber noch nicht festgelegt. Gemeinde und Kanton sind im Gespräch.