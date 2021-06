In Uzwil: Schulrat Reto Wild ist verstorben

UZWIL Traurige Nachricht: Schulrat Reto Wild ist verstorben Zu Jahresbeginn hatte er in Uzwil das Amt als Schulrat in einem komplett erneuerten Gremium angetreten. Nun ist Reto Wild verstorben. 18.06.2021, 23.54 Uhr

Nur drei Monate gehörte Reto Wild dem Uzwiler Schulrat an. Bild: PD

(sdu) Uzwil trauert um Reto Wild. Erst zu Jahresbeginn hatte der 46-Jährige das Amt des Schulrates angetreten - und das in einem komplett neu zusammengesetzten Gremium. Nach einer schweren Krankheit musste er schon per Ende März, nach nur drei Monaten im Amt, seinen Rücktritt einreichen. Nun die traurige Gewissheit: Den zweifachen Familienvater haben die Kräfte verlassen und er ist verstorben. Das berichtet das Online-Portal hallowil.ch am Freitagabend.