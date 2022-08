Uzwil: Beteiligte zu den Gerüchten um das Seniorenzentrum

Uzwil Skepsis und Gerüchte nach Wahl einer Heimleiterin in Uzwil – Beteiligte wehren sich gegen Vorwurf der Mauschelei Die Wahl Ingrid Markarts zur Geschäftsleiterin des Seniorenzentrums Uzwil wirft Fragen auf. Wie unabhängig erfolgte der Entscheid und wie wahrscheinlich sind spätere Interessenskonflikte? Der Grund für die Diskussionen: Die Oberuzwiler Gemeinderätin ist die Partnerin des Uzwiler Gemeindepräsidenten. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 09.08.2022, 05.00 Uhr

Im Mai wurde der Erweiterungsbau am Standort «Sonnmatt» des Seniorenzentrums Uzwil eingeweiht. Am 1. November tritt hier die neue Geschäftsleiterin, Ingrid Markart, ihre Stelle an. Bild: Andrea Häusler (5. Mai 2022)

«Die Qualifikationen Ingrid Markarts sind überragend», sagt Stefan Frei. Der Gemeindepräsident von Jonschwil amtete, nebst dem Oberbürer Gemeindepräsidenten Alexander Bommeli und dem Uzwiler Gemeinderat Ruedi Müller im Rekrutierungsgremium, welches die 59-Jährige aus 26 Bewerbungen ausgewählt hatte. Müller ersetzte den Uzwiler Gemeindepräsidenten Lucas Keel, der sich schon vor dem Eingang der Bewerbung seiner Partnerin aus dem Gremium verabschiedet hatte.

«Ein Glücksfall»

Die persönliche Beziehung zwischen der Oberuzwiler Gemeinderätin und dem Uzwiler Gemeindepräsidenten habe den Entscheid somit in keiner Weise beeinflusst, betont Stefan Frei. Der «Rucksack» Markarts habe derart überzeugt, dass ihre Wahl nahezu alternativlos gewesen sei. Er sagt: «Die Geschäftsführung einer Firma mit 200 bis 230 Mitarbeitenden verlangt Führungsqualifikationen und Fachwissen im Personal- und Finanzbereich.» Sei das Unternehmen ein Seniorenzentrum, sei zudem Erfahrung im Gesundheitswesen, im Spital-, Betreuungs- und Langzeitpflegebereich nötig. Ingrid Markart erfülle nicht nur sämtliche Anforderungen, sondern bringe zusätzlich Know-how als Rechtsanwältin. Er sagt:

«Eine solche Bewerbung – das war ein Glücksfall.»

Dass die Neue an der Spitze des erweiterten Seniorenzentrums Uzwil nur vier Jahre jünger ist als der zurückgetretene Vorgänger, Kurt Marti, war für Frei kein Kriterium: «Noch bleiben sechs ordentliche Berufsjahre - das reicht völlig.»

Nicht der Routinetyp

Ingrid Markarts Bewerbung war eine der letzten, die eingegangen waren. Der Entscheid sei eher spontan erfolgt, sagt sie und spricht den «Tag der offenen Tür» zur Einweihung des Sonnmatt-Neubaus am 21./22. Mai an. «Der Spirit, die Ausstrahlung des Seniorenzentrums, die Begegnungen mit den Menschen und der persönliche Umgang haben mich extrem beeindruckt.» Nach diesem Besuch habe sie die offene Leitungsstelle nicht aus dem Kopf bekommen. Obwohl sie den Wechsel nicht aktiv gesucht habe.

Ingrid Markart, neue Geschäftsleiterin Seniorenzentrum Uzwil. Bild: Rudolf Hirtl (18. März 2021)

Denn ihr aktueller Arbeitsplatz ist dem neuen ähnlich. Ingrid Markart leitet das Pflegeheim Pelago in Rorschacherberg. Ein ebenfalls von einem Zweckverband getragenes Heim mit 108 Plätzen, dessen umfangreicher Umbau erst knapp ein Jahr zurückliegt. Sie habe in den vergangenen zehn Jahren – gerade im Bereich digitale Sicherheit und Qualitätsmanagement – viel Aufbauarbeit geleistet. Worauf sich aber eine gewisse Routine eingestellt habe, sagt sie und ergänzt: «Mir war klar: Wenn ich die Stelle nochmals wechseln wollte, dann musste ich es jetzt tun.»

Vorbereitung für die nächste Generation

Aufbauarbeit leisten, das plant Ingrid Markart auch in Niederuzwil zu tun. Die Menschen werden immer älter, die Bedürfnisse nach neuen Wohn- und Lebensformen und Fragen nach ganzheitlichen, finanzierbaren Lösungen stellen nicht nur die Politik, sondern auch die Mitarbeitenden im Pflege- und Betreuungsbereich vor Herausforderungen. Wichtig sei ihr, sagt Ingrid Markart im Ausblick, die jungen Menschen in ihren Aufgaben zu stärken und die Institution organisatorisch so ausrichten, dass sie für die nächste Generation bereit ist. Dies ohne Druck, aber viel Freude angehen zu können, sieht sie als Privileg: «Ich muss nichts mehr beweisen, darf mich Sinnstiftendem widmen – das ist doch schön.»

«Es konnte nicht gemauschelt werden»

Die Wahl Ingrid Markarts hat Auswirkungen auf die Zusammensetzung der Führungsorgane des Seniorenzentrums. Lucas Keel, bisher Präsident der Heimkommission, sprich des Verwaltungsrats, musste zurücktreten. Seine Amtszeit läuft Ende Oktober aus. Wobei für ihn auch ein sofortiges Austreten eine Option gewesen wäre, wie er sagt.

Lukas Keel, Gemeindepräsident Uzwil. Bild: PD

Keel war sich von Anbeginn weg bewusst, dass die Wahl seiner Partnerin kritisch hinterfragt wurde. Wurde da getrickst? Keel macht klar:

«Es wurde nicht gemogelt, denn es konnte gar nicht gemauschelt werden. Da lief alles sauber.»

Und er macht klar: «Ich war zu keiner Zeit in die Entscheidung involviert.» Schon als Ingrid Markarts Interesse an der Stelle klar gewesen sei, habe er sich komplett zurückgezogen.

Wer Lucas Keel in der Heimkommission ersetzen wird, ist noch offen. Die Wahl erfolgt durch die Delegierten der Verbandskommission, in der aber vorgängig Wechsel nötig sind. Denn Oberuzwil wird derzeit, neben Gemeindepräsident Cornel Egger, von Ingrid Markart vertreten. Gleichzeitig muss in Uzwil das bisher von Lucas Keel besetzte vierte Mandat neu besetzt werden.

Kein Verzicht auf Gemeinderatssitz

Anders sieht es beim Gemeinderatsmandat der neuen Geschäftsleiterin aus. Zumindest vorderhand. Ingrid Markart (FDP) möchte den Sitz im Oberuzwiler Gemeinderat grundsätzlich behalten. Obwohl gewisse Berührungspunkte bestünden, wie sie sagt. Interessenskonflikte liessen sich mit der Ausstandsregel ausräumen. «Persönlich sehe ich da keine Probleme.»

Ingrid Markart wird ihre Stelle am 1. November antreten. Ob und wie sie während der Einarbeitungszeit begleitet wird, weiss sie nicht, sieht dem Start aber unbelastet entgegen: «Ich hatte schon alles und bin für beides bereit.»