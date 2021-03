Uzwil Sie geben nicht auf: SVP-Kantonsräte kämpfen weiter für eine Unterführung beim Augarten – und mobilisieren die Bevölkerung Voraussichtlich wird der Kantonsrat das Projekt zur Sanierung der Kreuzung Augarten in Uzwil genehmigen. Die SVP-Kantonsräte Bruno Dudli und Damian Gahlinger versuchen, das Ruder noch herumzureissen. Bei zwei Begehungen vor Ort appellieren sie an die Bevölkerung. Larissa Flammer 17.03.2021, 19.16 Uhr

Die SVP-Kantonsräte Bruno Dudli und Damian Gahlinger (in Leuchtwesten, von links) bei der Infoveranstaltung. Bild: Larissa Flammer (16. März 2021)

«Wer billig kauft, kauft letztlich teuer.» Dieses Bonmot gebraucht SVP-Kantonsrat Bruno Dudli (Oberbüren) am Dienstagabend bei der Augartenkreuzung in Uzwil. Er und Kantonsratskollege Damian Gahlinger (Niederhelfenschwil) haben die Bevölkerung während des Feierabendverkehrs zu einer Begehung eingeladen. Rund zehn Personen hören sich mehr als eine Stunde lang die Argumente der beiden Politiker an, stellen Fragen, diskutieren.