Porträt Uzwil-Rückkehrer Michel Lanker über den Profifussball: «Es gibt noch andere schöne Dinge» Michel Lanker war bei St.Gallen auf dem Weg zum Profi, ehe ihn zwei Knieverletzungen ausbremsten und zum Umdenken bewogen. Auf diese Saison hin kehrte der 22-Jährige zum FC Uzwil zurück, mit dem er endlich aufsteigen will. Der Zuckenrieter hat eine erlebnisreiche Arbeitswoche hinter sich, übernahm er doch am vergangenen Montag seine erste eigene Klasse an der Heilpädagogischen Schule Flawil. Tim Frei 14.08.2020, 17.00 Uhr

Fussball als Hobby zu sehen, ist die Maxime des Verteidigers Michel Lanker und einer der Gründe, weshalb er wieder für den FC Uzwil spielt. Bild: Benjamin Manser (Henau,

10. August 2020)

Bis ins Alter von 16 Jahren gab es für der Zuckenrieter Michel Lanker nur eines: den Fussball. Angefangen als Fünfjähriger beim FC Zuzwil, stiess er mit neun Jahren zum FC Wil, für den er bis zur U15 spielte. Mit 15 Jahren wechselte er im Rahmen des Future Champs Ostschweiz (FCO) in die U16 des FC St.Gallen, wo er zusammen mit Alessandro Kräuchi spielte, der heute zur ersten Mannschaft gehört. Lanker sagt:

«Ich war damals sehr verbissen und legte nach den Trainings Extraschichten ein, weil ich Profi werden wollte.»

Es folgte das Jahr 2014, das für den damals 16-Jährigen alles auf den Kopf stellen sollte. Innert fünf Monaten erlitt er zweimal einen Meniskusriss in seinem linken Knie. Beim ersten Mal konnte er sich dank seiner starken Physis nochmals zurückkämpfen. «Ich hatte das Glück, dass ich immer schon sehr kräftig war und sich Krafttrainings schnell ausgewirkt haben», sagt Lanker.

Zweiter Meniskusriss beendete Profitraum

Noch im gleichen Jahr schaffte er den Sprung in die U18. Doch nach nur vier Spielen in der höheren Altersklasse riss Lankers Meniskus zum zweiten Mal – es war die berühmte Verletzung zu viel. Der heute 22-jährige sagt dazu:

«Das war enorm brutal. Ich wurde aus meinen Träumen herausgerissen.»

Erneut musste er sich operieren lassen und sechs Wochen an Krücken gehen. Anders als beim ersten Mal wirkte sich die zweite Verletzung langfristig auf Lankers Leben aus. «Ich verlor die Lust am Fussball und merkte, dass es noch andere schöne Dinge gibt.» Er holte Verpasstes nach, ging mit Freunden aus der Kantonsschule in den Ausgang und legte mehr Wert auf eine erfolgreiche Matura, die ihm später ein Studium ermöglichen sollte.

Wechsel im Trainerteam während Reha waren sein Pech

Lankers Pech war zudem, dass es vor seiner Rückkehr Wechsel im Trainerteam gab. Als er noch während der Reha die Mannschaft besuchte, fragte ihn der neue Trainer, wer er denn sei. «Nach diesem Erlebnis war es das für mich gewesen mit dem Thema Profifussball», sagt Lanker. Eine Woche später gab er seine Tasche ab. Fortan wollte er den Fussball nur als Hobby und Spass sehen.

Heute, sechs Jahre später, bereut Lanker den Entscheid nicht. «Er war absolut richtig.» Den Fussball als Hobby zu sehen war denn auch mit ein Grund, weshalb er nach einem Jahr beim FC Gossau in der 1. Liga jetzt wieder zurück zum FC Uzwil wechselte, für den er bereits von 2015 bis 2019 gespielt hatte.

Schon länger an HPS Flawil tätig – bei seiner Premiere mit eigener Klasse war er dennoch nervös

Lanker ist eher der Typ, der lange abwägt, bis er einen Entschluss fasst. Nicht so dieses Mal bei seiner Rückkehr zu Uzwil. «Für einmal habe ich mich vom Bauchgefühl leiten lassen. Ich lerne offenbar dazu.» Beim FC Uzwil habe es für ihn einfach immer gepasst. Zudem habe ihn die Strategie des Vereins überzeugt, konsequent auf die «jungen Wilden» zu setzen – so wie sein Lieblingsklub St.Gallen.

Auch die berufliche Zukunft spielte eine Rolle für seine Rückkehr. Diesen Sommer schloss er das Bachelorstudium an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen ab. Die Heilpädagogische Schule (HPS) Flawil, für die er seit mehreren Jahren als Klassenassistent arbeitet, bot ihm danach an, eine Oberstufenklasse zu übernehmen.

Lanker musste nicht lange überlegen und packte die Chance. So stand er am vergangenen Montagmorgen erstmals vor einer Klasse, für die er die Verantwortung trägt. «Dementsprechend war ich ziemlich nervös. Ich habe dann schon gemerkt, dass die Schüler bei einem neuen und jungen Lehrer austesten, wie weit sie gehen können.»

Am Arbeiten mit kleinen Klassen fasziniert ihn die ganzheitliche Betreuung der Schüler

Dass Lanker an die HPS Flawil gefunden hat, kommt nicht von ungefähr. Die Heilpädagogik hat ihn schon früh mehr interessiert als die Regelschule. Ihm gefällt, dass man mit kleinen Klassen arbeitet – in seiner sind zwei Mädchen und sieben Buben. Besonders fasziniert ihn, dass man die Schüler ganzheitlich betreuen kann. «Das individuelle und differenzierte Arbeiten ist sehr spannend.»

Doch Lanker räumt auch ein, dass es viel Geduld brauche und nervenaufreibend sein könne. «Doch wenn man die Schülerinnen und Schüler weiterbringen kann in ihrer Entwicklung, ist das ein umso schöneres Gefühl.»

Das Schicksal seines Bruders Ramon führte ihn zur Heilpädagogik

Mit ein Grund, dass er zur Heilpädagogik gefunden hat, ist Ramon, einer seiner zwei Brüder. Dieser ist mit einer körperlichen und geistigen Behinderung auf die Welt gekommen und auf Hilfe angewiesen. Als Ramon auf die Hüfte stürzte und sich den Knochen brach, ging Michel voller Sorge ins Spital. «Doch als ich das Zimmer betrat, sah ich, wie er mit einem breiten Lächeln im Gesicht im Bett lag.» Lanker fügt an:

«Ramon ist auf diese Art extrem eindrücklich und ist trotz allem ein sehr glücklicher Mensch. Solche Momente mit ihm geben mir sehr viel.»

Mit Yanick, seinem anderen Bruder, hat Michel Lanker einst auf einer Wiese mit Fussball begonnen. «Ich war dabei immer im Tor, deshalb ist er wohl der bessere Kicker. Ich musste es immer über den Kampf machen.»

Der Körper ist das Kapital des gelernten Innenverteidigers

Lankers Körper ist noch heute sein grösstes Kapital.Es gibt Stimmen, die sagen, er könnte mit seiner Physis in der Super League bestehen. Der gelernte Innenverteidiger dürfte ohne Frage Akzente im Uzwiler Spiel setzen. «So, wie es aussieht, bin ich als Aussenverteidiger eingeplant», sagt Lanker.

Sein Ziel mit dem FC Uzwil ist hoch: «Ich bin noch nie aufgestiegen, das möchte ich als Fussballer noch erleben. Das werden wir schaffen, davon bin ich überzeugt – vielleicht schon in dieser Saison.» Und wenn es nicht mit Uzwil klappt? «Dann gehe ich halt eine Liga tiefer.»

Uzwil empfängt im Cup Freienbach

Der FC Uzwil startet am Samstag um 19 Uhr in die Saison. In der ersten Vorrunde der Vorqualifikation für den Schweizer Cup 2020/21 treffen die Uzwiler daheim auf den FC Freienbach, der ebenfalls in der 2. Liga interregional spielt.