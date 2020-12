Uzwil Planen, Absagen, Verschieben und Hoffen: Die Galerie am Gleis blickt auf ein ereignisreiches erstes Jahr als Verein zurück Seit Anfang des Jahres ist die Galerie am Gleis als Verein organisiert. Das bringt Vorteile sowie auch Herausforderungen. Ein Rückblick auf das erste – und turbulente – Jahr sowie ein Ausblick auf das, was 2021 geplant ist. Dinah Hauser 29.12.2020, 12.00 Uhr

Das Team der Galerie am Gleis in Uzwil (von links): Anja Nützi, Vereinspräsidentin (links), mit dem Galerieteam Nadine Dintheer, Simone Egloff und Zinta Okle. Bild: Dinah Hauser

Seit etwas mehr als einem Jahr befindet sich die Galerie am Gleis im Zentrum Uzwils – umgezogen aus der «Alten Bank» in Niederuzwil mit der Namensänderung. Kurz darauf folgte die Ablösung von der Gemeinde Uzwil sowie die Vereinsgründung per Januar 2020.

Vor 40 Jahren als Gegenpol zur Industrie gegründet, stand die Konstellation in der Kritik. Denn, dass die Gemeinde eine Kunstgalerie betreibt, wurde nicht als deren Aufgabe angesehen. Mit der Trennung wurden die Verbindungen nicht ganz gekappt, die Gemeinde unterstützt die Galerie weiterhin finanziell.

Beschaffung der finanziellen Mittel als grösste Herausforderung

Doch das Geld, das die Galerie von der Gemeinde erhält, reicht allein nicht mehr, wie Vereinspräsidentin Anja Nützi sagt. «Grösste Herausforderung ist sicher, die notwendigen finanziellen Mittel zu beschaffen, um einen attraktiven Betrieb zu gewährleisten.» Das Team habe viele Ideen, der Vorstand müsse noch bremsen. Deshalb freue sich der Verein über jede Mitgliedschaft.

Doch die Eigenständigkeit bietet auch Vorteile. So kann die Galerie neuerdings Kurse anbieten oder die Räumlichkeiten an Private oder Firmen für Anlässe wie Feiern, Kurse, Lesungen, Apéros und dergleichen vermieten.

«Wir sind auch noch am Experimentieren, was die Räumlichkeiten angeht.»

Das sagt Zinta Okle. Sie wurde Anfang Jahr eingestellt und ist für die Finanzen und Medienarbeit zuständig. Neu werden in der Galerie jährlich acht Ausstellungen à vier Wochen stattfinden. Okle sagt auch, dass die neue Organisation als Verein die Arbeit im Team flexibler und effizienter mache. Die Entscheidungswege seien kürzer, da das Meiste als Dreierteam besprochen werden könne. So werden dringende Angelegenheiten auch einmal per Whatsapp erledigt.

Erfolgreiches Jahr trotz Corona

Von den Auswirkungen der Coronapandemie blieb denn auch die Galerie am Gleis nicht verschont; das Programm wurde durchgeschüttelt. «Dieses Jahr bestand aus Planen, Absagen, Verschieben und Hoffen», sagt Nadine Dintheer denn auch. Trotzdem könne die Galerie auf ein abwechslungsreiches Programm mit kreativen Ausstellungen, spannenden Kursen und Vermietungen jeglicher Art und somit auf ein buntes und zufriedenes Jahr zurückblicken. «Wir haben viel gelernt und viel reagiert und gehen das nächste Jahr mit viel Elan und Schwung mit viel Freude und Dankbarkeit an.»

Auch Okle bezeichnet das erste Vereinsjahr als erfolgreich. «Die Ausstellung von Tanja Strausak und Linda Ludolini schliessen zu müssen, war aber bitter. Umso schöner waren die gut besuchten Ausstellungen im Herbst.» Aus Sicht von Anja Nützi hat sich der Vorstand gefunden. Für Werner Dintheer und Silvan Derungs war der Betrieb neu. Nützi kannte die Abläufe schon gut, da sie seit 2013 in der Galerie arbeitet. «Aber die Rolle als Vereinspräsidentin war für mich neu und ich war froh um ihre Unterstützung.»

Künstler sind sichtbarer

Für Simone Egloff, Verantwortliche für den Ausstellungsbetrieb, hat sich die grösste Veränderung bereits 2019 mit dem Umzug von Niederuzwil an die Bahnhofstrasse ergeben. Sie sagt:

«Die neuen Schaufenster sind Chance und Herausforderung.»

Die Künstlerinnen und Künstler seien viel sichtbarer als vorher, erhalten viel mehr Aufmerksamkeit. Aber die Gestaltung ist eine Herausforderung: «Die neuen Räume sind toll, die Wände und Stellwände machen vieles möglich. Aber die Arbeit für das Team hat zugenommen.»

Zinta Okle pflichtet dem bei: «Wir werden als Galerie besser wahrgenommen als am früheren Standort in der ‹Alten Bank›.» So erhalte das Team viel positive Feedbacks von Passanten per E-Mail oder in Form von Karten. «Nun hoffen wir, auch als Verein bekannter zu werden und neue Mitglieder begrüssen zu dürfen.»

Corona und ein Ausblick

Während der Coronapandemie war die Galerie während fünf Monaten geschlossen. Im März musste eine laufende Ausstellung abgebrochen werden; von den geplanten konnte nur ein Teil gezeigt werden. «Trotzdem konnten wir mit den Fensterausstellungen Abwechslung und frische Farbe nach Uzwil bringen», sagt Zinta Okle. Im Herbst wurden dann die Kurse vom Frühjahr nachgeholt sowie die Mitgliederversammlung. Für die Schliessung beantragte der Verein beim Kulturamt Unterstützung, schliesslich wurde ein kleiner Betrag bewilligt, wie Okle sagt.

«Es ist schwierig, 2020 als Referenzjahr für die Zukunft und das Budget des Vereins zu analysieren.»

Die abgesagten Ausstellungen sollen im kommenden Jahr nachgeholt werden.

Im neuen Jahr soll es dann erst am 23. Januar losgehen – die Vernissage mit Künstlerin Beatrix Braun wurde um eine Woche nach hinten verschoben. Dies hatte das Team beschlossen, noch bevor der Bundesrat entsprechende Massnahmen und Schliessungen kurz vor Weihnachten verkündete. Das Team hofft nun, dass sich die Pandemie abschwächt und der Start wie geplant stattfinden kann. «Die Galerieräume sind gross, man kommt sich nicht nahe, fasst nichts an. Insofern sind wir der festen Überzeugung, dass es kein Ort ist, an dem man mit Ansteckungen rechnen muss», sagt Egloff.

Zudem wurde ein neues Konzept entwickelt, um den Inhalt einer Vernissage zu transportieren: Die Laudatio als Würdigung der nächsten Künstlerin soll aufgenommen werden sowie die Musik und die allgemeine Begrüssung. Der Film soll während der ganzen Ausstellung laufen. «Wir sind gespannt, wie uns das gelingt und wie dieser Film von den Besucherinnen und Besuchern aufgenommen wird.»

Auch Kurse soll es wieder geben. Darunter ein Brush-Lettering-Kurs (kunstvolles Schreiben mit dem Pinsel) sowie ein Weinseminar «Einfach geniessen». Ob und unter welchen Bedingungen diese stattfinden, wird sich zeigen. Dintheer sagt: «Zum Glück haben wir grosse Räume. Wir hoffen, dass dadurch bald wieder die eine oder andere ergänzende Veranstaltung möglich sein wird.»