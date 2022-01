Uzwil: Schulleiter-Pionier Peter Falk tritt zurück

Uzwil Peter Falk, ein Schulleiter der ersten Stunde, tritt zurück: «Ich habe mich als Brückenbauer verstanden» Peter Falk war 23 Jahre Schulleiter in Uzwil. Nun verlässt er diese Position, bleibt aber in der Bildung tätig. Er wird künftig schulisches Fachpersonal beraten. Josef Bischof Jetzt kommentieren 11.01.2022, 14.40 Uhr

Peter Falk wird im nächsten Monat vom Schulleiterbüro und sein Beraterbüro – ebenfalls in Uzwil – umziehen. Bild: Josef Bischof

Der Kanton St.Gallen hat im Jahre 2004 die Funktion der Schulleitung gesetzlich eingeführt. Uzwil hat damit schon 1998 gestartet. Auf Endes des laufenden Semesters tritt Peter Falk als Mann der ersten Stunde nach 23 Jahren als Schulleiter zurück und wechselt in die Lehrerberatung des Kantons.

«Ich war sehr gerne Schulleiter», resümiert Peter Falk seine ereignisreichen Jahre in der Schulanlage Kirchstrasse in Niederuzwil. «Personalführung war der reizvollste Teil der Leitungsfunktion. Zum Erfolg beigetragen hat aber ebenso das Bestreben um Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Menschen und Meinungen. Häufig ging es darum, Brücken zu bauen, Brücken innerhalb des Teams, Brücken zwischen Eltern und Lehrpersonen und Brücken zwischen Lehrpersonen und Behördenmitgliedern.»

Peter Falk ist in Goldach aufgewachsen und hat das Lehrerseminar in Rorschach besucht. 1989 trat er als junger Lehrer seine erste Stelle in Uzwil an. Schon nach wenigen Jahren absolvierte er die Ausbildung zum Schulleiter. Ab 1998 haben Peter Falk und Paul Stengel die Leitungsaufgaben in der Schulanlage Kirchstrasse untereinander aufgeteilt. 2003 übernahm Peter Falk zudem die Leitung der Musikschule Uzwil im 50-Prozent-Pensum. Seit 2013 ist er alleiniger hauptamtlicher Schulleiter der Schulanlage Kirchstrasse. Hier werden 350 Schülerinnen und Schüler von 40 Lehrpersonen unterrichtet.

Stark gewandelte Führungsaufgabe

Peter Falk ehemaliger Schulleiter in Uzwil. Bild: Josef Bischof

«Die Schulleitung führt die Schuleinheit im Auftrag der Schulbehörde. Sie vertritt die Schule gegen aussen und trägt Verantwortung für den Schulbetrieb.» So lautet die heutige offizielle Formulierung des Kantons St.Gallen. Ihr sind zwei Jahrzehnte mit nur teilweise erfüllten Erwartungen, durchwachsenen Erfahrungen, aber auch mit zukunftsweisenden Entwicklungen vorausgegangen.

Peter Falk hat bereits die Anfänge erlebt, den Übergang vom Schulhausvorstand zum Schulleiter. Aus der Lehrerschaft habe es zum Teil erheblichen Widerstand gegeben. Einerseits sei in Zweifel gezogen worden, ob es eine Leitung überhaupt brauche. Damit werde alles komplizierter, sei befürchtet worden. Andrerseits hätten sich manche Lehrpersonen schwer damit abfinden können, dass ein ehemaliger Kollege plötzlich zum Vorgesetzten aufgestiegen sei. Dies habe in einigen Teams zu Schwierigkeiten und auch dazu geführt, dass etliche Schulleiter recht bald das Handtuch geworfen hätten. So, dass die Problematik auch im Kantonsrat aufs Tapet gekommen sei.

Kantonale Vorreiterrolle

In seinem Team habe sich der Widerstand in Grenzen gehalten, sagt Peter Falk. Kritische Stimmen seien wichtig gewesen, damit man das Ziel nicht aus den Augen verloren habe. Als in den letzten Jahren die Trennung zwischen strategischer (Schulrat) und operativer Leitung (Schulleitung) konsequent vollzogen worden sei, habe zudem die Diskussion um die Bedeutung des Schulrates eingesetzt. Während der Schulrat in manchen Gemeinden von einer Kommission abgelöst worden ist, hält Uzwil am durch das Volk gewählten Schulrat fest. Aber auch hier sind die Mitglieder des Schulrates nicht um eine Standortbestimmung herumgekommen.

Die Schulleiter, so Peter Falk, seien anfänglich zu den Schulratssitzungen eingeladen worden und hätten in ihrem Team darüber berichtet. Als die Schulleiter begonnen hätten, Schulbesuche zu machen, sei ihre Akzeptanz merklich gestiegen. Die Lehrpersonen hätten die positiven Feedbacks und fachkompetenten Hinweise geschätzt. Nach und nach seien die Mitarbeitergespräche und auch die Verwaltung der Finanzen (Globalbudgets) als Leitungsaufgaben dazugekommen. Uzwil habe sich diesbezüglich fortschrittlich gezeigt, die Übernahme des kantonalen Pflichtenheftes habe keine Anpassungen erfordert.

«Persönlich habe ich den Kontakt mit den Lehrpersonen sehr geschätzt. Dies geschah in Gesprächen oder auch mal mit Beratungen über längere Zeit. Im Lauf der Jahre habe ich so wertvolle persönliche Beziehungen aufgebaut.»

Unter den Highlights weist Peter Falk auf viele Schulprojekte, Ausstellungen und Anlässe mit Eltern hin. Besonders in Erinnerung bleibe das 100-Jahr-Jubiläum des Kirchstrasse-Schulhauses. «Erfreulich war, dass wir bei den Lehrpersonen wenig Abgänge hatten und vakante Stellen immer wieder gut besetzen konnten. Mit Genugtuung erfüllt hat es mich, wenn es gelang, Krisen gemeinsam zu bewältigen. Naturgemäss war das nicht immer möglich. Es gab auch Krisen ohne gutes Ende und auch mal die Notwendigkeit, eine Lehrperson freistellen zu müssen. Das Positive überwiegt aber bei weitem.»

Kompetenzen sind weiter gefragt

Peter Falk wird ab nächstem Monat einer von sechs Beratern im Dienste des kantonalen Amtes für Volksschule sein. Der Dienst – Beratung, Coaching, Supervision, Teamentwicklung, Weiterbildung – steht Lehrpersonen, Schulleitern und Behörden zur Verfügung. Peter Falk wird auch in Projekten des Kantons mitarbeiten. Er kann damit auf seine Ausbildungen und Erfahrungen der vergangenen Jahre zurückgreifen und sie nutzbringend für andere einsetzen. In der Schule Uzwil betreut er die Fördernden Massnahmen weiter.

