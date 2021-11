Raiffeisen Regio Uzwil: Neuer Bankleiter auf den Januar

Uzwil Nachfolger für Aldo Kopp gefunden: Neuer Bankleiter der Raiffeisen startet im Januar Christian Krauer wird neuer Vorsitzender der Raiffeisenbank Regio Uzwi. Im Sommer hatten sich die Bank und der damalige Bankleiter Aldo Kopp entschlossen, getrennte Wege zu gehen. 05.11.2021, 10.59 Uhr

Bild: PD

Der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Regio Uzwil und Aldo Kopp, damaliger Vorsitzender der Bankleitung, hatten sich im vergangenen Sommer in gegenseitigem Einvernehmen getrennt. Nun präsentiert die Bank den Nachfolger: Christian Krauer. Er wird die Stelle auf den 1. Januar 2022 antreten, wie die Bank in einer Mitteilung schreibt.

Der 40-jährige Krauer wohnt mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in Rickenbach. Er ist in der Region aufgewachsen und startete seine Banklaufbahn als Auszubildender bei der Credit Suisse in Uzwil. Danach war er in verschiedenen Funktionen bei der Credit Suisse und der Schaffhauser Kantonalbank tätig. Er arbeitete hauptsächlich in den Bereichen Privatkunden, Finanzierungen und Wealth Management. Zudem schloss Krauer kürzlich eine Ausbildung in Unternehmensnachfolge ab.

Der Verwaltungsrat teilt zudem mit, dass die Generalversammlung 2022 erneut schriftlich stattfinden wird. Zum gegebenen Zeitpunkt werden die Mitglieder mit weiteren Informationen und Unterlagen zur schriftlichen Abstimmung bedient. (pd/red)