Uzwil Misslungener Raubversuch auf Bancomat in Uzwil: Täterschaft ist immer noch flüchtig Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag einen Bancomat im Foyer des Mühlehof-Zentrums in Uzwil zu knacken versucht – erfolglos. Nach dem Raubversuch ermittelt die Polizei in verschiedenen Richtungen. Josef Bischof 10.02.2021, 18.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die demolierte Glastüre am Eingang zum Mühlehof ist durch eine provisorische Holztüre ersetzt worden. Bild: Josef Bischof

Der Versuch, den Bancomaten der Clientis Bank Oberuzwil zu knacken, ist nicht gelungen. Eine noch unbekannte Täterschaft verschaffte sich Zutritt, indem sie die Türe mit einem Auto rammte. Am Gebäude und am Bancomaten richteten sie grossen Schaden an, mussten sich aber ohne Beute aus dem Staub machen.

«50'000 bis 60'000 Franken beträgt der Schaden am Bancomaten», stellt Patrick Schiegg fest, «dazu kommen rund 20'000 Franken Schaden am Gebäude.» Patrick Schiegg ist Leiter des Clientis-Beratungszentrums, das sich ebenfalls im Mühlehof befindet.

Zerstörter Bancomat wird ersetzt

«Ich bin glücklich, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind», sagt Schiegg und ergänzt, «es ist der Täterschaft weder gelungen, den gut verankerten Bancomaten umzustossen noch den technisch modernsten Automaten zu knacken.» Übrigens hätten die Täter den Tresor nicht zu sprengen versucht, wie dies gerade einen Tag später bei einer befreundeten Bank im Kanton Schaffhausen geschehen sei. Dadurch wäre ein weit grösserer Schaden angerichtet worden.

Im Foyer des Mühlehofs in Uzwil soll in etwa zwei Wochen wieder ein Bancomat zur Verfügung stehen. Bild: Josef Bischof

Die Clientis Bank werde sich bemühen, so rasch als möglich wieder einen Bancomaten im Foyer des Mühlehofs aufzustellen. Wenn ein neuer beschafft werden müsste, dauere das rund drei Monate. Es stehe jetzt aber ein bestehendes Modell in Aussicht, das aller Voraussicht nach in 14 Tagen zur Verfügung stehen werde.

Den Eingangsbereich vor einer Wiederholung einer solchen Tat zu sichern, ist nach Ansicht von Patrick Schiegg schwierig. Das direkt der Front entlang führende Trottoir jedenfalls könne nicht mit Hindernissen versehen werden.

Das Auto war gestohlen

Die Kantonspolizei, so war von Polizeisprecher Florian Schneider zu erfahren, ermittle in verschiedenen Richtungen. Das für die Tat benützte Auto wurde beim Schwimmbad Flawil gefunden. Wie es sich vermuten liess, handelt es sich dabei um ein gestohlenes Fahrzeug. Mehr will die Polizei dazu aus ermittlungstechnischen Gründen nicht sagen.

Ähnlich war vor einiger Zeit eine unbekannte Täterschaft in den Coop-Supermarkt in Uzwil eingedrungen, um den Bankomaten der Coop-Bank zu knacken. Das Vorgehen, mit einem Fahrzeug den Eingangsbereich zu rammen, sei der Polizei kaum bei Bancomaten bekannt. Dagegen gebe es einige Fälle, bei denen auf diese Weise versucht worden sei, in Bijouterie-Geschäfte einzubrechen, sagt Schneider. Um dieses Vorgehen zu verunmöglichen, habe man mit Erfolg Poller vor den Geschäften angebracht. Sicherheitsmassnahmen wie das Aufstellen von Pollern seien kostspielig, aufwendig und müssten meist auch bewilligt werden.

Diebe schlugen zweimal zu

Zweimal ist die Front der Bijouterie Schär in Oberuzwil mit einem Fahrzeug gerammt worden. Jetzt machen dies die Rammböcke unmöglich. Bild: Josef Bischof

In Oberuzwil kann Susanne Schär, Inhaberin des Uhren- und Schmuckgeschäftes Schär, eine Geschichte davon erzählen. Ihr Geschäft ist in der von Florian Schneider geschilderten Art gleich zweimal heimgesucht worden. «Bereits nach dem ersten Ereignis habe ich alles in die Wege geleitet, um das Geschäft und die in den Schaufenstern präsentierten Gegenstände besser zu schützen», erinnert sich Susanne Schär, «aber die Täter haben ein zweites Mal zugeschlagen, bevor die Bewilligung für die geplanten Massnahmen vorlagen.»

Abgesehen vom finanziellen Schaden hat das rücksichtslose Vorgehen der Täter Susanne Schär auch psychisch sehr belastet. Jetzt aber ist sie beruhigt, denn nach dem zweiten Vorfall sind die Sicherheitsmassnahmen rasch umgesetzt worden. Der sichtbare Teil davon sind Rammböcke entlang der ganzen Schaufensterfront.