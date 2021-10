Uzwil: Neue Migros, neue Strassen, neuer Platz

Uzwil Bald eröffnet die Migros am neuen Standort – was im Zentrum sonst noch alles neu wird Uzwils Zentrum verändert sich. Mitte November wird die Migros in die Überbauung Birkenhof einziehen. Die Bahnhofs- und die Lindenstrasse werden neu gestaltet, ein Platz entsteht und dereinst könnte es an der Uze auch eine Uferpromenade geben. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Die Arbeiten am «Birkenhof» befinden sich im Finish. Die Überbauung umfasst neben der neuen Migros auch Wohnungen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen. Rechts im Bild ein im Bau befindlicher Platz in Nähe der Uze. Bild: Philipp Stutz

75 Millionen Franken investiert die Benninger Immobilien AG in 70 Wohnungen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen sowie eine zweistöckige Tiefgarage an der Lindenstrasse. Über 12'000 Quadratmeter Land im Zentrum Uzwils werden einer neuen Nutzung zugeführt. Die Verwandlung ehemals industriell genutzter Areale in Dienstleistungs- und Wohnflächen kann als «Deindustrialisierung» bezeichnet werden.

Am 18. November wird die Migros ihre Tore am neuen Standort in der Überbauung Birkenhof öffnen. Auch die Amavita-Apotheke, ein Kiosk, eine Chicorée-Filiale und ein Fitnesscenter ziehen ein. Gespannt sein darf man auf das Migros-Restaurant. In Uzwil setzt Migros Ostschweiz erstmals ihr neues Gastronomiekonzept um. In wenigen Jahren wird auch die Uzwiler Denner-Filiale dort Einzug halten. Die Arbeiten werden mit Hochdruck vorangetrieben. Derzeit wird der Vorplatz zur Migros mit einem Natursteinbelag ausgestattet.

Zukunft der «alten» Migros ungewiss

Am angestammten Standort der Migros an der Neudorfstrasse befand sich einst das Kaufhaus Schmid. Das Gebäude gehört mehreren Eigentümern. «Dessen künftige Nutzung ist nach dem Auszug des Grossverteilers noch unklar», sagt Christoph Paly, Bereichsleiter Bau der Gemeinde Uzwil. Eine Zwischennutzung sei denkbar.

Christoph Paly, Bereichsleiter Bau der Gemeinde Uzwil, erläutert die Pläne zur Erneuerung der Lindenstrasse. Bild: Philipp Stutz

Eine Aufforderung des Bundes veranlasste die Regio Wil dazu, Uzwil im vierten Agglomerationsprogramm in den Fokus zu rücken. Paly betont:



«Die Aufwertung Uzwils und insbesondere der Gebiete in Bahnhofsnähe sind wichtig.»

Dazu zählt die Erneuerung der Bahnhofstrasse – eine Kantonsstrasse, für die ein Betriebs- und Gestaltungskonzept ausgearbeitet worden ist. Nach Jahren des Wartens soll es damit endlich vorwärtsgehen. «Wir sind zuversichtlich, dass dieses Projekt bald in Angriff genommen werden kann», sagt Paly. Die Weiterentwicklung des bahnhofnahen Gebiets tangiert auch die Gemeinde Oberuzwil. Auch weitere Bauetappen im Benninger-Areal sind möglich.

Bahnhof- und Lindenstrasse werden erneuert

Christoph Paly zeigt Pläne: ein schwer lesbares Durcheinander von Linien, unterschiedlich gefärbten Flächen und Abkürzungen. Auch das Agglomerationsprogramm umfasst einen hohen Stapel Papier, bedruckt mit Texten in technokratischem Deutsch. Doch Paly behält den Durchblick. «Die Fahrbahn der Bahnhofstrasse wird sechs Meter schmal sein», sagt er. Davon sind auf beiden Seiten je 40 Zentimeter mit flächigem Naturstein ausgelegt. Abgeschlossen wird die Bahnhofstrasse mit einem 30 Zentimeter breiten Randstein.

Die signalisierte Geschwindigkeit bleibt bei 50 Stundenkilometern. Durch die leichte Verschmälerung der Fahrbahn wird die tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit aber lediglich 40 Stundenkilometer betragen. Die optische Einengung soll das Zentrum beruhigen, wovon Fussgänger und Velofahrer profitieren können. Mehrere Bäume werden gepflanzt. Paly sagt:

«Die Bahnhofstrasse soll als offener, von Fassade zu Fassade reichender Raum wahrgenommen werden.»

Dasselbe gilt für die Lindenstrasse, die eng mit der Bahnhofstrasse verflochten ist. Bei ihr wird das Konzept der Bahnhofstrasse aufgegriffen. Übernommen werden die Breite der Strasse sowie die Gestaltung der Strassenränder mit Natur- beziehungsweise Randstein. Auch einzelne Bäume sollen gepflanzt werden. Die Lindenstrasse wird zurzeit saniert und ist nur im Einbahnverkehr befahrbar.

Ein neuer Platz gegenüber dem Gemeindehaus

Gegenüber dem Gemeindehaus haben die Arbeiten für einen neuen Platz begonnen. Auf dem Areal stand früher das Spritzenhaus, bis vor kurzem diente es als Parkplatz für Besucher des Gemeindehauses. Diese Fläche trägt in den Plänen den Arbeitstitel «Uzeplatz». Entstehen soll ein innerstädtisch gestalteter Aufenthaltsort an der Uze, der von Bäumen gesäumt und von einem Betonsockel gefasst wird.

Die Parkanlage Birkenstrasse/Widenweg wird neu gestaltet. Zuerst müssen aber Altlasten saniert werden. Bild: Philipp Stutz

Der geplante Platz umfasst einen Bereich innerhalb, aber auch ausserhalb dieser Fassung. Treppenstufen führen in Richtung des Dorfbachs. «Wir möchten die Zugänglichkeit zur Uze gewährleisten», sagt Christoph Paly. Der Platz berücksichtigt, dass mittel- bis langfristig eine Promenade entlang des Bachs entstehen könnte. Auch Bachübergänge sind vorgesehen.

Längst im Gang befinden sich die Arbeiten für die neue Grün- und Parkfläche an Birkenstrasse und Widenweg. Auch an der Wiesentalstrasse soll eine Grünfläche zugänglich gemacht werden. So entstehen im Uzwiler Zentrum nebst Flächen für Wohnen, Arbeiten und Einkaufen auch Grüngebiete, Begegnungs- und Aufenthaltsorte.

Entwicklung geht dynamisch weiter

Uzwils bauliche Entwicklung geht dynamisch weiter. Hohe Visiere in Nähe des Coop-Kreisels deuten auf eine Überbauung hin. Auch das Areal des Restaurants Linde und angrenzender Liegenschaften soll überbaut werden. Dies wird eine Verlegung des dortigen Hueberbachs zur Folge haben.

Das Zentrum Uzwils wandelt sich. Nach Jahren der Stagnation ist eine starke Bautätigkeit hin zu einer urbanen Entwicklung erkennbar. Die Gemeinde veranschaulichte die Entwicklung in ihrem Mitteilungsblatt einmal mit einer Metapher:

«Das Gebiet entlang der Lindenstrasse schickt sich an, sich einer Raupe gleich zu verpuppen, um sich danach stark verändert zu präsentieren.»

