Uzwil Iceman: Lehrer Roger Högger badet auch im Winter regelmässig in der Thur Auch der grosse Schnee von Donnerstag und Freitag konnte ihn nicht davon abbringen: Berufsschullehrer Roger Högger stieg nur mit Badehose bekleidet unterhalb des Thurstegs zwischen Uzwil und Sonnental ins kalte Wasser der Thur. Seit drei Jahren macht er das regelmässig. Josef Bischof 16.01.2021, 19.43 Uhr

Ihn schreckt nichts ab: Roger Högger nach dem Winter-Bad in der Thur. Bild: Josef Bischof

«Das Wasser ist vermutlich um die sieben, acht Grad kalt», sagt Roger Högger, Lehrer am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil, entledigt sich der Kleider und steigt barfuss ins klare Wasser. Am 15. Januar bewegt sich die Lufttemperatur um die Nullgradgrenze. Das hindert den Uzwiler, der im kommenden Monat seinen 50. Geburtstag feiern kann, nicht, beherzt in den Fluss zu waten und zum Strömungsgraben zu gehen. Das macht er barfuss, was bei Ungeübten schon im Sommer zu Schmerzlauten führt. An der tiefsten Stelle im Fluss taucht Roger Högger mit dem ganzen Körper bis zum Hals ins Wasser und schwimmt ein Stück weit flussabwärts. Dann schreitet er zum Ufer zurück. Er trocknet sich ab, zieht die Kleider wieder an und joggt zusammen mit dem Hund Pepe nach Hause.

Wo liegt das Problem? Das Wasser ist ja wärmer als die Aussentemperatur. Bild: Josef Bischof

Eisbäder für das Immunsystem

Roger Höggers Arbeitsplatz wurde im Rahmen der Neuorganisation des Berufsschulwesens von Uzwil nach Wil verlegt. Nachdem er eine ernsthafte Erkrankung hinter sich hatte, nahm dies der in Uzwil wohnhafte Berufsschullehrer zum Anlass, mehr für seine Gesundheit zu tun. So legt er den Arbeitsweg von Uzwil nach Wil seit sieben Jahren bei jedem Wetter mit dem Velo zurück. Vor drei Jahren suchte er nach einem weiteren Ausgleich für die Kopflastigkeit seines Berufes. Er fand diesen beim Schwimmen in der Thur. Im kalten Wasser gerate der Körper sozusagen in einen Notstand, wodurch niederdrückende Gedanken und Probleme verschwänden. Er steige jeweils wie neugeboren aus dem Wasser. Seit er regelmässig in der Thur bade, sei er nie krank gewesen.