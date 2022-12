Haus Marienfried in Niederuzwil wird zum Flüchtlingszentrum

Uzwil Geflüchtete statt Betagte: Haus Marienfried des Seniorenzentrums Uzwil wird zur Flüchtlingsunterkunft Das leerstehende Haus Marienfried des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil soll zum Primarschulhaus werden. Spruchreif ist das Vorhaben aber noch nicht. In der Zwischenzeit wird das einstige Betagteheim nun als Unterkunft für maximal 116 Flüchtlinge genutzt. Andrea Häusler 07.12.2022, 13.07 Uhr

Das Haus Marienfried des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil steht dem TISG ab nächstem Jahr als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung. Bild: PD

«Wir haben aktuell 167 Flüchtlinge einquartiert und sind damit, im kantonalen Vergleich, mit 23 Personen im Rückstand», sagte Uzwils Gemeindepräsident Lucas Keel gegenüber den Medien. Und er machte klar, dass die Bereitstellung von Wohnraum und damit das Erfüllen der Aufnahmeverpflichtung zunehmend schwierig werde. Umso mehr, als die Zahl der auf der Flucht befindlichen Menschen tendenziell steigend sei.

Dies belegen die Zahlen des Bundes, der bis Ende dieses Jahres mit rund 100'000 Asylsuchenden und Gesuchen um den Schutzstatus S rechnet. Als Folge dessen werden die Flüchtlinge immer schneller auf die Kantone und von diesen über den Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (TISG) auf die Gemeinden verteilt.

Die Organisation, die im Auftrag der St.Galler Gemeinden Personen mit Bleibeentscheid sowie minderjährige Geflüchtete betreut, war angesichts der aktuellen Lage sowie der Tatsache, dass die temporäre Nutzung an anderen Standorten ausläuft, auf Raumsuche. Jetzt wurde sie in Niederuzwil fündig.

Kein Transfer aus anderen Zentren

Der Zweckverband Seniorenzentrum Uzwil als Eigentümerin des Hauses Marienfried mit hat mit dem TISG einen Mietvertrag abgeschlossen. Dieser ist auf anderthalb Jahre befristet und ermöglicht die Unterbringung von maximal 116 Personen in 58 Zimmern. Flüchtlinge, die in der Schweiz ein Bleiberecht haben. Welcher Herkunft diese sind, sei noch unbestimmt, sagte TISG-Geschäftsführerin, Claudia Nef. Grundsätzlich sei aber vorgesehen, hier – nebst unbegleiteten Minderjährigen – auch Menschen aus Afghanistan sowie Personen aus dem Resettlement-Programm des Bundes unterzubringen.

Ziel ist in jedem Fall die Integration. Das bedeutet, dass es tagfüllend Schulunterricht gibt und die Bewohnenden aufs Zusammen- und Berufsleben in der Schweiz vorbereitet werden.

Mietantritt ist der 1. Januar 2023. Wobei Claudia Nef betonte, dass das Flüchtlingszentrum sukzessive aufgebaut werde und keine Transfers von anderen Zentren stattfänden. Entsprechend sei das Haus kein Ersatz für die TISG-Flüchtlingsunterkunft in Kirchberg, welche im Frühjahr geschlossen wird. Nef sagte:

«Für die ‹Rosenau› haben wir bisher noch keine Nachfolgelösung.»

Die Gebäude des Ende September geschlossenen Seniorenzentrums stehen dank der Zwischennutzung nur für kurze Zeit leer. Das freut den Präsidenten des Zweckverbands, Gemeinderat Ruedi Müller, der sagt: «Die Mietzinseinnahmen sind äusserst willkommen.» Denn die Nachfrage nach Heimplätzen sei stark zurückgegangen und die finanzielle Lage angespannt. Dies umso umso mehr, als die Auswirkungen der Coronapandemie die Reserven arg geschmälert hätten.

Müller und Keel sind sich einig, dass das Seniorenzentrum Uzwil mit dem TISG einen verlässlichen Vertragspartner hat, der dank seiner Erfahrung einen ordnungsmässigen Betrieb garantiert. Der Verein führt auch die Zentren in Ennetbühl, in Kirchberg sowie jenes für unbegleitete Minderjährige in Eggersriet.

Information der Bevölkerung

Der gute Zustand des Objekts erlaubt eine vorübergehende Nutzung als Flüchtlingszentrum ohne Investitionen in bauliche Anpassungen. Die wichtigsten Eckwerte wie Sicherheitsfragen, Betriebszeiten sowie die Nutzung der Sport- und Freizeitinfrastruktur wurden in einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde, dem Zweckverband und dem TISG geregelt. Auch die Finanzierung sei klar, sagte Lucas Keel:

«Für die Gemeinde entstehen keinerlei Kosten, auch keine Folgekosten.»

Der Fahrplan für den Erwerb der Liegenschaft durch die Gemeinde und deren Umbau in ein Primarschulhaus für acht Klassen wird von der Zwischennutzung nicht tangiert. Einen zustimmenden Entscheid der Bürgerschaft – wohl im nächsten Sommer – vorausgesetzt, könnte 2024 mit den Bauarbeiten begonnen werden, was einen Bezug der Räume auf Beginn des Schuljahrs im Sommer 2026 ermöglichte.

Die Bevölkerung hat am Dienstag, 13. Dezember, 19 Uhr, die Möglichkeit, sich im Kafi Marienfried über die befristete Nutzung des Hauses zur Unterbringung von Geflüchteten zu informieren und Fragen zu stellen.