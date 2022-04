Uzwil vor der Abstimmung über die Regionale ARA Thurau

Kläranlage «Es fehlt ein Verkehrskonzept» – was Uzwiler am 142-Millionen-Projekt «ARA Thurau» stört Es geht um viel, wenn Uzwils Stimmberechtigten am 15. Mai an die Urne gehen. Denn vom Votum der Standortgemeinde hängt ab, ob die Realisierungschancen der Gemeinschafts-ARA von Uzwil, Wil, Jonschwil und Zuzwil intakt bleiben. 142 Millionen Franken kostet das Projekt, wovon 13,5 Millionen Franken vom Bund bezahlt werden. Andrea Häusler 26.04.2022, 17.57 Uhr

Gemeindepräsident Lucas Keel fasste im Gemeindesaal die 37 Seiten starke Abstimmungsbotschaft zusammen, welche an die Stimmberechtigten Uzwils gegangen ist. Bild: Andrea Häusler

Mitte Mai werden die Weichen für alle beteiligten Gemeinden gestellt. Lehnten Uzwils Stimmberechtigte nämlich den Beitritt zum Abwasserverband Thurau beziehungsweise den Kreditanteil von 36,82 Millionen Franken ab, wäre das Projekt vom Tisch, die Abstimmungen in Jonschwil, Wil und Zuzwil obsolet. Wobei selbst ein Ja aus Uzwil noch kein Garant für den Bau der regionalen ARA ist.

Denn scheiterten der Verbandsbeitritt und der Kreditbeitrag von 37,5 Millionen Franken im Sommer am Stadtparlament oder am 27. November am Willen der Wiler Bevölkerung, wäre das Gemeinschaftswerk ebenfalls Geschichte. Während ein Nein in Jonschwil, Oberuzwil oder Zuzwil lediglich Projektanpassungen zur Folge hätte.

Es geht um viel. Dies zeigen auch der Umfang der 37-seitigen Abstimmungsbotschaft und das Engagement der vier Uzwiler Ortsparteien, die am Montag zu einem Informationsanlass geladen hatten. Nebst Gemeindepräsident Lucas Keel standen Marion Kaufmann vom kantonalen Amt für Wasser und Energie sowie Fritz Wüthrich als Projektverantwortlicher Red und Antwort. Das Interesse war beachtlich.

Ein guter Standort

Die Referenten waren sich einig: Um die Anforderungen der neuen Gewässerschutzverordnung zu erfüllen, sprich, die Abwässer von Mikroverunreinigungen zu befreien, ist eine regionale Lösung sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll. Und Niederuzwil ist, laut Nutzwertanalyse, der richtige Standort, wie Marion Kaufmann sagte. Derweil Lucas Keel klarmachte:

«Ob hier eine ARA für Uzwil, Oberuzwil, Niederhelfenschwil und Wuppenau steht oder noch Abwässer weiterer Orte geklärt werden, ändert nichts daran: In Niederuzwil steht eine ARA.»

Gleichzeitig wies er auf die Kapazität des neuen Systems hin, das bis 2050 reiche und bis 2100 analog zur Gemeindeentwicklung erweitert werden könne. «Allein die Reserve ist so gross wie die Leistungsfähigkeit der bestehenden ARA.»

Bilanz für Uzwil stimmt

Positiv hob Keel auch den Standortbeitrag von fünf Millionen Franken hervor, den Uzwil, verteilt über 20 Jahre, von den Partnergemeinden erhält und die künftigen Jahreskosten senke. 8,9 Millionen Franken spüle zudem der Verkauf des ARA-Grundstücks in die Kasse. «Die Bilanz stimmt», sagte er.

Zwar wäre auch ein «Alleingang» machbar, doch müsste dieser zeitnah angegangen werden und gestaltete sich nicht nur finanziell unattraktiver: «Das wichtigste Ziel, ein möglichst langer abwasserfreier Flussabschnitt zum Schutz der Trinkwasserfassungen an der Thur zwischen Wil und Uzwil, würde verfehlt», sagte Keel.

Kein Vetorecht für Standortgemeinde

Die Bilanz stimmt? So absolut nicht für alle, wie die Diskussion zeigte. Ein Votant kritisierte die Sitzverteilung der Delegierten im neuen Abwasserverband Thurau: Uzwil könne mit seinen vier Delegierten von den Partnergemeinden (Wil hat fünf, Jonschwil, Oberuzwil und Zuzwil je zwei Sitze) leicht überstimmt werden. Ausserdem fehle ein Vetorecht. Keel machte klar, dass Uzwil nicht der grösste Player im Verband sei und jener ohnehin betriebliche und nicht politische Themen behandle.

Verkehrsbelastung der Marktstrasse

Skeptisch äusserten sich mehrere Anwohner der Marktstrasse, dem Zubringer zur Schiess Recycling AG, der Axpo Kompogas AG, der Gewürzmühle und Trocknungsanlage, zum Werkhof und eben zur ARA. Das Verkehrsaufkommen steige permanent, wurde festgesellt, ein Verkehrskonzept gefordert.

Dem Gemeinderat ist das Anliegen bekannt. Es dürfe aber nicht mit dem ARA-Neubau verknüpft werden, sagte Lucas Keel. Denn jener generiere kaum Mehrverkehr: «Es ist mit einem zusätzlichen Lastwagen sowie den Fahrten der Mitarbeitenden zu rechnen.» Optimierungen zur Verbesserung des Verkehrsflusses seien in der Pipeline, eine Neuerschliessung des Industriegebiets sei hingegen wegen der Nähe zur Autobahn, der Glatt und Thur anspruchsvoll und daher nicht zeitnah umsetzbar.

Autark dank Fotovoltaik

Deutlich geringer als heute seien hingegen die Emissionen durch Gerüche, machte der Projektverantwortliche Fritz Wüthrich klar. Da die biologische Reinigung geruchsfrei ist, sind jene Becken nicht überdacht und tragen, im Gegensatz zu den Betriebsgebäuden, auch keine Solarpanels. «Ein Manko», fand ein Votant und regte ein Solarfaltdach an. Für Lucas Keel ist das Anliegen nachvollziehbar, die Umsetzung aber eine Kostenfrage. Dennoch versicherte er, die Anregung in die Detailplanung mitzunehmen.