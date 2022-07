Trotz Gewitterwarnung startet das Open-Air-Kino Uzwil erfolgreich

Uzwil Erst drohten Wind und Gewitter, aber dann glückte dem Open-Air-Kino auf dem Areal Schi doch noch der Start in die dritte Saison Trotz schlechter Wetterprognose besuchten 60 Filminteressierte den Eröffnungsabend des Open-Air-Kinos Uzwil. Gezeigt wurde am Mittwoch «Elvis» mit Tom Hanks und Austin Butler. Christoph Heer 21.07.2022, 12.00 Uhr

Das dritte Uzwiler Open-Air-Kino ist eröffnet. Bild: Christoph Heer

Just am Mittwoch war Petrus der Meinung, er müsse mit Gewittern, Windböen und Regenschauern den Filmabend bei der Uzehalle vermiesen. Glücklicherweise gelang es ihm nur zum Teil. Ein rund 60-köpfiges Uzwiler Kinopublikum liess es sich nicht nehmen, am ersten von 32 Kinoabenden das Freilufterlebnis zu geniessen. «Elvis» von Regisseur und Autor Baz Luhrmann wurde als erster filmischer Höhepunkt auf die Leinwand projiziert.

Aber genau vor dem ersten Film dieser Saison: eine starke Windböe, die über das Areal fegte. Doch das liess die Macher des Open-Air-Kinos nicht nervös werden. Kurz die Teppiche wieder platziert, das Equipment kontrolliert und schon stand einem kurzweiligen Filmabend nichts mehr im Weg.

Mit Kopfhörern gegen Aussengeräusche

Popcorn- und Pizzaduft hing in der Luft, während die Temperaturen an besagtem Abend auf angenehme 20 Grad Celsius gesunken waren. Die Leinwand hat mit 14 auf sieben Metern stolze Masse. Auf ihrer Breite finden sich 440 Sitzplätze, davon rund 60 überdacht. An diesem Abend machte noch niemand Gebrauch vom Kopfhörer-Angebot. Die Leih-Kopfhörer versprächen ein besseres Hörerlebnis, weil damit keine Aussengeräusche zu vernehmen sind. Organisator Pascal Nussbaum weiss, dass die Kopfhörer bei normalen Wetterbedingungen kaum gebraucht werden. Aber:

«Bei starkem Regen und Wind, oder wenn am 1. August rundherum Feuerwerk gezündet wird, dann sind Kopfhörer schon von Vorteil.»

Zudem würden die Kopfhörer auch den Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung helfen, wie er ergänzt. Er freue sich auf die kommenden Filmnächte. «Insbesondere für ‹Top Gun Maverick› am Freitagabend sind sehr viele Tickets schon im Vorverkauf weggegangen», so Pascal Nussbaum.

Gute Laune hatte nicht nur das Publikum, sondern auch das Personal. Bild: Christoph Heer

Das erste Mal ohne Coronarestriktionen

In diesem Jahr findet das Uzwiler Open-Air-Kino zum dritten Mal statt. Die Organisatoren freuen sich auch darüber, dass es die erste Austragung ohne Coronaeinschränkungen werden wird. «Zu uns kommen nicht nur einheimische Besucher. Auch Wattwiler, Wiler, Weinfelder, Herisauer oder St.Galler geniessen oft einen Freiluft-Kinoabend bei uns», sagt Pascal Nussbaum. Konkrete Zahlen zum budgetierten Besucherandrang seien schwierig zu nennen. «Wir hoffen, dass jeder Film vor etwa 100 Besuchern abgespielt werden kann. An den Wochenenden vielleicht das Doppelte. Je nach Film und Wetter werden wir uns überraschen lassen», sagt Pascal Nussbaum.

Weitere Informationen zu den Filmen, Öffnungszeiten und Infrastruktur unter www.openair-uzwil.ch.