Uzwil Ende des Baubooms ist nicht in Sicht: Die Baubehörde bearbeitet eine Rekordzahl an Gesuchen Uzwil wächst, mehrere Neubauten für Geschäftshäuser und Wohnüberbauungen sind in Planung oder werden umgesetzt. Dabei entstehen mehr als 300 Wohnungen. Noch nie habe man so viele Baugesuche wie letztes Jahr bearbeitet, heisst es bei der Gemeindeverwaltung. Philipp Stutz 15.04.2021, 05.00 Uhr

Die Überbauung Birkenhof an der Lindenstrasse: Hier entstehen Laden- und Gewerbeflächen sowie 69 Wohnungen. Bild: PD

In Uzwil wird gebaut wie selten zuvor. Das zeigt die Zahl der Baubewilligungen. Durch die vielen Bauvorhaben ist auch die Behörde gefordert. «Vergangenes Jahr haben wir 340 Baugesuche bearbeitet, eine zuvor noch nie da gewesene Zahl», sagt Christoph Paly, Bereichsleiter Bau auf der Uzwiler Gemeindeverwaltung.

Christoph Paly, Bereichsleiter Bau auf der Uzwiler Gemeindeverwaltung Bild: PD

Viele der Vorhaben seien anspruchsvoll in der Projektentwicklung. «Dieses Jahr ist eine leichte Beruhigung festzustellen», sagt Paly, «doch kann sich dies schnell ändern.» Vermutlich liege die Zahl der Gesuche in ähnlichem Rahmen wie vergangenes Jahr.

Weit fortgeschritten ist die Überbauung eines Teils des Benninger-Areals. Bauherrschaft bildet die Benninger Immobilien AG. Die Migros Ostschweiz wird mit einem Supermarkt mit Electronics-Fachmarkt, Restaurant sowie Trainingscenter als Mieterin in die Überbauung Birkenhof einziehen. Auch die Amavita-Apotheke und der Kiosk, die bereits heute Mieter der Migros sind, ziehen hierher. Die Eröffnung wird nach Angaben des Grossverteilers im November 2021 gefeiert. Neben Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Fitness entstehen 69 Wohnungen. Hinzu kommt eine Tiefgarage. Das Investitionsvolumen für dieses Projekt beträgt rund 75 Millionen Franken.

Grossprojekt auf der Höggerwiese

Die Högger-Wiese wird überbaut. Die Arbeiten zur ersten Etappe – vier Gebäude mit 136 Wohnungen – haben begonnen. Bild: Philipp Stutz

Die Hirzenwiese, auch Höggerwiese genannt, ist eine der grössten zusammenhängenden Landreserven in Uzwil. Auf der rund 36'000 Quadratmeter grossen Fläche wird die Überbauung Hirzenpark realisiert. In einer ersten Bauetappe werden vier Gebäude mit unterschiedlichen Grundrissen hufeisenförmig um eine Parkanlage mit Spielwiese, Spielplatz und öffentlich begehbaren Wegen gebaut. Ab Ende 2023 sollen 136 Mietwohnungen gestaffelt bezugsbereit sein. Bauherrschaft ist die Uze AG. Über die Höhe der Investition werden keine Angaben gemacht.

Die ersten Wohnungen der Überbauung Kindergartenweg sind bezogen worden.

Bild: Philipp Stutz

Weiter entstehen 55 Wohnungen am Kindergartenweg und deren 29 in der Überbauung Neudorf. Am Schützenwiesweg ist ein Hochhaus geplant. Die Visiere sind gestellt. Gesuchstellerin ist die RR Real Estate & Recovery AG, Niederuzwil (Rapp-Immobilien). Der höhere Teil des Gebäudes ist knapp 30 Meter hoch und weist zehn Stockwerke auf. Laut Christoph Paly ist das Baubewilligungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Es seien Einsprachen hängig.

Auch am Hummelweg in Niederuzwil wurde eine Baugrube ausgehoben. Das Vorhaben richtet sich nach einem Gestaltungsplan samt Gesamtkonzept. In einer ersten Phase entsteht dort ein Mehrfamilienhaus mit 22 Wohnungen.

Weitere Projekte im Zentrum, aber auch in den Aussendörfern

Weitere Projekte im Zentrum von Uzwil warten auf ihre Umsetzung. Etwa an der Bahnhofstrasse. Dort soll das Areal der ehemaligen Papeterie Schaffner überbaut werden. Auf dem Gelände des einstigen Restaurants Harmonie und zweier angrenzender Liegenschaften ist zudem ein Wohn- und Geschäftshaus geplant. Die Arbeiten an beiden Projekten haben sich verzögert.

Auch in den Aussendörfern Henau und Algetshausen wird eifrig gebaut. Ein Ende dieses Baubooms ist vorerst nicht absehbar.