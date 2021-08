Emanuel Reiter ist als Vollzeit- Musiker erfolgreich

Uzwil Emanuel Reiter hat den Sprung zum Vollzeit-Musiker geschafft – jetzt freut er sich auf seine neue Single und darauf, wieder aufzutreten In seinem Tonstudio im evangelischen Kirchgemeindehaus in Uzwil erzählt Emanuel Reiter, wie er seine Berufung als Musiker gefunden hat und wie es ihm während der Coronazeit ergangen ist. Mit seinem aktuellen Album kann der Uzwiler Erfolge feiern. Felicitas Markoff 04.08.2021, 17.00 Uhr

Emanuel Reiter in seinem Tonstudio im evangelischen Kirchgemeindehaus Uzwil. Bild: Felicitas Markoff

Mit seinem neuen Album «Von guten und anderen Zeiten» hat es der Uzwiler Singer und Songwriter Emanuel Reiter überraschend in die Schweizer Album-Charts geschafft. «Unglaublich!!!», schreibt Reiter dazu auf seiner Website. Mit seiner Single «Auf und Davon» beschreibt Reiter, was viele Menschen während der Coronapandemie erlebt haben: «Die Decke fällt einem auf den Kopf. Man möchte manchmal nur noch raus und der Situation entfliehen», so der Musiker. Jetzt, da die Coronamassnahmen wieder gelockert sind, ist der Uzwiler mit seinen Deutsch-Pop-Songs über Liebe, Freundschaft und Dankbarkeit wieder unterwegs. Unter anderem demnächst in Uzwil.

Die Single «Auf und Davon» von Emanuel Reiter Video: Youtube

Bevor sich Reiter als Singer und Songwriter selbstständig gemacht hat, arbeitete er für die Firma Bühler in Uzwil als Projektleiter für Forschung und Entwicklung. Unter anderem entwickelte er Sensoren für intelligente Walzen und ihm gefiel die innovative Arbeit sehr gut. Trotzdem hat er seinen Beruf vor wenigen Jahren aufgegeben, um sich als Musiker eine neue Karriere aufzubauen.

Der Singer und Songwriter sagt: «Ich habe den Menschen bei der Firma Bühler sehr viel zu verdanken. So durfte ich dort verschiedene Fähigkeiten erlernen, wie zum Beispiel das Projektmanagement. Diese Fähigkeit benötige ich auch als selbstständiger Musiker.» Der bodenständige Songpoet ist sehr dankbar, dass er den Weg als Musiker gehen darf, und arbeitet täglich intensiv an seiner Berufung. Emanuel Reiter hat kürzlich die Firma Bühler besucht und sagt:

«Meine ehemaligen Arbeitskollegen freuen sich sehr, dass ich den Sprung in die Musikwelt geschafft habe und davon leben kann.»

Obwohl er erst seit wenigen Jahren im Business ist, kann Reiter bereits auf Erfolge zurückblicken. So werden seine Songs immer häufiger im Radio gespielt und er hat bereits Konzerte in der Schweiz, Österreich und Deutschland gegeben. Sein absolutes Highlight bisher war der Auftritt am 11. Juli dieses Jahres beim Fernsehsender ZDF. Dort hat er seine aktuelle Single «Auf und Davon» präsentiert. Emanuel Reiter sagt:

«Nur wenige Musiker in der Schweiz bekommen die Chance, im deutschen Fernsehen aufzutreten.»

25 Konzerte abgesagt, aber von Fans unterstützt

Die Leidenschaft für Musik begann bei Emanuel Reiter schon in Kindertagen. So hat der heute 36-Jährige als Kind Klavier gespielt. Mit 25 Jahren hat er während einer Neuseelandreise das Gitarrespielen für sich entdeckt. Was den Uzwiler besonders begeistert, ist das innere Gefühl für Melodien und Poesie. Seine Musik berühre nicht nur ihn, sondern auch andere Menschen.

Emanuel Reiter überlegt sich für jeden Song eine Geschichte. Bild: Felicitas Markoff

Als Musiker zu arbeiten, sei, wie ein Unternehmen zu leiten, teilt Reiter mit. Um an Aufträge zu kommen, muss man ein gutes soziales Netzwerk aufbauen und pflegen. Und wie sieht es mit dem Einkommen unter normalen Umständen aus? «Ich versuche, die Kosten für die Grundbedürfnisse im Griff zu haben und allgemein etwas sparsamer zu sein. Das Einkommen als Musiker schwankt von Monat zu Monat», sagt Emanuel Reiter. Aber als Künstler gehe es nicht nur ums Geld, sondern darum, dass man sich die Zeit für einen Beruf nehmen könne, den man liebe.

Die schönsten Erlebnisse finden auf der Bühne statt

Wie sieht ein Tag im Leben des Schweizer Musikers aus? «Ich bin eher eine Nachteule, das heisst, dass ich morgens öfters erst die Snooze-Taste drücke», sagt Reiter und lacht. Am Morgen überprüft der 36-Jährige zuerst seine E-Mails und postet bei Social Media Beiträge. Danach kreiert er Songs.

Wenn es um das Schreiben geht, sei es wichtig, sich eine Geschichte für das Lied zu überlegen. Sich den Song bildlich vorzustellen, gehöre auch dazu. Gerade wenn ein Musikvideo produziert werden soll, sei das besonders wichtig. Die Musikbranche ist eine hart umkämpfte Branche – gerade in der Schweiz. Aber Emanuel Reiter sagt:

«In der Schweiz wird Kunst mehr geschätzt als in Deutschland.»

Als Musiker muss sich der 36-Jährige aber auch immer wieder neu motivieren und seine Sorgen und Zweifel zur Seite legen. In jedem Beruf gebe es Schattenseiten.

Die schönsten Erlebnisse als Musiker finden auf der Bühne statt. Der Uzwiler liebt es, mit seinem Tourbus zu reisen und neue Orte und Menschen kennen zu lernen. Bei Konzerten stellt sich Reiter jeweils die Frage, ob er das Publikum für sich gewinnen kann und ob er die Herzen der Menschen mit seiner Musik erreicht. Was ihn allgemein ärgert, sind Leute, die während eines Konzertes laut reden.

Bald gibt es eine neue Single des Uzwiler Künstlers. Bild: Felicitas Markoff

Die aktuelle Planungsunsicherheit ist immer noch ein Thema für den Uzwiler. Doch obwohl mehrere Konzerte zwischen August und Oktober in diesem Jahr abgesagt wurden, freut sich der Singer und Songwriter auf das Konzert am 19. August in Uzwil. Mit seiner gesamten Band darf er dort vor der Aufführung im Open-Air-Kino spielen. Der Ort könnte nicht besser passen: Er befindet sich genau gegenüber von seinem ehemaligen Arbeitgeber der Firma Bühler.

Ende September wird er zudem eine neue Single veröffentlichen. Wie der Titel des Songs heisst, möchte er aber noch nicht verraten. Und auch für nächstes Jahr gibt es einen Grund zur Freude: Emanuel Reiter plant ein neues Album. Ob dieses den gleichen Erfolg erzielen wird wie «Von guten und anderen Zeiten», wird sich zeigen.