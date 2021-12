Ü50 Eishockeyspieler spielen in der 1. Mannschaft im EHC Uzwil

Eishockey «Eine Challenge, sich mit den Jungen zu messen»: Deshalb spielen zwei über 50-Jährige immer noch in der 1. Mannschaft des EHC Uzwil Tashi Sopa und Hasi Neff spielen mit über 50 Jahren immer noch bei den Hawks, dem besten Eishockeyteam in Uzwil. Im Gespräch erzählen sie von ihren Highlights, ihrer Motivation und davon, was sich verändert hat in all den Jahren. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 22.12.2021, 14.00 Uhr

(v. links) Tashi Sopa und Hasi Neff vor dem Training. Bild: Lia Allenspach

3-2-1-los. Pucks sausen durch die Uzehalle, von Spieler zur Bande zum Spieler ins Tor. Wie der Blitz flitzen die Eishockeyspieler vom EHC Uzwil in ihrem Training über das Eis. Dabei sind längst nicht alle Spieler so jung, wie es scheint. Es sind auch zwei alte Hasen dabei: Der 54-jährige Tashi Sopa und der 52-jährige Hasi Neff sind schon seit 40 Jahren im Eishockeyverein in Uzwil – und halten immer noch mit. Sie sind die ältesten Spieler der Hawks, der 1. Mannschaft des Vereins.

Seit 40 Jahren dabei und immer noch nicht ermüdet. Was ist Ihr Geheimnis?

Tashi Sopa: Wichtig ist vor allem die Liebe zum Sport. Ausserdem ist es eine Challenge, sich mit den Jungen zu messen, das motiviert mich. Ich habe einen Sohn und einen Neffen, Liam und Kyen Sopa, die auch Eishockey spielen. Es ist mir wichtig, ein Vorbild für sie zu sein. Auch wenn sie mich mittlerweile schon überholt haben mit ihrem Können.

Hasi Neff: Unser Geheimnis ist es, immer dranzubleiben.

Was gefällt Ihnen am Sport Eishockey?

Neff: Das Feeling stimmt einfach, für mich ist Hockey ein Lebensgefühl. Das Miteinander ist sehr wichtig.

Sopa: Ich mag die Dynamik und Schnelligkeit im Eishockey. Ausserdem finde ich den Sport sehr sozial, mit den Mitspielern alles zu geben auf dem Eis. Auch im Garderobenleben vor und nach dem Training gehört dazu. Auch dort zeichnet sich das Soziale ab.

Warum haben Sie vor 40 Jahren mit dem Sport angefangen?

Sopa: In Uzwil ist Eishockey so verbreitet wie anderorts Fussball. Schon als ich klein war, spielten alle Eishockey. Ich ging als Kind gerne eislaufen. Da ich nicht schlecht war, fragte der Verein mich an, ob ich beitreten wollte. Ich war natürlich sofort dabei, damals war ich zehn Jahre alt. Wir waren keine reiche Familie, deshalb musste ich keinen Beitrag bezahlen und die Ausrüstung wurde mir vom Verein finanziert.

Neff: Als ich acht Jahre alt war, sah ich im Fernseher eine Dokumentation über Eishockey. Ich dachte nur: Das muss ich auch mal machen. Ich war infiziert. So kam ich zu diesem Sport.

Sopa: Genau, Hockey ist wie ein Virus. Wenn man einmal infiziert ist, gibt es kein Zurück.

Tashi Sopa mit seiner Ausrüstung. Bild: Lia Allenspach

Was hat sich in den 40 Jahren im Verein verändert?

Sopa: Die Dynamik und Schnelligkeit sind viel höher geworden.

Neff: Auch das Material hat sich sehr stark verändert. Früher hatten wir noch Holzstöcke, heute sind sie natürlich aus Kunststoff. Letztens hatte ich einen solchen Holzstock in der Hand, der war bestimmt zwei- oder dreimal so schwer wie unsere jetzigen. Ausserdem hat sich sogar die Spieltechnik weiterentwickelt während unserer Karriere.

Wie lange werden Sie noch für die 1. Mannschaft auf dem Eis stehen?

Sopa: Wie gesagt, es ist wie ein Virus und schwierig loszulassen. Jedes Jahr denke ich, ach komm noch eine Saison. Wie lange ich noch spiele, bleibt also offen.

Neff: Ich habe schon Pläne im Hinterkopf, sie sind aber noch unklar, deshalb will ich vorerst nichts dazu sagen.

Die Altersspanne bei den Hawks ist gross. Der jüngste Spieler ist 24 Jahre alt, die meisten sind in den Dreissigern. Sie beide stechen mit Ihrem Alter hervor. Was sind die Vor- und Nachteile daran, die Ältesten in der Mannschaft zu sein?

Sopa: Natürlich macht sich das Alter bemerkbar, wenn es zum Beispiel um Tätigkeiten wie Rennen geht. Es gibt aber auch viele Vorteile wie die Routine. Wir wissen, wo wir gebraucht werden. Wir können das Spiel lesen und einschätzen.

Neff: Für mich als Verteidiger ist es wichtig, gut hinzuschauen, und da habe ich als langjähriger Spieler natürlich einen Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir Älteren ruhig bleiben können, auch in brenzligen Situationen.

Haben Sie sich schon oft verletzt?

Neff: Verletzungen haben sich bei mir in Grenzen gehalten. Ich hatte einen Nasenbeinbruch, einen Wadenbeinbruch und diverse kleine Blessuren. Das Problem sind eher die Langzeitschäden. Um die zu vermeiden, muss ich mich jeweils gut dehnen und Eisen und Profilate nehmen.

Sopa: Ich bin zum Glück von grossen Verletzungen verschont geblieben. Nur einmal hatte ich einen Totalschaden im Knie. Danach ging es eineinhalb Jahre, bis ich wieder vollständig kuriert war. Im Alter ist es wichtig, ein wenig mehr für die Regeneration zu machen. Das hilft vorbeugend. Ich habe dafür einen Massagestuhl und arbeite mit heissem und kaltem Wasser für meine Beinmuskulatur.

Was sind die Highlights Ihrer Karriere?

Sopa: Es gibt viele tolle Momente, die wir erlebt haben. Einer davon war, als wir bei den Junioren Schweizer Meister geworden sind. Das war, soweit ich weiss, in den Achtzigern.

Neff: Wir erleben immer wieder schöne Situationen zusammen im Team. Als wir zum Beispiel einmal gegen Wil spielten und gefühlt mehr als 100 Schüsse gegen das Tor kassiert haben und am Ende trotzdem 3:1 gewonnen haben. Das war ein riesiges Erfolgserlebnis. Das sind die Momente, die einem als Sportler am Leben erhalten.

Tashi Sopa (links) und Hasi Neff im Training. (Bilder: Lia Allenspach)

