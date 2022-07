Klaus Sohmer, Archivar von Kulturgut Uzwil, tritt zurück

Uzwil Ein letzter Blick in sein Reich voller Geschichten: Klaus Sohmer ist als Archivar der Vereinigung Kulturgut Uzwil zurückgetreten Klaus Sohmer zieht sich endgültig aus dem Archiv zurück. Die Vereinigung Kulturgut Uzwil bedauert den Verlust seines grossen Wissens. Und muss sich Gedanken über den Weiterbestand in Zukunft machen. Philipp Stutz 22.07.2022, 15.00 Uhr

Klaus Sohmer im Archiv der Vereinigung Kulturgut Uzwil. Neben ihm eine Büste von Adolf Bühler (1822 bis 1896), Gründer der gleichnamigen Eisengiesserei, aus welcher die heutige Bühler AG hervorging. Bild: Philipp Stutz

Die Temperaturen könnten unterschiedlicher nicht sein. Während draussen brütende Hitze herrscht, ist’s im Untergeschoss der Henauer Schulanlage angenehm kühl. «Ideale Bedingungen für unser Archiv», sagt Klaus Sohmer, der durch die Räume führt.

Hier, im Reich des Archivars der Vereinigung Kulturgut Uzwil, findet sich eine Vielfalt an geschichtlichen Objekten und Dokumenten. Auf Interesse stossen Archivalien der Firmen Mathias Naef, Benninger und Bühler – Unternehmen, welche die Industrialisierung der Gemeinde Uzwil wesentlich angestossen haben. Ein Stammbaum der Familie Bühler darf nicht fehlen.

Hinzu kommen Aufnahmen der ehemaligen Wasserheilanstalt Buchenthal, wohin eine sogenannte Kaiserstrasse führte. Unter den illustren Gästen soll sich auch Fürst Bismarck, der «eiserne Kanzler» Deutschlands, befunden haben.

Klaus Sohmer und Bruno Cozzio im Jahr 2016 mit dem neuen Holzbrunnen vor dem Kornspeicher. Bild: Christine Gregorin

Bilder aus dem letzten Jahrhundert zeugen von der Eröffnung der neuen Sekundarschule an der Schöntalstrasse im Jahr 1952. Zu den Kulturgütern zählt der Kornspeicher im Niederuzwiler Büelhof, der von seinem ursprünglichen Standort verschoben wurde und dessen Unterhalt der Vereinigung für Kulturgut (VKU) obliegt.

Es gibt Erstaunliches zu entdecken

«Uns kommt unter anderem die Aufgabe zu, Akten von Vereinen zu archivieren», sagt Sohmer. In den Katakomben des Schulhauses gibt es Erstaunliches zu entdecken: mehrere Fotowände mit verschiedenen Themen, alte Landkarten, eine Steinsammlung des ehemaligen Sekundarlehrers Jakob Ruppeiner. Und ein Staubsauger, den die Firma Bühler produziert hat. Selbst eine Faustfeuerwaffe findet sich hier.

Dokumente lagern in Ordnern, Kisten, Schachteln und Regalen. Auffällig ist, dass handschriftliche Einträge mit hoher Sorgfalt zu Papier gebracht worden sind. Man kann das durchaus als Kalligrafie bezeichnen.

Angaben zu den Inhalten der verschiedenen Archivbestände sind in einer Datenbank verzeichnet. Klaus Sohmer ist ein gefragter Referent. Und so hat er Vorträge, die er mit Bildern illustriert, auf Powerpoint abgespeichert. Behältnisse müssen so beschriftet sein, dass man sie wiederfinden kann. Denn eine gewisse Systematik muss sein.

Ein Archivar ist vom Typus her ein Sammler. Einer allerdings, der eine Affinität hat für das, was gesammelt werden muss. Und wenig überraschend benötigt er einen Sinn für Ordnung. Sohmer betont:

«Der einfache Zugriff zu allen Unterlagen ist wichtig.»

Kein Problem für den Archivar. Ein Stichwort genügt, und er hat das Gesuchte sogleich zur Hand. Sohmer versteht es auch, alte Handschriften zu transkribieren, etwa die Protokolle der Wasserkorporation Henau. Er zeigt auf, dass die ehemalige Weberei Zweifel in Henau alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer Kartei handschriftlich sorgfältig aufgeführt hat. Selbst Absenzen der Wöchnerinnen sind minutiös verzeichnet.

Die Entwicklung Uzwils aufgezeigt

Die vielen Fotografien zeigen die Entwicklung Uzwils auf. Klaus Sohmer erwähnt, dass die Villa auf dem Büel – heute ein Pfarrhaus – das erste derartige Gebäude in Uzwil gewesen war. Hinzu kommt die Villa Blumenfeld. Und natürlich neben anderen die prunkvolle Fabrikantenvilla Waldbühl, ein Gebäude von nationaler Bedeutung.

Die Villa auf dem Büel. Bild: Christine Gregorin

Der Archivar weiss viel aus vergangenen Tagen zu erzählen. Holt Ordner hervor, erläutert deren Inhalt. Und ehe man es merkt, beginnt Sohmer mit einer weiteren Geschichte, derweil der Zuhörer noch gedanklich bei der zuvor erzählten weilt.

«Ein Vortrag, den ich auf Anfrage über den Industriellen Mathias Naef gehalten habe, hat mein Interesse an der Ortsgeschichte geweckt», erinnert sich Sohmer, auf die Anfänge seiner Tätigkeit angesprochen. Doch sein ursprünglicher Beruf deutete wenig auf dieses Hobby hin. Sohmer war Mühlenbauer, danach Planzeichner. Und später entsandte ihn die Firma Bühler als Projektleiter nach Schweden. Geschäftsreisen führten ihn in alle Welt. Nach Afrika, in die damalige UdSSR und in den Fernen Osten. «Es war eine schöne Zeit», resümiert Sohmer, der zum Schluss die Schweiz zu seinem Verkaufsgebiet zählte.

Nach seiner Berufszeit widmete sich Sohmer vor allem dem Archiv. Doch nun hat sich das Ehrenmitglied der Vereinigung für Kulturgut entschlossen, diese Tätigkeit definitiv aufzugeben. Die Funktion als VKU-Archivarin hat Susi Basilico aus Uzwil bereits vor einiger Zeit übernommen. Neu wird sie dabei von Markus Brändle unterstützt. «Leider können wir das grosse Wissen von Klaus Sohmer nicht klonen», bedauert Brändle. Und so ist zu hoffen, dass das langjährige Vorstandsmitglied der VKU, das seinen Wohnsitz gleich gegenüber dem Archiv hat, der Vereinigung auch in Zukunft ab und an mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Die jüngere Generation ansprechen: So geht es mit der Vereinigung für Kulturgut Uzwil weiter

«Das Archiv ist für uns ein wichtiges Standbein», sagt Markus Brändle, neues Vorstandsmitglied der Vereinigung für Kulturgut Uzwil (VKU). Zu den regelmässigen Anlässen zählen die Martini-Metzgete, der Samichlaus-Abend beim Kornspeicher, ein Mitglieder-Ausflug und «Weisch no?»-Treffs. Am Herbstmarkt ist die VKU regelmässig mit einem Stand vertreten, an dem jeweils der historische Jahreskalender verkauft und der Kontakt mit Interessierten gesucht wird.

Die Vereinigung zählt noch 90 Mitglieder. Brändle gesteht:

«Die Mitgliederzahl ist rückläufig und die Struktur überaltert.»

Aus diesem Grund seien Bestrebungen im Gang, auch die jüngere Generation an die örtliche Kulturgeschichte heranzuführen und deren Interesse dafür zu wecken.

Zu erwähnen ist, dass auch die Gemeinde Uzwil ein Archiv führt. Bei einer Aufgabe der Vereinigung ginge das Archiv der VKU an die Gemeinde über. Nun sei die VKU daran, eine Auslegeordnung zu machen. Der Vorstand werde zu diesem Zweck einen Strategie-Workshop durchführen, ergänzt Brändle. Wegen Wegzugs des Präsidenten Marco Baumann muss überdies dessen Nachfolge geregelt werden.