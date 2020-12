Uzwil Die realen «Bestatter»: Alex und Luzio Egli führen ein Arbeitsleben zwischen Totenbett und Grabstätte Alex und Luzio Egli von der gleichnamigen Schreinerei in Niederstetten sind auch als Bestatter tätig. Es ist eine Berufstätigkeit zwischen Leben und Tod, die viel Einfühlungsvermögen erfordert. Philipp Stutz 02.12.2020, 20.28 Uhr

Früher war den Menschen ein Grab mit eigenem Grabstein wichtig. Heute ziehen viele eine Urne im Gemeinschaftsgrab vor. Bild: Philipp Stutz

«Media vita in morte sumus» – mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. So lautet ein lateinisches Sprichwort. Doch das Sterben wird gerne totgeschwiegen – das wusste schon Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt: «Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das weiss, dass es sterben wird: Die Verdrängung dieses Wissens ist das einzige Drama des Menschen.»

Die Bestatter Luzio und Alex Egli (von links) sind auch für die Leichentransporte zum Friedhof – auf dem Bild in Oberuzwil - zuständig. Bild: Philipp Stutz

Denn der Tod ist noch immer ein intimes Thema und ein Tabu in der Gesellschaft. Doch bei Bestattern ist er allgegenwärtig. Und als solche sind Alex und Luzio Egli vom gleichnamigen Schreinereibetrieb in Niederstetten tätig. Alex Egli verrichtet diesen Dienst an der Öffentlichkeit seit vielen Jahren. Sein Sohn hat vor kurzem die Berufsprüfung für Bestatter abgelegt und verfügt über einen eidgenössischen Fachausweis. Er besitzt damit die Kompetenz, die zur Ausübung dieser anspruchsvollen und verantwortungsvollen Tätigkeit notwendig ist. «Ich habe aber auch viel von meinem Vater gelernt», betont Luzio Egli.

Der Beruf des Bestatters verlangt nach emotionaler Stabilität

In Zeiten von Corona sei die Mortalität gerade in Alters- und Pflegeheimen gestiegen, weiss Alex Egli. Bestatter bearbeiten Aufträge im Zusammenhang mit Abschied und Bestattung der Verstorbenen. Sie erledigen amtliche, kirchliche und übrige Formalitäten, beraten Angehörige von Verstorbenen sachkundig, einfühlsam und konfessionsbezogen. Sie bergen und pflegen Verstorbene, bahren sie auf, sargen sie ein und führen Transporte durch. Alex Egli sagt:

«Wenn wir einen Verstorbenen gekannt haben, ist dies schon aufwühlend»

Gleiches gelte bei einem Kindstod oder Suiziden. «Auch bei einem Unfall muss man manchmal einen Schritt zurücktreten, kurz durchatmen und dann wieder weitermachen», ergänzt Luzio Egli.

Der Beruf des Bestatters verlangt nach emotionaler Stabilität. Er muss psychisch und physisch belastbar sein. «Man muss vergessen können», sagt Luzio Egli. «Wir dürfen unsere Gefühle und Eindrücke nicht ständig mit uns herumtragen, sonst wird dies zur Belastung.» Wer aber feinfühlig mit der Trauer der Hinterbliebenen umgehen kann und es dennoch schafft, sich auch schreckliche Schicksale nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen, für den kann die Bestattung eine sinnstiftende Aufgabe bereithalten.

Diskretion und Verschwiegenheit sind unerlässlich

Zu den Hauptaufgaben der Bestatter zählen die Bergung und der Transport des Verstorbenen vom Sterbeort zum Friedhof oder Krematorium. Meistens wird die Leiche am Sterbeort gewaschen, frisiert und eingekleidet. Eher selten werden Verstorbene noch in ein Leichenhemd gekleidet. Meist tragen sie Kleider, die sie auch im Alltag verwendet haben. Transporte werden mit einem unauffälligen dunklen Bus ausgeführt, der in kleinen Lettern mit «Bestattungsdienst» beschriftet ist.

Diskretion und Verschwiegenheit zählen zu den Attributen des Bestatters. Nicht selten stehen Angehörige unter Schock und sind überfordert. Da ist es wichtig, zuhören zu können und Trauernden Zeit zu lassen. Im Bestattungswesen ist es wichtig, gesetzliche Regelungen und andere Vorschriften sorgfältig einzuhalten. Bestatter tragen dazu bei, dass hohe gesellschaftliche Ansprüche und Erwartungen an den würdigen, verständnis- und respektvollen Umgang mit Verstorbenen und ihren Angehörigen erfüllt werden.

Gebeiztes Pappelsperrholz als Sargmaterial

Zu den wichtigen Aufgaben zählt das Einsargen. «Särge beziehen wir von Schweizer Fabrikationsbetrieben», sagt Alex Egli. Kunden können aus verschiedenen Ausführungen auswählen, die unterschiedlich teuer sind. Meist wählen Angehörige eine schlichte Form. Gefragt ist etwa gebeiztes Pappelsperrholz. Hinzu kommen Fichte und Weymouthföhre. Das Innere des Sarges ist mit Stoff bespannt.

Die letzte Ruhestätte finden Verstorbene auf dem Friedhof. Bild: Philipp Stutz

Kremation ist die übliche Form der Bestattung

«Früher war die Erdbestattung vor allem in katholischen Gegenden die übliche Form, heute ist es zu 90 Prozent die Kremation», sagt Alex Egli. Bei Erdbestattungen wird ein Sarg gewählt, der im Laufe der Zeit zerfällt. Der Leichnam wird aufgebahrt und danach in die gekühlte Leichenhalle transportiert. Die Beerdigung ist Sache der politischen Gemeinde, die auch die Kosten trägt. Sie bezahlt die Leichenschau, die vom Amtsarzt vorgenommen wird, sowie den Transport und einen «Gemeindesarg». Für Extras haben die Hinterbliebenen aufzukommen. Auch Personen, die nicht Pfarreiangehörige sind, haben Anrecht auf ein würdiges Begräbnis.

Rund 150 Särge pro Jahr

«Die Sargschreiner müssen über einen angemessenen Vorrat an Särgen verfügen», heisst es beispielsweise nüchtern im Friedhofreglement der Gemeinde Jonschwil. Jährlich benötigt der Bestattungsdienst Egli etwa 150 Särge. Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Oberuzwil, Jonschwil, Lütisburg, Bütschwil-Ganterschwil und Mosnang. «Die im Fernsehen ausgestrahlte Filmreihe ‹Der Bestatter› hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun», ergänzt Alex Egli. Oft stehen er und sein Sohn auch nachts im Einsatz. Gestorben wird immer. Und der Tod kennt keine Geschäftszeiten.