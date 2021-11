Uzwil Die neue Migros-Filiale punktet mit Übersicht und dem Restaurant – ein Augenschein am Tag vor der Eröffnung Ab Donnerstag begrüsst die Migros in Uzwil ihre Kundschaft am neuen Standort im Birkenhof. Am Tag zuvor wird im Restaurant schon mal zur Probe gekocht, während im Activ Fitness im Obergeschoss noch die Haarföhne ausgepackt werden. Larissa Flammer 17.11.2021, 19.24 Uhr

Vor dem Eingang zum Supermarkt hat sich die Blumenabteilung der Migros eingerichtet. Bild: Andri Vöhringer

Einen Tag vor der Eröffnung geht es in der neuen Migros Uzwil geschäftig zu und her. Handwerker und Angestellte laufen hin und her, bohren, füllen Regale, putzen das Treppenhaus, richten die Kassen ein und befestigen die letzten Beschriftungen. Immer wieder geht das Licht aus – auch der Elektriker ist noch bei der Arbeit.

Der Bau entstand in nur 20 Monaten Eigentümerin und Bauherrin des Birkenhofs ist die Benninger Immobilien AG. Sie hat das Projekt der Überbauung 2017 lanciert, wobei die Migros Ostschweiz früh mit an Board war. Im Mai 2019 lag die Baubewilligung vor, Mitte Januar 2021 war der Rohbau bereits fertig. 100 Prozent der Gewerbefläche sind vermietet, die Mietverträge von 65 der 69 Wohnungen sind ebenfalls unterschrieben. Der Birkenhof verfügt über eine Tiefgarage mit 320 Plätzen, wobei die öffentlichen Plätze und die vermieteten durch zwei separate Zufahrten erreichbar sind. (lsf)

Die Filiale an der Neudorfstrasse schloss vergangenen Samstag ihre Türen für immer, ab Donnerstag kann die Kundschaft am neuen Standort im Birkenhof an der Lindenstrasse einkaufen. Dort präsentiert sich ihr ein moderner Laden mit einer Verkaufsfläche von 2500 m2. «Gut 200 Quadratmeter mehr als am alten Ort», sagt Marktleiter Manfred Guidolin bei einem Rundgang mit den Medien.

Eindrücke aus der Migros am Tag vor der Eröffnung. Bilder: Andri Vöhringer

Besonders stolz ist er auf die neue Snackinsel mit Sandwiches, Salaten und warmer Verpflegung für unterwegs. Diese gab es in der Migros Uzwil bisher nicht und zielt unter anderem auf die Kundschaft aus der Berufsschule vis-à-vis dem Birkenhof.

Weniger bediente Kassen, trotzdem mehr Angestellte

Etwas grösser als am alten Standort sind die Käsetheke – «ein wachsender Trend», wie Guidolin sagt – und die Fischtheke. Die Metzger sind bereits am Mittwochvormittag dabei, die gekühlte Auslage zu bestücken. Auch die Kühlregale laufen bereits. Sie sind am neuen Standort mit Türen ausgerüstet, was die Energiebilanz verbessert. Eine Umschichtanlage saugt die trotzdem entweichende kühle Luft an und verteilt sie wie eine Klimaanlage im Laden.

Selfscanning-Kassen stehen in der neuen Migros acht Stück bereit – im Gegensatz zu deren drei am alten Standort – dafür wurde die Anzahl bedienter Kassen von sechs auf fünf reduziert. Trotzdem ist das Team von Manfred Guidolin grösser geworden: Es konnte von 60 auf 65 Personen aufgestockt worden.

Acht Selfscanning-Kassen stehen bereit. Bild: Andri Vöhringer

Restaurant will Attraktivität am Nachmittag steigern

Auf mehr Kundschaft sind auch die Verantwortlichen des Migros-Restaurants eingerichtet. Am alten Standort war dieses so versteckt, dass sogar langjährige Kundinnen und Kunden nichts davon wussten. Nun liegt es direkt gegenüber der Kassen des Supermarktes und neben dem Haupteingang – mit einer Terrasse und grossen Fenstern zur Lindenstrasse.

Blick in den Gastraum des Restaurants. Bild: Larissa Flammer

Beim Betreten des Restaurants fällt der Blick zuerst auf eine Theke, die zweimal täglich neu angerichtet wird. Das Frühstück vom Morgen weicht am Mittag verschiedenen Salaten, am Nachmittag sollen Kuchen und Gebäck Kundschaft anlocken. Restaurantleiter Oliver Breuss sagt:

«Unser Ziel ist es, die Nachmittagsattraktivität zu steigern.»

Die Theke ist mit einem Kühlteppich ausgestattet, der ein- und ausgeschaltet werden kann. So müssen die Salate nicht mehr wie bisher mit Eis gekühlt werden. Das Restaurant bietet im Innenbereich 174 Sitzplätze und weitere 54 Plätze auf der Terrasse.

Am Mittag ist die Theke mit Salaten bestückt. Bild: Larissa Flammer

Sauna und Dampfbad im Activ Fitness

Ebenfalls im Erdgeschoss und vom Haupteingang her einfach zu erreichen sind die Amavita-Apotheke und der k-Kiosk, die beide schon am alten Standort Mieter der Migros waren. Amavita-Geschäftführerin Andrea Kohler freut sich, dass die Apotheke neu einen separaten Raum zur Verfügung hat. Dort können Impfungen und Beratungsgespräche durchgeführt, aber auch Ohrlöcher gestochen werden. Neu im Haus ist der Kleiderladen Chicorée.

Der Chicorée und die Amavita-Apotheke. (Bilder: Larissa Flammer)

Im ersten und zweiten Obergeschoss ist ein weiterer neuer Partner beheimatet: Activ Fitness. Neben Gruppenkursen sowie Kraft- und Ausdauergeräten bietet dieses auch eine Sauna und ein Dampfbad. «Der letzte Schliff fehlt noch», sagt Filialleiter Ueli Brägger. In den Garderoben sind Arbeiter damit beschäftigt, die Haarföhne vor den Spiegeln zu befestigen. Doch am Donnerstag ist auch das Fitnesscenter bereit.

Blick in den Trainingsraum des Activ Fitness im ersten Obergeschoss. Bild: Larissa Flammer

Von Donnerstag bis Samstag feiern die Migros und ihre Partner die Eröffnung mit diversen Angeboten. Am Donnerstag- und Freitagabend sowie am Samstagnachmittag sorgen zudem die Jugendmusik Uzwil, der Jodlerclub Uzwil, der Kinder – und Jugendchor Xangbox sowie die Red Boll Band für musikalische Unterhaltung.