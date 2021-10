Uzwil stellt das Siegerprojekt für den neuen Werkhof vor

Uzwil Der neue Werkhof wird konkret: Gemeinde stellt das Siegerprojekt vor Uzwil braucht einen neuen Werkhof. Das Siegerprojekt ist gekürt, jetzt wird ein sogenanntes Vorprojekt plus mit einem genauen Kostenrahmen ausgearbeitet. Voraussichtlich im Frühling 2023 soll die Bürgerschaft an der Urne über den Baukredit befinden. Larissa Flammer 04.10.2021, 19.43 Uhr

Architekt Andrew Strickland mit dem Modell seines Siegerprojekts im Uzwiler Gemeindesaal. Bild: Larissa Flammer

Seit Jahren wird in Uzwil von einer Erneuerung des Werkhofs gesprochen. Gemäss Werkhof-Leiter Rolf Betschart war sogar schon vor einem Vierteljahrhundert die Rede davon, ein Neubau stehe unmittelbar bevor. «Jetzt nehmen wir es in Angriff», sagt Gemeinderätin Renate Graf am Montag vor den Medien. Sie ist die Präsidentin eines anonym durchgeführten Projektwettbewerbs.