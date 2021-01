Uzwil Ausgezogen, um die Bühnen der Welt zu erobern: Der Uzwiler Stefan Diethelm setzt seine Musicalausbildung in New York fort Uzwil, St.Gallen, Hamburg, New York – das sind die Stationen seiner Ausbildung. Der 20-jährige Stefan Diethelm aus Uzwil ist nach zwei Jahren an der Stage School in Hamburg nach New York gezogen. Dort will er sein Können als Musicaldarsteller perfektionieren. Zita Meienhofer 11.01.2021, 05.00 Uhr

Stefan Diethelm hat es geschafft und wird künftig in New York seine Ausbildung zum Musicaldarsteller perfektionieren. (Bild: Julia Hunkert)

Robert de Niro war dort, Barbara Streisand, Whoopi Goldberg, Liza Minnelli, Bette Midler und Al Pacino auch. Sie absolvierten ihre Schauspielausbildung in New York im HB-Studio – benannt nach dem in Österreich geborenen und später in den USA bekannt gewordenen Schauspieler und Regisseur Herbert Berghof. Dorthin hat es nun auch der Uzwiler Stefan Diethelm geschafft. Nachdem er zwei Jahre die Stage School in Hamburg – die grösste private Schule für Performing Arts in Deutschland – besucht hatte, stellte sich der 20-Jährige den Aufnahmebedingungen dieser amerikanischen Ausbildungsstätte für darstellende Künste. Er bestand.

Wohnung mit Blick auf New Yorks Skyline

Am 6. Dezember verliess er die Schweiz. Nach der Ankunft weilte er sieben Tage in Quarantäne. Die vergangenen Wochen verbrachte er mit Behördengängen zur Aufenthaltsbewilligung, der Vorbereitung für den Unterricht und der Einrichtung seiner Wohnung, die sich in Union City in New Jersey befindet – auf der linken Seite des Flusses Hudsons, gegenüber von Manhattan. Am 4. Januar ging es los mit dem Onlineunterricht.

Nach einem Monat hat sich Stefan Diethelm gut in New York eingelebt. (Bild: Julia Hunkert)

Stefan Diethelm fühlt sich wohl in der amerikanischen Metropole. Er sagt:

«Es geht mir gut, ich fühle mich sehr zu Hause und ich spüre, dass es der richtige Schritt war, hierher zu kommen.»

Der Alltag hat sich mittlerweile breitgemacht. Am Morgen hat er oft frei. Dann arbeitet er für sich, liest Bücher für den Unterricht, entspannt sich, trainiert Körper und Stimme.

Um 14 Uhr beginnt der Onlineunterricht auf Zoom. Dieser dauert manchmal bis 22 Uhr. Ist dies nicht der Fall, enden die Lektionen früher, dann kocht er abends mit seiner Freundin. Sie ist Tänzerin und hat den gleichen Weg gewählt wie er. Er sagt: «Ich wäre aber auch nach New York gegangen, wenn sie in Deutschland geblieben wäre. Sie hätte es auch nicht anders gewollt.» Vor dem Kochen geht er zum Supermarkt. Der Weg dorthin sei etwas ganz Besonderes. «Ich sehe die Skyline von New York, den Hudson, es ist einfach wunderschön.» Diesen Ausblick hat er auch vom Küchenfenster seiner Wohnung. Vor diesem Fenster sitzt er oft und geniesst den Blick auf die Stadt.

Uzwil – St.Gallen – Hamburg – New York Stefan Diethlem wuchs in Uzwil auf. An der dortigen Musikschule wurde er in Sologesang unterrichtet – vorwiegend in der Pop –, sang solistisch und auch im Chor. Mit dem Eintritt in die Sekundarstufe im Untergymnasium an der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen, entschied er sich für den Unterricht in klassischem Gesang. Zugleich sang er in dieser Zeit seinen ersten Musicalsong «Any Dream Will Do» aus «Joseph And The Amazing Technicolor Dreamcoat» von Andrew Lloyd Webber. Später wählte er als Schwerpunktfach Musik mit dem Hauptfach Gesang. Während seiner Jahre an der Kantonsschule spielte Stefan Diethelm mit dem Gedanken, ein Universitätsstudium zu absolvieren. Im Maturitätsjahr veränderte sich seine Beziehung zum Gesang. Das Üben war kein Muss mehr. Nach intensiver Auseinandersetzung über eine Ausbildung im Bereich Gesang entschloss er sich für das Genre «Musical». An der Stage School in Zürich absolvierte er Workshops, die ihm den Weg an die Stage School in Hamburg ebneten. Die vergangenen zwei Jahre verbrachte er in Hamburg. Bereits nach einem Jahr liebäugelte er damit, das dritte Jahr seiner Ausbildung im englischsprachigen Raum zu absolvieren. Mit dem Bestehen der Aufnahmeprüfungen ans HB-Studio und an The American Academy of Arts in New York kommt er seinem Traum wieder einen grossen Schritt näher. (zi)

Aufnahmeprüfungen an zwei Schulen absolviert und bestanden

Die Aufnahmeprüfung hat Stefan Diethelm nicht nur für das HB-Studio bestanden, sondern auch für The American Academy of Dramatic Arts (AADA). Verläuft alles nach Plan, bleibt er ein halbes Jahr bei HB-Studio und beginnt im September den Unterricht in der AADA. Die AADA bevorzugt er, weil er dort die Möglichkeit für Auftritte hat, das ist im HB-Studio nur bedingt möglich. Ebenso entscheidend ist die Tatsache, dass bei der AADA das Schauspiel intensiver unterrichtet wird. Denn Stefan Diethelm kennt sein Potenzial, weiss, dass er dem Musical treu bleiben will, weiss aber auch, dass ihn das klassische Schauspiel und das Stückeschreiben interessieren. So sagt er von sich selbst: «Ich möchte noch an allem schaffen. Ich bin eben ein Perfektionist.»

Dem Musical wird in den USA mehr Bedeutung eingeräumt

Dass Stefan Diethelm seine Ausbildung im dritten Jahr in den USA weiterführen möchte, das wusste er seit rund zwölf Monaten. Er sei zwar sehr gefördert worden in Hamburg, aber es passte nicht mehr. Nach seiner Ansicht wird in Amerika das Musical als Kunstform angesehen, im deutschsprachigen Europa hat es eine kleinere Bedeutung als das klassische Schauspiel, als die Oper, es gilt oft als seichte Unterhaltung. Dass dem nicht so ist, davon zeugen die Rollen, von denen Stefan Diethelm träumt. Aktuell ist es die von Evan Hansen aus dem Musical «Dear Evan Hansen». Dieser singt eine wunderbar schöne, aber traurige Ballade, ein Lied, das es dem Uzwiler angetan hat. Doch er kennt seine Stimme, kennt seine Grenzen. Er sagt:



«In diese und auch andere Rollen, die ich gerne spielen würde, da passe ich nicht, die sind für Poptenöre geschrieben und ich singe tiefer.»

Der Traum von der Traumrolle noch nicht ausgeträumt

Er weiss, dass es mit seiner Stimme jetzt nicht funktionieren würde, wenn er acht Mal in der Woche auftreten müsste. Und er hat sich den Satz eines Dozenten verinnerlicht: «Es lohnt sich nicht, sich um eine Rolle zu bemühen, die man nur spielen kann, wenn man immer hundert Prozent singen muss.» Doch, Stefan Diethelm wäre nicht Stefan Diethelm, wenn er bereits aufgeben würde. Denn ein Funken Hoffnung bleibt immer und deshalb sagt er: «Vielleicht liegen alle falsch und in zwei Jahren heisst es: Stefan Diethelm in ‹Dear Evan Hansen›.»