Uzwil Dem urchigem Gesang und Brauchtum verpflichtet: Jodlerclub feiert 100-Jahr-Jubiläum Schon ein ganzes Jahrhundert wird in Uzwil gejodelt. Am Samstagabend wurde dies gefeiert - und mit Vorurteilen aufgeräumt. So ist es zum Beispiel keineswegs so, dass die Mitglieder des Judlerclubs hauptsächlich aus bäuerlichen Kreisen stammen. Josef Bischof 28.11.2021, 11.36 Uhr

Uzwiler Jodler beim Jubiläumsanlass am Samstagabend. Bild: Josef Bischof

«Die Pflege des Brauchtums und der urchige Gesang liegen uns am Herzen.» In diesem Satz auf ihrer Homepage bringen die Uzwiler Jodler auf den Punkt, was Anlass zur Vereinsgründung war und was während 100 Jahren ein tragfähiges Fundament für ihr Wirken bildete. Ein Jahrhundert lang haben sie sich in den Dienst der Volkskultur gestellt. Ihr Jubiläumsanlass stand unter dem Motto «Zämestoh, singe und schöö ha».