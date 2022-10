Restaurant Schweizerhaus in Uzwil bleibt geschlossen

Uzwil Das «Schweizerhaus» in Uzwil ist nach wenigen Monaten schon wieder geschlossen – Wirt widerspricht Hygiene-Gerüchten Weil die Kühlzellen kaputtgingen, bleibt das Uzwiler Restaurant Schweizerhaus geschlossen. Das Lokal hatte erst im Frühsommer die lange leerstehenden Räumlichkeiten des ehemaligen Café Stalder wieder belebt. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 05.10.2022, 19.00 Uhr

«Damit die Gerüchteküche von Uzwil mal wieder runterkommen kann.» So leitet Gabriel Reindl ein Statement auf Facebook ein. Der Wirt des «Schweizerhaus» in Uzwil erklärt darin, warum das Lokal, das er zusammen mit seiner Frau und seiner Mutter führte, bereits wieder geschlossen ist. Erst im Frühsommer hatte die Familie ihr Lokal in den Räumlichkeiten des ehemaligen Café Stalder eröffnet.

In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Uzwil wenn...» kommentierten am Wochenende zwei Personen, dass Gesundheitsbehörde und Polizei das «Schweizerhaus» aus Hygienegründen geschlossen hätten. Ein anderer Nutzer behauptete, die Miete sei zu hoch geworden.

Gesundheitsamt hätte Betrieb ohne verderbliche Waren erlaubt

Am Dienstagabend meldete sich Gabriel Reindl in der Facebook-Gruppe zu Wort und räumte mit der Gerüchteküche auf: Die Kühlzellen seien kaputtgegangen. Am Telefon erläutert er am Mittwoch, dass ein nächtlicher Stromausfall vor drei Wochen der Grund gewesen sei. Die Kühlzellen seien schon älter gewesen. Ein Aggregat habe sogar noch ein Kühlmittel benötigt, das mittlerweile in der Schweiz nicht mehr erlaubt sei.

«Das Gesundheitsamt hatte am Tag nach dem Stromausfall sowieso einen Termin bei uns für einen Qualitätscheck», sagt Reindl. «Dabei haben uns die Verantwortlichen gesagt, dass wir nur weitermachen können, wenn wir auf leicht verderbliche Waren verzichten.» Das «Schweizerhaus» habe seinen Umsatz aber vor allem mit der Konditorei und dem Café gemacht. «Da sind wir auf Milch und Eier angewiesen.» Die Familie habe deshalb am nächsten Tag entschieden, das Lokal zu schliessen.

Das Gesundheitsamt und die Polizei hätten an diesem Tag nochmals vorbeigeschaut und kontrolliert, ob sich das Restaurant an die neue Vorgabe für die leicht verderblichen Waren halte. «Sie haben zur Kenntnis genommen, dass wir schliessen», sagt Reindl. Die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt auf Anfrage, dort am 17. September im Auftrag der Gemeinde eine Kontrolle durchgeführt zu haben. Hätten das Amt und die Polizei das Lokal geschlossen, wäre ihm das Patent entzogen und das Restaurant versiegelt worden, widerspricht der Wirt den Gerüchten.

Vermieter und Pächter lösten den Vertrag auf

Eine Reparatur der Kühlzellen wäre zu teuer geworden. Zudem habe ihm keine der Kältefirmen, die den Schaden begutachteten, versprechen können, dass die Kühlzellen nicht bald wieder kaputtgehen würden, sagt Reindl.

Der Vermieter habe nun aber eingesehen, dass er die Kühlzellen ersetzen müsse. Das dauere seine Zeit, zumal er das Restaurant nun sowieso renovieren wolle. Weil die Situation nicht die Schuld der Pächter sei, habe der Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst werden können, sagt Reindl. Er ergänzt:

«Es wäre wohl besser gewesen, die Räumlichkeiten wären nach dem Auszug des Café Stalder renoviert worden.»

So habe neben den alten Installationen auch die Einrichtung einen Neustart erschwert. «An den Wänden und auf dem Teppich war überall noch das S von Stalder präsent. Deshalb nannten wir uns ‹Schweizerhaus›, obwohl wir eigentlich eine österreichische und eine mediterrane Küche anboten», sagt Reindl. Das Café Stalder hatte Ende 2020 aufgrund der steigenden Fix- und Personalkosten sowie der Coronapandemie geschlossen.

Die Gastrofamilie Reindl hat die Schlüssel für das Lokal an der Bahnhofstrasse bereits abgegeben und ist auf der Suche nach einem neuen Restaurant. Bei mehreren seien Bewerbungen offen. Der Wirt sagt: «Wir bleiben in der Region. Wir haben uns hier eingelebt, unsere Kinder haben in der Schule in Uzwil viele Freunde gefunden.»

