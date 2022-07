Uzwil: Vögele im Coop-Center vorübergehend geschlossen

Gerichtsfall Flitterwochen mit der falschen Frau und intime Fotos vom falschen Mann: Scheinehe im Oberthurgau fliegt auf

Eine Kosovarin reist mit einem slowenischen Pass in die Schweiz ein und heiratet dann pro forma einen Ungarn. Das Bezirksgericht Arbon bestraft sie dafür mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse. An der Verhandlung will sich die Angeklagte an nichts mehr erinnern. Jetzt hat sie ein Problem.