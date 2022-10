Uzwil: Brötli-Eggä kurzzeitig geschlossen, Panetarium mit Sorgen

Uzwil Brötli-Eggä war kurzzeitig geschlossen, Panetarium kürzt Öffnungszeiten – Grund sind nur in einem Fall fehlende Fachkräfte Die Bäckerei Niffeler aus Henau betreibt im Zentrum von Uzwil eine Verkaufsstelle. Diese blieb vergangene Woche geschlossen, ein Schild verwies auf einen Personalmangel. Chefin Carmen Niffeler beruhigt. Alarmierender sieht es beim Panetarium aus. Larissa Flammer 11.10.2022, 17.00 Uhr

Letzte Woche spiegelte sich die Uzwiler Bahnhofstrasse in der geschlossenen Scheibe des Brötli-Eggä. Bild: Larissa Flammer

Die Bevölkerung von Uzwil ist bezüglich der Auswahl an Bäckereien nicht gerade verwöhnt. In Niederuzwil gibt es die Bäckereien Immoos und Taverna, in Oberuzwil gibt es Wagner und Lichtensteiger, in Oberbüren backt Dörig für die Bevölkerung und in Henau Niffeler. Im Zentrum von Uzwil gibt es dagegen keine Backstuben für das tägliche Brot.

Zwar verkaufen auch die meisten Detailhändler Backwaren, doch die Migros, die erst vor gut einem Jahr die Überbauung Birkenhof bezogen hat, verzichtete in diesem Neubau auf eine Hausbäckerei. Das Panetarium, dessen Uzwiler Filiale vergangenen Frühling in neue Räumlichkeiten an der Bahnhofstrasse gezogen ist, produziert die Backwaren ebenfalls am Hauptstandort in Sirnach.

Daher weiss die Uzwiler Bevölkerung das Angebot der Henauer Bäckerei Niffeler zu schätzen, die jeweils vormittags am Brötli-Eggä vor dem Kino City ihre Backwaren verkauft. Zwar wird auch dort nicht vor Ort gebacken, doch das Brot kommt durch den kurzen Transportweg noch fast ofenfrisch in Uzwil an.

Ferien und Krankheitsfall bei Niffeler-Team

Vergangene Woche allerdings standen die Uzwilerinnen und Uzwiler vor einer leeren Theke. «Wegen Personalmangels bleibt der Brötli-Eggä leider in den nächsten Tagen geschlossen», hiess es auf einem Zettel. Und auf einem zweiten Zettel wurde eine Verkäuferin für den Brötli-Eggä gesucht.

Seit Montag hat die Verkaufsstelle aber wieder wie gewohnt geöffnet. Bäckerei-Chefin Carmen Niffeler beruhigt:

«Es war ein unglücklicher Zufall, dass letzte Woche eine Verkäuferin in den Ferien war und eine zweite krank ausfiel.»

Von einem längerfristigen Personalmangel sei die Bäckerei nicht betroffen. «Wir haben viele langjährige Mitarbeitende», sagt Niffeler. Die Stelle als Verkäuferin sei unabhängig von der einwöchigen Schliessung ausgeschrieben worden, weil jemand pensioniert werde. Weil das Inserat erst vor einer Woche veröffentlicht wurde, sei es für sie noch zu früh, um abschätzen zu können, wie der Personalmarkt aussehe, sagt Niffeler.

Panetarium hat zehn Stellen ausgeschrieben

Das Panetarium in Uzwil zog im vergangenen Frühling vom Bahnhofsgebäude in eine Ladenfläche an der Bahnhofstrasse. Bild: Larissa Flammer

Betrachtet man das Panetarium, scheinen Bäckerei-Fachverkäuferinnen und Fachverkäufer zurzeit sehr gesucht sind. Seit dem 1. September hat das Panetarium bei seinen Standorten in Uzwil, Schwarzenbach und Bronschhofen die Öffnungszeiten reduziert. «Uns fehlen die fleissigen Hände», heisst es auf der Website der Bäckerei. Die drei Verkaufsstandorte – von insgesamt acht, wobei Bischofszell zurzeit wegen Umbaus geschlossen ist – sind deshalb nur noch bis 13.30 geöffnet.

Auf Ostjob hat das in Sirnach beheimatete Unternehmen zurzeit zehn Stellen ausgeschrieben – davon acht als Verkäuferin oder Verkäufer. Eine Anfrage bei der Panetarium AG zu den reduzierten Öffnungszeiten blieb am Dienstag unbeantwortet.