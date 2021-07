Unabhängigkeit für Katalonien: Uzwiler Ärztin kommt in Film vor

Spanien Eine Uzwiler Ärztin schrieb Briefe an gefangene katalanische Unabhängigkeitskämpfer – jetzt kommt sie in einem Film vor Seit dem Konflikt zwischen Katalonien und Spanien im Oktober 2017 setzt sich Monika Diethelm-Knoepfel aus Uzwil für die Unabhängigkeit Kataloniens ein und schreibt Briefe an die Gefangenen. In einem Film zu diesem Thema liest sie nun eine Stelle aus einem ihrer Briefe. Zita Meienhofer 12.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Zeichen der Solidarität und Unterstützung für Katalonien trägt die Uzwilerin Monika Diethelm-Knoepfel stets den «Llaç groc» – die gelbe Schleife. Bild: Zita Meienhofer

Die Kamera fährt über ein Feld mit verwelkten Sonnenblumen. Fröhliche Akkordeonmelodie. Schnitt. Auf einem Fluss geht es unter einer steinernen Brücke hindurch. Dann ertönt eine Frauenstimme in katalanischer Sprache mit deutschem Akzent: «Uzwil, Suïssa, 18 de octubre 2019. Estimat senyor Sànchez. Estic molt arrabiada i triste per les sentencies que són molt i molt injustes ...» (Sehr geehrter Herr Sànchez. Ich bin sehr wütend und traurig über die Verurteilungen, die äusserst unfair sind ...)

Monika Diethelm-Knoepfel liest aus dem Brief an Jordi Sànchez. Audio: PD

Die Stimme gehört Monika Diethelm-Knoepfel aus Uzwil. Sie liest aus einem Brief, den sie damals an Jordi Sànchez geschrieben hatte. Sànchez war bis 2017 Präsident der Assemblea Nacional Catalana, einer Nichtregierungsorganisation (NGO), die Katalonien in die Unabhängigkeit führen wollte. Er sass von Oktober 2017 bis Ende Juni 2021 im Gefängnis.

Die Verletzung der Menschenrechte macht wütend

Seit 2017 ist Monika Diethelm-Knoepfel, Fachärztin in Uzwil, stark mit den Katalanen verbunden. Sie weilte damals im Süden von Spanien in den Ferien und erfuhr aus den Medien, was sich im Norden des Landes ereignete. Am 1.Oktober 2017 brachte die katalanische Regionalregierung ein Unabhängigkeitsreferendum zur Abstimmung, das zur Ausrufung einer unabhängigen Republik führen sollte.

Was dann passierte, das macht Monika Diethelm-Knoepfel, der die Einhaltung der Menschenrechte wichtig ist, heute noch wütend. Da wurden katalanische Wähler von spanischen Polizisten verprügelt, wurden Urnen gestohlen, es herrschte Gewalt. Sie sagt rückblickend:

«Diese Bilder waren für mich der Auslöser, mich für Katalonien zu engagieren.»

Es sei inakzeptabel, so Monika Diethelm-Knoepfel weiter, dass Leute, die abstimmen gehen, von der Polizei verprügelt werden. Und das in einem Land, das der EU angehöre, das nur zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt sei.

Die katalanischen Politiker, die nicht ins Ausland flüchteten, wurden gefangen genommen und später von der spanischen Regierung wegen Anstiftung zu Aufruhr und Rebellion verurteilt. Diese willkürlichen Urteile, diese Verletzungen der Menschenrechte, bestärkten Monika Diethelm-Knoepfel in ihrem Vorhaben. Sie lernte die katalonische Sprache und informierte sich in den sozialen Netzwerken über die Geschehnisse in Spanien. Zudem hat sie sich verschiedenen Organisationen angeschlossen. Und sie begann, Briefe an die neun inhaftierten, ehemaligen Mitglieder der katalanischen Regierung zu schreiben. Diese sassen bis am 23.Juni 2021 in verschiedenen katalanischen Gefängnissen.

Die Briefe halfen den Gefangen in der schwierigen Zeit

Nicht nur Monika Diethelm-Knoepfel sandte Briefe, sie erhielt auch welche von den Inhaftierten. Bild: PD

Mit der Unabhängigkeit Kataloniens und deren Folgen hat sich die spanische Journalistin und Filmemacherin Neus Ràfols, die in Barcelona lebt und arbeitet, befasst. Sie lancierte das Filmprojekt «Cartas a la prisión – ventanas entre muros» (Briefe ins Gefängnis – Fenster zwischen Mauern). Der Film handelt von den Briefen, die die Gefangenen von vielen Menschen aus aller Welt bekamen. Was diese Briefe den Gefangenen bedeuten, weshalb ihnen unbekannte Menschen solche Briefe schreiben. Monika Diethelm-Knoepfel weiss:

«Täglich sollen über 300 Briefe für alle neun Inhaftierten eingetroffen sein.»

Darunter auch jene von ihr. Sie tippte monatlich mehrere Briefe in den Computer, schrieb den ehemaligen, katalanischen Regierungsmitgliedern über die Politik in der Schweiz, zeigte auf, worüber in einer direkten Demokratie befunden wird. Sie informierte darüber, welche Pläne ANC Schweiz (Assemblea Nacional Catalana), eine Bürgerinitiative, welche die Unabhängigkeit Kataloniens anstrebt und sich für dieses Ziel einsetzt, verfolgt. Letztlich schrieb sie auch ihre persönlichen Eindrücke, ihre Empfindungen als Fachärztin, sie kondolierte Joaquim Forn, als dessen Mutter verstarb.

Dieser Brief stammt von der ehemaligen Parlamentspräsidentin Carme Forcadell, sie hat sich für die Schokolade bedankt, die ihre Familie aus Uzwil erhalten hatte. Bild: PD

Sie schrieb auch vom Schicksal ihrer halbjüdischen Mutter, die vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs aus Deutschland flüchten konnte. «Die Geschichte meiner Mutter muss es sein, die mich antreibt, mich für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen», sagt die Ärztin. Diethelm-Knoepfel hat sich während ihrer Studentenzeit mit Vertretern der damaligen polnischen «Solidarnosc» getroffen und als Jugendliche für Amnesty International Briefe an Regierungen zur Einhaltung der Menschenrechte geschrieben.

Die Fertigstellung des Films hat sich verzögert

Die Uzwilerin schrieb an alle neun Inhaftierten. Bekam auch oft Antwort. Ende 2019 wurde sie von Neus Ràfols kontaktiert und angefragt, ob sie eine markierte Stelle aus einem ihrer Briefe für den Film lesen, aufnehmen und an Ràfols senden würde. Monika Diethelm-Knoepfel sagte zu, wunderte sich jedoch, welcher Brief ausgewählt wurde. «Es war einer, den ich an Jordi Sànchez schrieb, der mir jedoch nie geantwortet hatte», sagt sie.

Weshalb er das nicht tat, darüber kann sie nur spekulieren: War es, weil sie im Ausland wohnte, war es, weil sie Katalanisch noch nicht beherrschte. Ihren Text sprach sie im November 2019 erstmals, ein Jahr später wurde sie für eine Wiederholung angefragt. «Die Fertigstellung des Films hat sich wegen Corona verzögert», erklärt sie. Jetzt ist es so weit.

Vorpremiere fand statt, ob der Film öffentlich gezeigt wird, ist ungewiss

Ràflos Film wurde bislang nicht öffentlich gezeigt. Am 1.Juli fand in Madrid lediglich eine Vorpremiere statt. Monika Diethelm-Knoepfel bekam von der Regisseurin jedoch den Link für die Version mit französischem Untertitel. Sie kennt den Inhalt. Weiss nun genau von der Bedeutung der Briefe für die Inhaftierten.

Im Gefängnis hatten die Katalanen Zugang zum spanischen Fernsehsender und konnten eine spanische Zeitung lesen. Einmal wöchentlich durften sie sich unter Aufsicht eine Stunde im Internet aufhalten. «Die Informationen über vieles in der Welt fehlte ihnen gänzlich», so Monika Diethelm-Knoepfel, «diese bekamen sie stückweise via die Briefe.» Zudem sassen sie meist täglich mehr als zwölf Stunden in der Zelle. Die Briefe von aussen hätten ihnen Halt gegeben. Sie seien ein Zeichen gewesen, dass sie nicht vergessen worden seien. Sie hätten sie durch die schwierige Zeit begleitet.

Ob der Film öffentlich gezeigt wird, das kann Monika Diethelm-Knoepfel nicht sagen. Sie weiss nur, dass die katalanische Fernsehstation den Film nicht kaufte. Die Begründung: Sie hätten schon genug Filme dieser Art. Diethelm-Knoepfel ist jedoch überzeugt, dass die Verantwortlichen vorsichtig sein müssen, denn die damals führenden Leute von Radio und Fernsehen hatten sich bereits vor Gericht zu verantworten.