Edgar Wirth aus Henau sargte 4500 Verstorbene ein - auch Ylenia

Uzwil Bestatter Edgar Wirth war bei 4500 Verstorbenen für einen würdevollen Abschied besorgt – auch bei Ylenia Sein Vater hat es gemacht und er auch, die Tätigkeit als Bestatter. Er war für die Gemeinden Uzwil und Oberbüren zuständig. Jetzt ist er pensioniert sagt: «Es ist gut so, der Druck ist nun weg.» Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 04.04.2022, 05.00 Uhr

Edgar Wirth war während 45 Jahren der Bestatter in den Gemeinden Uzwil und Oberbüren. Nun ist er in den Ruhestand getreten. Bild: ZIta Meienhofer

«Als etwa 16-Jähriger nahm mich mein Vater das erste Mal zum Einsargen mit. Es war ein Bahnunfall.» Edgar Wirth, 65-jährig, war über 45 Jahre Bestatter für die Gemeinden Uzwil und Oberbüren. Er sagt zu diesem Erlebnis: «Das habe ich nie vergessen.»

Edgar Wirth wuchs mit drei Brüdern und einer Schwester in Henau auf. Sein Vater betrieb dort eine Ein-Mann-Schreinerei und war als Bestatter tätig. Der Tod war im Hause Wirth Alltag. Die Kinder hatten mitzuhelfen. Trotzdem sagt Edgar Wirth heute, dass er nie eines seiner beiden Kinder bei der ersten Einsargung an einen Bahnunfall mitgenommen hätte.

Der Vater war Bestatter, die Söhne wurden auch Bestatter

Edgar Wirth trat in die Fussstapfen seines Vaters, lernte Schreiner in Oberuzwil. Der Lehrbetrieb war ebenfalls für das Einsargen zuständig. Was Wirth von daheim kannte, dafür wurde er auch im Lehrbetrieb eingesetzt. Er erzählt: «Für das Mithelfen beim Einsargen konnte ein Zugeld verdient werden, da diese Tätigkeit nicht zur Ausbildung gehörte.» Nach der Lehre, Mitte der 1970er-Jahre, die Rezession war im Gang und im Lehrbetrieb nicht genügend Arbeit vorhanden, half er seinem Vater.

Anschliessend zog es ihn in die Fremde. Während einiger Jahre arbeitete er in verschiedenen Schreinereien und besuchte die Holzfachschule in Biel. 1986 übernahm er den Betrieb von seinem Vater gemeinsam mit seinem Bruder. Dieser war gelernter Metallbauschlosser und für den Bühler-Konzern oft auf Montage. Im November vergangenen Jahres wurde Edgar Wirth pensioniert. Sein Mandat als Bestatter bei den beiden Gemeinden hatte er auf Ende Jahr gekündigt. Seine Tochter wie auch sein Sohn haben andere berufliche Wege eingeschlagen.

Auf dem Friedhof in Uzwil hielt sich Edgar Wirth oft auf, um Verstorbene an ihre letzte Ruhestätte zu geleiten. Bild: PD

Vom Fussballplatz zur Totenstätte

Nach über 45 Jahren muss er nicht mehr jederzeit erreichbar sein, ist das Telefon nicht mehr sein ständiger Begleiter. Er sagt: «Es ist gut so. Der Druck ist nun weg. Wenn die Polizei vorbeifährt, muss ich nicht mehr denken, ob ich bald angerufen werde.» Das war vorher oft der Fall. Er erinnert sich an ein Grümpelturnier. Der begeisterte Fussballer wurde wegen eines Todesfalls vom Platz geholt. Es blieb ihm keine Zeit mehr um sich umzuziehen. So ging er zum Auto, warf sich den schwarzen langen Mantel, den er ständig bei sich hatte, über und fuhr zum entsprechenden Ort.

Etwas länger dauerte es, als er von einer Geburtstagsfeier wegmusste. Er sagt:

«Es war Fasnacht, ich war als Vampir verkleidet und entsprechend geschminkt. Ich muss zuerst die Farbe aus dem Gesicht waschen, bevor ich losfahren konnte.»

In Erinnerung bleibt ihm auch ein Neujahrstag. «Wir verbrachten den Jahreswechsel auf dem Plattenbödeli. Ich wurde dreimal angerufen.» Sogar die Ferien mussten Wirths einmal abbrechen. Die Todesfälle hatten sich gehäuft. Er sagt: «Ich musste nach Hause fahren, sonst hätte ich die administrative Übersicht verloren.»

Den Friedhof in Niederwil kennt Edgar Wirth, da er 45 Jahre als Bestatter der Gemeinde Oberbüren wirkte. Bild: PD

Eine Tätigkeit, die viel Gefühl braucht

Edgar Wirth hatte zwar seine Abwesenheit durch seinen Bruder oder einen Stellvertreter organisiert. Allerdings war er auch dann erste Ansprechperson, was für einen reibungslosen Ablauf massgeblich war. Dass alles klappte, darauf legte er viel Wert. «Ein Todesfall versetzt die Angehörigen in einen Ausnahmezustand. Da ist es wichtig, dass ein Bestatter mit Gefühl und unterstützend arbeitet», sagt er.

Blick in einen Sarg. Bild: Reto Martin

Zum Beruf eines Bestatters – für diese Tätigkeit gibt es mittlerweile eine Ausbildung – gehören nicht nur die Überführungen der Verstorbenen in die Leichenhalle, ins Krematorium oder zur Rechtsmedizin, das Einkleiden und Zurechtmachen, das Einsargen und das Mitfühlen mit den Hinterbliebenen ist genauso wichtig. Gefühl zeigen und trotzdem die Arbeit erledigen, das hat Edgar Wirth während all der Jahre verinnerlicht. Er sagt:

«Ich machte einfach meine Arbeit, konnte mich selten an Details erinnern, beispielsweise, ob der Tote einen Bart trug. Das ist wohl Selbstschutz.»

Im Gespräch mit seiner Frau wurden die Ereignisse verarbeitet

Um etwa 100 Tote pro Jahr hatte sich der Henauer gekümmert. Meist verstarben die Menschen im Altersheim. Für diese Einsätze hatte ihn oft seine Mutter begleitet. Diese Einsätze waren es auch nicht, die ihn belastet hatten, dass er jeweils froh war, wenn er mit seiner Frau über die Vorfälle sprechen konnte. Das waren die AGT, die aussergewöhnlichen Todesfälle wie Unfälle, Suizide, Verbrechen oder Verstorbene, die erst Tage oder Wochen nach ihrem Hinschied gefunden werden. Er sagt:

«Da habe ich mich bei der Anfahrt schon hin und wieder gefragt, mit welcher Situation ich wohl konfrontiert werden würde.»

Der Sommer 2007 bleibt unvergesslich

«Das Allerschlimmste», so Wirth, «war für mich, wenn ich wegen eines Kindes ausrücken musste.» Während er erzählt, wird er nachdenklich, Erinnerungen kommen hoch. «Ylenia. Ich hoffte, dass sie nicht in meinem Gebiet gefunden wird.» Edgar Wirth, Junioren-Fussballtrainer, war im Training, als das Telefon klingelte und er vernahm, dass er wegen eines Kindes gerufen wurde. «Ich wusste sofort, wer es war.» Ihren möglichen Mörder, der sich selbst richtete, hatte er einige Wochen zuvor, eingesargt.

Ein schlimmer Anblick sind die Verstorbenen bei Bahnunfällen. Eine blutige Sache die Suizide durch Erschiessen. Wieder wird Edgar Wirth nachdenklich. Er sagt:

«Ich habe mit ihm jeweils Fussball gespielt. Dann musste ich ihn im Wald einsargen. Etwas, dass ich auch nie vergessen werde.»

Schwerstarbeit für Körper, Geist und Seele

Ja, er könnte wohl ein dickes Buch über seine Arbeit schreiben, sagt er mehrmals. In den über 45 Jahren hat er viel erlebt. Da dominierte das weniger Schöne im Bestatteralltag. Menschen, die verzweifelt waren, Menschen, die zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort waren, Menschen, die niemand hatten. Edgar Wirth hatte seine Arbeit zu verrichten. Die Arbeit eines Bestatters ist oft Schwerstarbeit für Körper, Geist und Seele. Da sind schwere Menschen über mehrere Stockwerke nach unten zu tragen. Da sind ausserordentliche Wünsche von Hinterbliebenen zu erfüllen. Da sind unschöne Anblicke von Menschen zu verarbeiten.

Über die grössten Veränderungen in dieser Tätigkeit nachgefragt, sagt Edgar Wirth, dass dies die Möglichkeit war, die Verstorbenen kremieren zu können. Das war vor etwa 30 Jahren. Für Wirth hiess das, weniger Gräber zu öffnen und anschliessend kein Sarg in die Tiefe zu hieven. Hinzu kam die Einführung des Natels. Die Organisation erleichterte sich dadurch wesentlich.

Im November 2020 hatte es so viele Todesfälle wie nie zuvor

Letztlich kommt Edgar Wirth auf den November 2020 zu sprechen. Ein Rekordmonat. 40 Todesfälle waren es in diesem Monat, der Durchschnitt lag bei normalen Verhältnissen bei acht Todesfällen monatlich. Er sagt: «Corona.» So etwas hatte er noch nie erlebt. Es gebe Zeitabschnitte, in denen sich die Todesfälle häufen, aber nicht in diesem Ausmass. Er erinnert an die Unfälle am Bürerstich auf der Autobahn im 2019.

Während all der Jahre hat Edgar Wirth immer gut abschalten können. Was es heisst, Bestatter zu sein, das hatte er von Kindsbeinen an miterlebt, der Tod gehörte seit jeher zu seinem Leben. Nun ist er aber nicht unglücklich, an die Männerchorproben gehen zu können oder einen Jass zu klopfen, ohne ständig auf das Natel blicken zu müssen.

